Fórmula 1

El Circuit de Barcelona, listo si la F1 o MotoGP necesitaran un plan B

No hay nada hablado, pero la capacidad de resolución del Circuit de Barcelona-Catalunya puede dejar tranquilos a los dueños de la F1 y de MotoGP.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 21 oct 2026, 11:22

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Circuit de Barcelona-Catalunya acogió el pasado fin de semana la penúltima prueba de la temporada 2026 del WEC, como plan B tras tener que cancelarse las dos últimas rondas por el conflicto bélico en Oriente Medio. El trazado catalán respondió con creces, y el evento fue todo un éxito, con más de 55.000 aficionados y los equipos y pilotos contentos con la sede elegida.

La Fórmula 1 debería terminar su temporada en Qatar y Abu Dhabi, y MotoGP aún tiene que pasar también por Qatar según su calendario original. La categoría reina del automovilismo insiste en que completará el mundial según lo esperado, y la de las dos ruedas ha informado a los equipos de que se disputará la carrera en Losail el mes que viene.

Sin embargo, no está 100% asegurado que se pueda hacer, y además en el horizonte están los test de pretemporada de F1 en febrero en Bahrein, dentro de la zona con situación complicada.

Cuando Motorsport.com preguntó en una entrevista a Ignasi Armengol, director de FIRA Circuit, que gestiona los derechos de la pista de Montmeló, si podrían ser plan B para cualquiera de las categorías, contestó: "Nuestro gran capital es que somos un circuito que tiene una infraestructura de primer nivel, reconocido por todos, pero además que tiene un equipo humano que es capaz de tener la flexibilidad para poder encajar, por ejemplo, el WEC en solo dos meses y medio, o poder, por ejemplo, en tres semanas hacer un gran premio de MotoGP, como se hizo para ayudar a Valencia con el problema de la dana".

"Y la Fórmula 1 sabe que nosotros estamos en disposición permanente. Necesitamos el tiempo mínimo, digamos, para poder preparar un gran formato de 120.000 personas dentro del circuito, como es la Fórmula 1, eso no se hace en 15 días, pero estamos en disposición de poderlo hacerlo. Eso Fórmula 1 lo sabe. Nos resulta triste pensar que es por problemas geopolíticos, por guerras y por desgracias que tengan otros, pero aquí estamos, nuestra obligación es tener el circuito a punto para poder hacer lo que tenemos firmado... y lo que no tenemos firmado, también".

Armengol hacía referencia a 2024, cuando tras la desastrosa Dana que azotó la Comunidad Valenciana, el circuito de Montmeló organizó en poco tiempo una carrera de sustitución de la que se iba a hacer en Cheste, llamada Gran Premio Solidario de Barcelona, que cerró la temporada.

El director de FIRA admite que ni se ha planteado hacer otra carrera si finalmente no se va a Qatar (aunque insistimos, el mundial dice que sí que irán): "La verdad es que ni me puedo adelantar, porque la verdad es que no se ha hablado".

"Lo que sí que puedo decirte y con total garantía es que la disponibilidad está y que seremos siempre muy serios a la hora de decir si llegamos bien o si llegamos de determinada manera. Por ejemplo, en el caso de la DANA, no se pusieron las gradas suplementarias porque no llegábamos a tiempo, no quisimos hacer una cosa mal hecha y preferimos hacer un 'sold out', digamos, en 15 días, pero porque había menos gente de la que normalmente ponemos para Fórmula 1".

GP Solidario de Barcelona 2024

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Es decir, nosotros seremos serios cuando tengamos una petición en analizarlo y en la disponibilidad, que es siempre ir de cara y en ese sentido, tenemos el equipo de personas que saben manejar esto, que da la garantía de poder decir que si llega la oportunidad, podemos responder a la posibilidad.

Respecto a la Fórmula 1, tampoco se ha hablado, pero sería igualmente posible... y la categoría lo sabe: "Con nuestra relación, que son 35 años con la Fórmula 1, nos permite decir que ese conocimiento, esa disponibilidad, está atenta, clara y conocida perfectamente por parte de Fórmula 1".

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Cámara prepara su debut en la F1 con Haas en 2027: ¡ya tiene número!

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Qué necesita Antonelli para ser campeón en Austin: resultados y combinaciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 h



Qué necesita Antonelli para ser campeón en Austin: resultados y combinaciones





GP de Japón 1990 de F1: Senna se la devuelve a Prost



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Japón



4 h



GP de Japón 1990 de F1: Senna se la devuelve a Prost





Honda llega a Austin con sus motores "listos" y logos de celebración



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Honda llega a Austin con sus motores "listos" y logos de celebración

Últimas noticias





El Circuit de Barcelona, listo si la F1 o MotoGP necesitaran un plan B



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 min



El Circuit de Barcelona, listo si la F1 o MotoGP necesitaran un plan B





La historia de MotoGP en Phillip Island, único circuito donde una gaviota hizo la pole



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



La historia de MotoGP en Phillip Island, único circuito donde una gaviota hizo la pole





Cámara prepara su debut en la F1 con Haas en 2027: ¡ya tiene número!



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Cámara prepara su debut en la F1 con Haas en 2027: ¡ya tiene número!





Qué necesita Antonelli para ser campeón en Austin: resultados y combinaciones



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 h



Qué necesita Antonelli para ser campeón en Austin: resultados y combinaciones

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse