Crónica de carrera

WEC Barcelona

WEC: Toyota se impone en Barcelona, se corona y el #8 sale más líder

Toyota se corona campeón del mundo de constructores del WEC 2026 en Barcelona y da un zarpazo importante al título de equipos. En pilotos, sus dos coches se la jugarán en Monza, con el #8, que ganó, como favorito.

Jose Carlos de Celis

Editado: 18 oct 2026, 16:03

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto de: Paul Foster

Barcelona.- Las 6 Horas de Barcelona 2026, que suponían el estreno del Circuit de Barcelona-Catalunya en el WEC tras cancelarse las dos rondas finales en Oriente Medio, dejó ya 100% sentenciados dos campeonatos y otro a punto en favor de Toyota, que se paseó con un doblete. Ganó el Toyota TR010 Hybrid #8, el de Sébastien Buemi (triunfo en su carrera 100), Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, que lidera el campeonato pero que aún no ha podido sellar la corona. Y es que su máximo perseguidor, el #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries terminó segundo. Ahora les separan 17 puntos antes de la última carrera, por lo que al #7 solo le vale ganar o ser segundo y esperar que el #8 pinche.

Los Toyota fueron los más rápidos desde el inicio, en una carrera que empezó en mojado y que después de casi dos horas ya estuvo para seco al no haber llovido más. En esa primera parte de la prueba, los Ferrari se erigieron como principales rivales, aunque poco a poco vieron escaparse a los coches japoneses, que no soltaron las dos primeras plazas ni siquiera cuando los Safety Car reagruparon al grupo. El último salió a falta de dos horas y media, cuando el aceite en una curva hizo que tres coches se salieran de pista, lo que obligó a limpiarlo.

Al final, hubo más de medio minuto de diferencia con el tercero (39 segundos), que fue el Ferrari #50 de Miguel Molina. Ferrari fue la segunda fuerza desde los primeros compases, pero los Cadillac, que mejoraron en seco, se colaron cuarto y sexto, con el Ferrari #83 de AF Corse entre medias, quinto, muy pegado al primero de los Cadillac, el #38. Sexto fue el #15 de BMW que, ante el bajo ritmo del equipo en este fin de semana, dividió las estrategias de sus dos coches.

El #009 de Alex Riberas fue el mejor de los Aston Martin (el #007 se salió en la mencionada parte de la pista resbaladiza), octavo, y cerraron los puntos los dos Alpine, noveno y décimo.

A las puertas se quedó el Genesis Magna #19 de Dani Juncadella. El catalán, el día después de renovar por un año más con la escudería del fabricante coreano, brindó a los aficionados del Circuit de Barcelona un genial inicio poniéndose primero, pero luego se salió de pista en la curva 5 y aunque mostró un buen ritmo, vio cómo los Genesis no eran tan competitivos cuando la pista se secaba. De hecho, el otro, el de la pole del sábado, terminó 16º, último entre los coches que vieron la meta.

Peugeot dio un pequeño paso adelante, pero fue insuficiente para meterse en el top 10, quedándose 12º y 13º, aunque con un par de momentos de liderar la carrera cuando sus rivales paraban antes que ellos a la espera de un oportuno Safety Car que no llegó cuando lo necesitaban.

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