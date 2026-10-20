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Lo que revela la pérdida de la radio en Singapur sobre Max Verstappen

La exestratega de F1, Bernie Collins, elogia la inteligencia de Max Verstappen después de que dominara el GP de Singapur a pesar de un fallo en la radio.

Redacción Motorsport.com

Editado: 20 oct 2026, 15:46

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Bernie Collins, exdirectora de estrategia de Aston Martin y experta en Fórmula 1, elogia a Max Verstappen por su capacidad para dominar el Gran Premio de Singapur 2026 a pesar de un fallo generalizado en sus comunicaciones por radio.

Tras ganar la carrera sprint saliendo desde la primera posición en el circuito urbano de Marina Bay, Verstappen también se llevó la pole para la carrera del domingo. Sin embargo, tras mantener a raya a Charles Leclerc en la salida, le esperaba una carrera muy exigente.

La carrera de Verstappen se vio complicada por un grave problema de comunicación. Su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, podía enviar mensajes al cuatro veces campeón del mundo, pero Verstappen no podía responder.

Por ello, Lambiase decidió limitarse a hacer preguntas de sí o no y pedirle a Verstappen que pulsara el botón de la radio o no lo pulsara para responder. En el programa de Sky Sports F1, Collins explica que esa situación puso de manifiesto la inteligencia de Verstappen y su capacidad para pilotar sin las instruccione del equipo.

"Esto suele ocurrir en las carreras cuando se corta la conexión de radio, y desde el muro de boxes es muy difícil saber si Max puede oírnos o no", explica Collins basándose en su propia experiencia.

"Para nosotros, por supuesto, es obvio, pero supongo que alguien que esté viendo la TV también puede oír los mensajes de 'GP' en una dirección, pero no escucha los mensajes de Max que vienen de vuelta".

"Pero, por mucho que hable a favor de la inteligencia de GP como ingeniero de carrera el hecho de que se plantee: 'Vale, ¿cómo puedo obtener una respuesta sin que él me hable? Simplemente necesitamos preguntas claras de sí o no', también habla de la inteligencia de Max y de cómo ha pilotado esta carrera, porque no recibió todas esas instrucciones que a veces oímos con otros pilotos".

"No recibió mucha información. No pudo preguntar por las posiciones de los demás, ni por la estrategia de carrera, ni por todas esas cosas que solemos oír con otros pilotos. Max no tuvo la oportunidad en esta carrera. Así que tuvo que averiguarlo por sí mismo".

"Haber hecho una carrera tan sólida, saber cuándo debe cuidar el coche y cuándo debe apretar, cómo están los neumáticos y cuál es la estrategia —y haberlo logrado todo sin esa comunicación por radio— dice mucho de la fortaleza de Max", elogia.

Más sobre Verstappen:

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Daniel Ceng / Anadolu via Getty Images

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