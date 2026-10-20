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La FIA asegura que es "seguro" celebrar las carreras de F1 en Qatar y Abu Dhabi

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirma que no llevaría la F1 a un lugar que considerara "arriesgado", y prevé que ambas carreras en Oriente Medio se disputen según lo previsto.

Jake Boxall-Legge

Editado: 20 oct 2026, 17:21

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Salida del GP de Qatar

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, confía en que las carreras de Fórmula 1 en Qatar y Abu Dhabi se celebren, a pesar de las tensiones actuales en Oriente Medio.

Debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, las carreras de Bahrein y Arabia Saudí se cancelaron a principios de este año, aunque los organizadores de la primera prueba trasladaron de hecho su Gran Premio aplazado a Malasia. Han continuado los ataques a buques en el estrecho de Ormuz, zona actualmente disputada por ambas partes, ya que las exportaciones de petróleo se han reducido drásticamente.

Ha surgido un nuevo conflicto entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes de Yemen, que están respaldados por Irán; un ataque con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad se cobró la vida de 13 personas. Dicho aeropuerto ha reabierto recientemente con un servicio limitado tras los ataques, y el Reino Unido se ha comprometido a apoyar a Arabia Saudí con aviones para defenderse.

La proximidad de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos a las actuales zonas de conflicto ha hecho que las dos carreras que cierran la temporada en Oriente Medio estuvieran en duda, aunque el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, dijo hace unas semanas que mantener las carreras seguía siendo el "Plan A" del campeonato.

Las conversaciones sobre la cancelación de ambas carreras han ido disminuyendo en las últimas semanas y todo apunta a que el campeonato mantendrá las carreras de Qatar y Abu Dhabi. En MotoGP, se ha comunicado a los equipos que la prueba de Qatar, reprogramada, se celebrará en noviembre.

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En declaraciones a determinados medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, Ben Sulayem afirmó que, por el momento, se siente "seguro" respecto a las carreras, y explicó que no dejaría a su familia residiendo en los Emiratos Árabes Unidos si creyese que no es seguro hacerlo.

"Están bien. Una cosa diré: tengo a mis hijos allí; ¿crees que los dejaría allí y yo estaría aquí ahora contigo?"

"Hay que ser sensato en esto y preguntarse: '¿Vamos a tener algún problema?'. Lo que leéis en los medios es, en realidad, diferente a lo que tenemos allí. Ya sabéis, leemos y vemos la televisión, pero allí no tenemos eso, de verdad. De lo contrario, ¿por qué me quedaría allí, ¿no? ¿Por qué dejaría a mi familia allí?".

"Pero, ¿significa esto que no va a pasar nada? No puedo predecirlo. Solo puedo decirte hoy que no hay nada y que las dos carreras se van a celebrar", dijo.

Coches de F1 alineados en la salida de la carrera

Foto de: Nicolas Economou / NurPhoto vía Getty Images

Y añadió: "Me alegro [de que el personal de la FIA vaya allí]. Escucha, no creo que el personal de la FIA sea más importante para mí que yo mismo y mi familia, ya sabes, pero si yo estoy allí, significa que me siento seguro al respecto".

"Pero, por el momento, no lo sabemos. Como he dicho, en cuanto al Dakar [en Arabia Saudí], si tenemos noticias de ellos, nos adaptaremos. Cuando digo 'ellos' me refiero a la Federación de Automovilismo de Arabia Saudí; nos adaptaremos a eso y colaboraremos".

"Como cuando ayudamos con Bahrein; es decir, cuando se solicitó que no se organizara el evento en Arabia Saudí, entonces hubo otra llamada del príncipe heredero de Bahrein para trasladarlo a Malasia. La relación existía y eso transmite el mensaje de que, ya sabes, a pesar de todo esto, seguiremos teniendo automovilismo".

Ben Sulayem añadió que la FIA contaba con medidas de contingencia en caso de cualquier problema en los desplazamientos, como recurrir a las ASN locales para que proporcionaran voluntarios y comisarios que ayudaran a facilitar el desarrollo de ambos eventos que deberán poner punto y final a la presente temporada.

Puso como ejemplo la prueba libanesa del Campeonato de Rally de Oriente Medio, que acabó relanzando la categoría de este año. En ella participaron comisarios de Chipre, Grecia y Jordania, antes de que la prueba chipriota pusiera fin al campeonato tras la cancelación de la prueba de Arabia Saudí.

"Por supuesto, la FIA siempre está preparada. Les dije que tuvieran listo otro equipo de la FIA por si no se producía nada. Pero quizá algunos gobiernos digan: 'No se puede viajar', así que, ¿qué hacemos?".

"Si todo el mundo está allí, los equipos están allí y la FOM se encarga de la organización, pero de repente decimos: 'Oh, no podemos contar con nuestro director de carrera, no podemos contar con nuestros comisarios'. Hay que estar preparados y hay que tener siempre otro equipo listo por si acaso".

"También tenemos el sentido común de que nunca llevaremos a nuestro personal, a nuestros pilotos ni a ningún comisario a un lugar donde consideremos que hay algún tipo de riesgo", concluyó.

Ben Sulayem añadió que la celebración del Rally Dakar de 2027 era incierta, pero sugirió que podría trasladarse a Marruecos si no fuera posible celebrarlo en Arabia Saudí.

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