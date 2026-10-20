Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Un conflicto por una patente sacude a los proveedores de la F1 antes del GP de EE.UU.

Sentronics demanda a Allengra por una supuesta infracción de patente en los medidores de combustible de la F1, aunque el GP de EE.UU. no peligra.

Redacción Motorsport.com

Editado: 20 oct 2026, 14:19

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Caudalímetro Allengra para la F1 2026

Foto de: Allengra

Sentronics Holdings Ltd, antiguo proveedor de medidores de caudal de combustible de la Fórmula 1, ha demandado a su sucesor ante un tribunal de Texas. La empresa alega que los sensores que ahora utilizan los monoplazas infringen su patente.

La empresa británica presentó una demanda contra el fabricante alemán Allengra GmbH ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas el 16 de octubre. Eso ocurre apenas unos días antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Según el expediente, Sentronics ha solicitado un juicio con jurado y ha presentado dos pruebas documentales junto con su demanda.

¿Qué son los medidores de caudal de combustible?

Los medidores de caudal de combustible miden la cantidad de combustible que llega a cada motor, lo que permite a la FIA controlar los límites de caudal establecidos en el reglamento técnico. La FIA quiere vigilar esto, ya que un cambio en el caudal de combustible supone un cambio en la potencia del motor de combustión.

Según la demanda, tal y como informa PlanetF1, Sentronics fue el proveedor exclusivo de la FIA desde 2018 hasta 2025, antes de que Allengra se adjudicara el contrato para el periodo 2026-2030 en noviembre de 2024.

Ambas empresas se encuentran ahora en conflicto, ya que Sentronics alega que los medidores que usa Allengra infringen su patente estadounidense n.º 11.391.609, concedida a Sentronics en julio de 2022.

La patente, titulada "Caudalímetro", se refiere a "un método y un caudalímetro asociado para medir el caudal de combustible en un vehículo".

En ella se explica que los caudalímetros ultrasónicos funcionan según el principio de que "el tiempo de propagación de las señales ultrasónicas que atraviesan un fluido entre dos puntos fijos varía en función de si la señal se desplaza en la dirección del flujo o en el sentido contrario al mismo, propagándose las señales más rápidamente cuando se desplazan con el flujo". El método patentado por Sentronics envía pares de señales en direcciones opuestas y modifica su fase para medir el caudal.

Apunta:

Lo que alega Sentronics

La demanda afirma que las propias pruebas de laboratorio realizadas por Sentronics a finales de 2024 confirmaron la infracción. También señala que Sentronics compartió detalles técnicos con la FIA en el marco de un acuerdo de confidencialidad.

Además de la infracción directa, Sentronics acusa a Allengra de animar a la FIA y a los equipos a utilizar los medidores en Estados Unidos, incluso en las carreras de Austin, Miami y Las Vegas.

La demanda alega que la infracción fue una decisión deliberada, y añade que se informó a Allengra sobre la versión europea de la patente en agosto de 2025. Los abogados de Sentronics enviaron una carta de requerimiento en abril de 2026, la cual uno de los asesores jurídico de Allengra en EE.UU. rebatió.

Según la demanda, la FIA confirmó haber recibido la notificación previa de Sentronics el 17 de septiembre de 2025, indicando que se había "tomado nota" de su contenido.

Sentronics ahora solicita al tribunal que prohíba de forma permanente a Allengra fabricar, vender o suministrar los medidores en EE.UU.. Como era de esperar, también reclama una indemnización por lucro cesante y regalías que se remontan hasta el año 2022. De hecho, pretende que dicha indemnización se triplique, ya que alega que la infracción fue intencionada.

¿Se verá afectado el Gran Premio de EE.UU. 2026 de F1?

No, el fin de semana de carrera no se verá afectado en absoluto, ya que Sentronics no ha solicitado una prohibición de urgencia que impidiera el uso de estas piezas mientras en Austin. Simplemente se ha solicitado al tribunal que emita una citación, lo cual es un trámite habitual en el desarrollo del proceso.

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