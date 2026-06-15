Quién durmió mejor anoche tras el GP de Barcelona de F1: Fred Vasseur

La primera victoria de Lewis Hamilton con un equipo de Fred Vasseur no se produjo en Barcelona el 14 de junio de 2026. Tuvo lugar hace más de 20 años, en la Fórmula 3 Euro Series.

Por aquel entonces, Hamilton, de 20 años, ganó la primera prueba del año en Hockenheim al volante del coche del equipo ASM del dirigente francés, antes de dominar toda la temporada, con 15 victorias en 20 carreras. Al año siguiente, dio el salto a la GP2, con el recién creado proyecto de ART Grand Prix, también liderado por Vasseur, y ganó otro título que le ayudó a asegurarse el volante de McLaren en la Fórmula 1 para 2007.

Cuando Lewis Hamilton volvió a convertirse en piloto de un equipo dirigido por Vasseur, ya era siete veces campeón del mundo de F1, el piloto más exitoso de la historia de este deporte y una de las figuras deportivas más reconocidas del mundo. Al fin y al cabo, ya era Sir Lewis Hamilton.

"Tuvimos un éxito increíble en la F3, y también en la GP2", recordaba Hamilton en el invierno de 2024 tras firmar su contrato con Ferrari, mientras aún se preparaba para completar su última temporada con Mercedes. "Ahí es donde realmente se sentaron las bases de nuestra relación. Siempre mantuvimos el contacto. Pensé que algún día sería un director de equipo increíble y daría el salto a la F1, pero en aquel momento no le interesaba eso".

"Fue genial verle entrar en el equipo de Alfa Romeo. Luego, cuando consiguió el puesto en Ferrari, me alegré muchísimo por él. Creo que simplemente se alinearon los astros. Creo que realmente [el fichaje] no habría sucedido sin él. Así que estoy muy agradecido y muy emocionado por el trabajo que está haciendo allí".

Sin embargo, el Hamilton que Vasseur recibió en Ferrari no era el que muchos aún consideraban un Hamilton 'en su mejor momento'. Antes de su primer año con la Scuderia, el británico cumplió 40 años, y es justo decir que las dos últimas temporadas con Mercedes no fueron sus mejores años. Sí, ganó en Silverstone y se llevó otra victoria en Spa tras la descalificación de George Russell, pero durante esos dos cursos fue el británico más joven de la escudería quien se impuso con mayor frecuencia.

Lewis Hamilton ganó muchas carreras para los equipos de Frédéric Vasseur hace dos décadas Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Quizá no fuera un gran error suponer que el mejor momento de Hamilton ya había pasado. Probablemente así fuera, de todos modos. Es solo que ahora muchos quizá tengan que reconsiderar el ritmo al que está decayendo.

¿Habría conseguido Hamilton, diez años más joven —o quizá incluso cinco—, la pole en Barcelona en lugar de rozarla por 64 milésimas? Es posible. Nunca se podrá responder a esa pregunta. Lo que demostró este domingo sin embargo, es que todavía tiene suficiente velocidad para lograr una victoria con una estrategia de tres paradas, alcanzando a dos pilotos que llevan el coche más rápido de 2026.

El año pasado, sin embargo, todo parecía sombrío. Tras un destello en forma de victoria en la carrera sprint de China, no hubo muchos más momentos para celebrar. Hamilton tuvo problemas con el coche, no pudo igualar el ritmo de Charles Leclerc y se vio envuelto en demasiados momentos tensos por radio con Riccardo Adami como para que resultara difícil creer la versión oficial de Ferrari de que no había tensiones.

Vasseur fue quien acusó a los medios de exagerar las historias basándose en lo que se retransmitía durante las carreras; sin embargo, eso es precisamente lo que se supone que debe hacer un director de equipo: defender a su equipo.

Sea como fuere, Hamilton se parecía cada vez más a un gran campeón que se acerca al final de su carrera. Un poco como Valentino Rossi durante los últimos años de su andadura en MotoGP. O Michael Schumacher durante su regreso a Mercedes. La velocidad pura parecía estar desapareciendo, y la motivación suele ir de la mano de ello.

En 2025, era difícil imaginar que Hamilton llegara a ganar alguna vez una carrera con Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

La luna de miel tras incorporarse al legendario equipo duró solo unos meses antes de dar paso a la rutina de buscar esas décimas de segundo que faltaban. Esas décimas no eran fáciles de encontrar. Las pruebas parecían apuntar a una conclusión: Hamilton era simplemente demasiado mayor para dar a Ferrari lo que necesitaba. Al mismo tiempo, estaba presionando al equipo.

Fue en Spa, el pasado mes de julio, cuando habló de convocar reuniones con el presidente de Ferrari, John Elkann, el director ejecutivo, Benedetto Vigna, y Vasseur. Reveló que había enviado documentos en los que se esbozaban los ajustes estructurales que el equipo debía realizar. Habló de sentarse con el director técnico de chasis, Loic Serra, y los jefes de otros departamentos, "hablando del motor para el año que viene, hablando de la suspensión delantera, de la suspensión trasera". Sobre "las cosas que quiero, los problemas que tengo con este coche".

Para Vasseur, dar cabida a todos los cambios que Hamilton pedía probablemente requería algo más que simplemente creer que Lewis aún estaba en forma. Necesitaba que el equipo también lo creyera.

