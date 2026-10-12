Colapinto, hundido, admite que necesita un 'reset': "No estoy pasando por mi mejor momento"

Hay momentos en los que lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva. Y Franco Colapinto parece haber llegado a uno de ellos. El argentino abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026 por un problema mecánico en su Alpine, poniendo un final todavía más amargo a una gira asiática que difícilmente recordará con cariño. Tres fines de semana, ningún punto, dos carreras marcadas por problemas en su monoplaza y un grave error suyo en Bakú que también tuvo consecuencias en Malasia.

Un balance que ha terminado por pasarle factura, hasta el punto de reconocer que necesita parar, desconectar y recuperar las sensaciones.

La carrera de Singapur tampoco le dio demasiadas oportunidades para cambiar esa dinámica. Después de sufrir problemas mecánicos durante la sprint del sábado, Colapinto volvió a quedarse tirado el domingo, esta vez por un aparente fallo en la transmisión que le obligó a detener su monoplaza en una escapatoria.

"Fue un problema de transmisión, aunque hay que esperar a que vuelva el coche. No iba ni para atrás ni para delante, apenas se movía, y me quedé como en tres ruedas", explicó el argentino ante los medios.

"Hay que entender qué pasó. Obviamente fue una pena, dos problemas en dos carreras este fin de semana. Tenemos que volver fuertes con el equipo y trabajar para estar más fuertes", añadió.

El abandono fue el segundo consecutivo para Colapinto, después de quedarse fuera de carrera también en Malasia, y puso el broche a tres grandes premios especialmente complicados. En Bakú, un grave error condicionó su fin de semana y arrastró consecuencias hasta Sepang, donde tampoco pudo completar la carrera.

Pero más allá de los resultados, lo que preocupa ahora es la sensación de frustración acumulada. El argentino reconoció abiertamente que no atraviesa su mejor momento, después de varias semanas en las que prácticamente nada le ha salido como esperaba.

Colapinto necesita pasar página antes de las carreras americanas

Con la gira asiática terminada, Colapinto tendrá una semana sin competición antes de viajar a Austin, una pausa que llega en un momento especialmente necesario para intentar recuperar la confianza.

"Obviamente tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar, porque fueron fines de semana muy duros. No estuve pasando por el mejor de los momentos últimamente y creo que fue, finalmente, el peor triplete de mi carrera", admitió.

Una valoración especialmente dura, pero que también refleja hasta qué punto se han torcido sus últimas semanas. Y es que, incluso cuando el argentino ha conseguido mantenerse alejado de los errores, los problemas de fiabilidad de Alpine han terminado por impedirle completar las carreras.

Sin embargo, Colapinto encuentra un motivo para mirar hacia delante. El calendario entra ahora en una de sus partes favoritas, con los grandes premios de Estados Unidos, México y Brasil, tres citas en las que espera dejar atrás las dificultades recientes.

"Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil. Así que tengo ganas", aseguró.

El argentino es consciente de que el tramo final de temporada será exigente, con dos tripletes consecutivos todavía por delante y muy poco margen para recuperarse entre carreras. Pero también sabe que cada gran premio representa una nueva oportunidad para cambiar la dinámica.

"Va a ser duro, pero hay muchas oportunidades. Espero revertir este mal momento que estoy pasando", concluyó.

Singapur no fue el punto de inflexión que Colapinto necesitaba. Más bien todo lo contrario. Ahora, después de tres grandes premios en los que se han acumulado los errores, los contratiempos y los abandonos, el argentino afronta las próximas carreras con un objetivo que va mucho más allá de sumar puntos: volver a sentirse cómodo al volante y recuperar la confianza que parece haber perdido por el camino.