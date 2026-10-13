Fórmula 1 GP de Singapur

El F1 de Alpine mostró su principal debilidad en Singapur: "Voy de lado cada vez que acelero"

A pesar de ser el más rápido de la zona media de la F1 en la clasificación, Gasly y Alpine no consiguieron sumar puntos en Singapur... ¿Por qué?

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge

Editado: 13 oct 2026, 8:33

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Pierre Gasly ha analizado los problemas de comportamiento que tuvo con su Alpine en el Gran Premio de Singapur 2026, donde, sorprendentemente, no logró sumar puntos.

Gasly superó a sus rivales de la zona media para hacerse con la séptima posición en la parrilla, gracias a los problemas técnicos de Isack Hadjar y a la penalización de George Russell; el francés fue, de hecho, mucho más lento que Liam Lawson con el Racing Bulls en la Q1 y la Q2, pero logró sacarle por 0.144s en la última ronda de la clasificación.

Sin embargo, Gasly perdió dos posiciones frente a Lawson y Hulkenberg en la salida. "No teníamos potencia al salir", comentó. "Tenemos que analizarlo, porque este año hemos tenido salidas realmente buenas".

Puede que las remontadas de Russell y Hadjar fueran lentas, pero Gasly no pudo contenerlos y acabó justo fuera del top 10.

En la vuelta 55 de 62, el piloto de Alpine se mantenía en décima posición, a ocho segundos del séptimo clasificado, Lawson, pero el desgaste de los neumáticos hizo que su ritmo empeorara considerablemente: perdió 10 segundos respecto al neozelandés en las últimas seis vueltas, e incluso 14 segundos respecto a Hadjar, quien le arrebató el décimo puesto finalmente.

Ese desgaste estaba claramente relacionado con el comportamiento del coche. "En un circuito con muchas curvas a baja velocidad y mucha tracción, simplemente nos quedamos sin neumáticos al cabo de tres vueltas", se lamentó Gasly.

"En la clasificación los neumáticos están fríos; en una sola vuelta no tienen tiempo de calentarse demasiado. En la carrera, al principio se nota bien; una vuelta, dos vueltas, tercera vuelta… nuestros neumáticos se sobrecalientan y nos quedamos sin tracción. Sabemos que es una limitación del coche, pero tenía un poco más de esperanza", dijo.

¿Qué dijo Colapinto?:

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Cuando se le preguntó si esperaba mantener detrás a Russell y Hadjar, Gasly dijo: "Una vez más, nuestro problema es que no puedo salir de ninguna curva. Una cosa es ser lento, pero si puedes salir de la curva con una velocidad razonable, puedes mantenerlos atrás. El problema es que me voy de lado cada vez que toco el acelerador".

"Estaba probando todo lo que podía con la batería [frente a Russell], pero, de nuevo, no creo que hoy estuviera en posición de luchar… Incluso me sentí un poquito más rápido que Nico en algunos momentos, pero simplemente no consigo salir de las curvas. Cada vez que acelero, me voy de lado, pierdo un poco de terreno y luego no puedo recuperarlo más adelante en la recta".

"Creo que está bastante claro en qué tenemos que trabajar. Sabemos por qué tenemos algunos de estos problemas con las llantas que estamos utilizando. Pero es que, en un circuito como ese, nos está costando mucho", añadió.

Hace poco más de un mes, Alpine estaba a solo tres puntos de Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto del mundial de constructores, pero eso fue antes de que la decisión del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA sobre la polémica de los boxes en el Gran Premio de Mónaco provocara un cambio de 13 puntos.

A los problemas de Gasly en Singapur se sumó el abandono de Franco Colapinto, debido a un presunto problema en la transmisión, lo que supuso la tercera carrera consecutiva sin puntuar para Alpine, que ahora se encuentra a la friolera de 32 puntos de Racing Bulls.

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