Porque, sí, estos cambios los solicitaba un siete veces campeón del mundo y el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1. Pero también los solicitaba un piloto de 40 años que bien podría haber pasado ya su mejor momento. Y su primera temporada con Ferrari no hizo mucho por desmentir esa teoría.

Carlo Santi subió al podio en la última victoria de Kimi Raikkonen con Ferrari en Austin en 2018 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Quizá el cambio más visible de este año haya sido el nombramiento de Carlo Santi como ingeniero de carrera de Hamilton. El propio Vasseur restó importancia a este hecho en la rueda de prensa posterior a la carrera del domingo.

"No quiero poner a Carlo en primer plano ni nada por el estilo, creo que es un gran esfuerzo de todos", dijo encogiéndose de hombros. "Carlo forma parte del proceso y la compenetración entre Carlo y Lewis es buena. Pero, ya sabes, tenemos que reaccionar como un grupo tanto en los buenos como en los malos momentos".

"Cuando hay un mal momento, intento proteger al equipo y asumir yo toda la culpa. Hoy no quiero destacar a un departamento ni a nadie en particular. Si estamos obteniendo resultados, es porque colectivamente estamos haciendo un buen trabajo".

Y eso es comprensible. Destacar el papel de Santi en el resurgimiento de Hamilton probablemente ejercería presión sobre el propio ingeniero, al mismo tiempo que restaría importancia a la contribución de los demás. Como director, Vasseur no necesita eso. Pero el hecho de que fuera el italiano de 52 años quien estuviera junto a Lewis en el podio tras su primera victoria con Ferrari lo dice todo.

El anterior podio de Santi en la Fórmula 1 se produjo el 21 de octubre de 2018, cuando acompañó a Kimi Raikkonen tras la última victoria del finlandés con Ferrari. A partir de 2019, pasó a desempeñar un cargo en la fábrica, apoyando al equipo de carreras desde Maranello, antes de volver a la pista esta temporada, inicialmente para ayudar a Hamilton mientras Ferrari buscaba un sustituto permanente para Adami.

Tal y como van las cosas, y dado que Lewis ya llamaba a Santi su 'Bono italiano' incluso antes de Barcelona, es poco probable que vuelva a la fábrica en un futuro próximo.

Lewis Hamilton y su «Bono italiano», Carlo Santi, celebran la victoria en Barcelona Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Dejar de lado a Brembo, dada la larga relación de Ferrari con la empresa, probablemente tampoco fue fácil. Pero a Hamilton claramente le gusta algo del paquete de frenos de Carbon Industrie, y es probable que eso también estuviera en su lista de peticiones. Había, potencialmente, docenas de otras cosas menos visibles —como él mismo dijo recientemente— que le había "suplicado" a Vasseur que le concediera. Ahora, Lewis agradece a su viejo amigo haber hecho precisamente eso.

"Bueno, en primer lugar, no estaría en este equipo sin Fred", explicó este domingo en Barcelona durante su primera rueda de prensa como ganador con Ferrari. "Fred es quien lo hizo posible, y le estoy increíblemente agradecido por ello. Creo que el año pasado fue muy, muy duro de afrontar para él".

"Mi llegada supuso un gran impacto para el sistema porque soy muy, muy franco. Si veo algo que no me parece bien, presiono muy, muy fuerte. Eso es parte de mi esencia y soy implacable al respecto. Y creo que no es fácil estar en el lado receptor de eso cuando también estás haciendo malabarismos con toda una organización, ya sabes, y una cultura que, en sí misma, está establecida de una determinada manera".

"Y además, ya sabes, él es francés en una cultura italiana. Era mucho con lo que lidiar para él y creo que fue muy, muy duro porque, obviamente, también tenía que lidiar con los medios. Pero siguió creyendo, siguió siendo un buen amigo, siguió siendo un gran compañero de equipo y un aliado, y me apoyó de verdad".

Lewis Hamilton, ahora ganador de una carrera con Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Y, al final, realmente me escuchó y tuve que pedir, pedir de verdad algunos de los cambios. Y él hizo posible que se llevaran a cabo, por lo que le estaré eternamente agradecido, porque esta [victoria] no habría sido posible sin esos cambios. Así que muchísimas, muchísimas gracias a él".

Cuando se le preguntaron sobre esas palabras al propio Vasseur unos minutos más tarde, volvió a restar importancia a su papel. "No tengo ningún mérito en esto", insistió. "Creo que se debe más bien al propio Lewis. Fue capaz de recuperarse tras un momento difícil, un camino difícil. Fue capaz de recuperarse, de hacer borrón y cuenta nueva y de seguir esforzándose, de seguir viniendo a la fábrica los martes por la mañana. Este compromiso es un gran apoyo. Viniendo de un campeón del mundo, diría que lo es aún más. También fue una gran motivación para todos en la fábrica".

Y eso también es comprensible. Porque destacar su propio papel en el resurgimiento de Hamilton no es realmente lo que hace un buen director. Sin embargo, la victoria en Barcelona también debió de suponer un gran alivio para él.

Porque traer al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton a Ferrari fue una decisión fácil. Seguir creyendo en un piloto de 40 años que quizá ya hubiera pasado su mejor momento probablemente no lo fue.