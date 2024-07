Lawson probará el RB20 y aumentan los rumores sobre Pérez

El piloto neozelandés probará el RB20 de la temporada 2024 de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone la próxima semana, según pudo saber Motorsport.com, mientras se intensifican los rumores sobre el futuro de Sergio Pérez en el equipo. El mexicano está bajo presión para mejorar su rendimiento tras una decepcionante racha de malos resultados.

No termina en el podio desde la cita del Gran Premio de China, y solo contribuyó con 15 puntos a la cuenta de Red Bull en las últimas cinco carreras. Mientras que la escudería hace todo lo posible para ayudarle a tratar de recuperar su forma del principio del año, en el Gran Premio de Gran Bretaña se intensificó el rumor de que están evaluando posibles opciones en caso de que necesiten otro piloto.

Esa situación disparó las especulaciones de que Daniel Ricciardo podría regresar a Milton Keynes en un intercambio con Sergio Pérez después de las vacaciones de verano. Sin embargo, parece que eso no será así, ya que el australiano no dio todo lo que se esperaba de él desde su regreso a la categoría.

Red Bull esperaba que diera un paso adelante para demostrar que podría justificar su regreso al equipo principal, pero eso no pasó y, con su sufrimiento por saber si continua o no en el Visa CashApp RB, parece que hay pocas opciones de suba. No hay muchas más piezas disponibles, pero quizá en el equipo se planteen fichar a Liam Lawson si creen que Sergio Pérez no da el rendimiento que se espera de él.

Esa idea cobró cierta credibilidad después de conocerse que el neozelandés tiene previsto ponerse a los mandos del RB20 en Silvestone el jueves como parte de un 'filming day'. Este será el segundo de los dos días de pruebas promocionales que los equipos tienen permitidos cada temporada, y aunque el rodaje es un evento de marketing, no se escapa que los 200 kilómetros le darán a Red Bull la posibilidad de evaluar cómo es su reserva y el potencial que tiene.

Hace doce meses, tras el Gran Premio de Gran Bretaña, también usaron una prueba de neumáticos Pirelli para analizar cómo lo hacía Daniel Ricciardo con el RB19, y convenció para que lo ficharan como sustituto de Nyck de Vries, quien sufrió mucho con AlphaTauri durante la primera mitad de 2023.

Liam Lawson impresionó en sus cinco participaciones cuando el australiano se lesionó de la mano, incluso llegó a puntuar, y eso provocó que fuera el principal candidato a suplir al propio Daniel Ricciardo si en la escudería de Faenza sentían que debían cambiar las cosas.

No obstante, como el australiano demostró cierta mejora en sus últimas citas, eso podría ser suficiente como para asegurarse un asiento, y subir al neozelandés directamente a Red Bull podría ser una manera de mantenerlo por todos los rumores que dicen que, si no llega a tener un contrato a finales de año, podría quedar libre.

En declaraciones a Sky F1, Christian Horner no ocultó el hecho de que el equipo necesita que Sergio Pérez rindiera más después de sugerir que estuvo "en ninguna parte" en los últimos grandes premios: "Este es un deporte en el que no hay que esconderse, especialmente con Max Verstappen como compañero. Sabe que se está midiendo con los mejores y le necesitamos ahí arriba apoyando a Max porque ahora hay dos McLaren, Ferrari y Mercedes, necesitamos a los dos Red Bull".

Aunque el mexicano tiene en vigor un contrato para 2025 y 2026, parece que hay cláusulas de rendimiento que podrían hacerle perder su hueco si no alcanza los objetivos necesarios.

