MotoGP

MotoGP protagonizará una exhibición durante el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El evento de Fórmula 1 que se celebra en Austin este fin de semana contará con una demostración de cuatro prototipos de MotoGP y la presencia de Dani Pedrosa, entre otros pilotos.

Germán Garcia Casanova

Editado: 20 oct 2026, 13:36

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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tal y como adelantó Motorsport.com el pasado 29 de julio, el GP de los Estados Unidos de F1 contarían con una exhibición de MotoGP, para intentar dar a conocer el campeonato de las dos ruedas a un mayor número de aficionados americanos.

Concretamente, durante la jornada del sábado, cuatro MotoGP saldrán a pista para rodar y tratar de alcanzar la velocidad punta máxima en el trazado de Austin, que también acoge grandes premios de MotoGP y donde las motos de la máxima categoría superan los 360 Km/h e inclinaciones de 609 grados, lo que representa la cúspide del deporte sobre dos ruedas.

En un comunicado emitido por el campeonato, se define la unión de la F1 y MotoGP en un mismo fin de semana como "un hito para el automovilismo mundial, esta exhibición y otras actividades para los aficionados marcarán la primera vez que MotoGP forma parte de un fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1, ante una multitud que, según las previsiones, superará los 400.000 espectadores durante el evento", explican.

Dani Pedrosa (KTM) —miembro del Salón de la Fama de MotoGP—, el piloto de MotoGP para 2027 y actual campeón mundial de WorldSBK, Nicolò Bulega (Ducati), junto con los pilotos de pruebas de MotoGP Andrea Dovizioso (Yamaha) y Lorenzo Savadori (probador de Aprilia), rodarán en el emblemático circuito de Austin. Esto brindará a los aficionados de la Fórmula 1 una oportunidad excepcional de experimentar de cerca la velocidad y el sonido de MotoGP, con máquinas capaces de generar más de 130 decibelios de sonido.

Apunta:

La exhibición tendrá lugar el sábado 24 de octubre, a partir de las 11:40 hora local, y durante 20 minutos los pilotos completarán vueltas a alta velocidad como preámbulo de la tercera sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 1.

La iniciativa, que parte de la empresa propietaria de ambos campeonatos, Liberty Media, no podrá contar con las grandes estrellas actuales de MotoGP, ya que este mismo fin de semana el Mundial sigue su curso con la celebración del GP de Australia, en Phillip Island.

Además de la acción en pista, MotoGP contará con un espacio dedicado a los aficionados en la 'Fan Zone' del circuito durante todo el fin de semana, donde se exhibirán las cuatro motocicletas y los seguidores podrán acercarse más a este deporte. Los equipos y pilotos de MotoGP estarán presentes desde el jueves hasta el domingo, mientras el campeonato sigue cobrando impulso de cara al Gran Premio de Estados Unidos de 2027, que regresará al COTA del 23 al 25 de abril de 2027.

"Siempre es especial pilotar una moto de MotoGP en el COTA, uno de los circuitos más emblemáticos del mundo", explica Pedrosa, ganador de tres campeonatos mundiales en las categorías de 125cc y 250cc, y múltiple ganador de carrera en MotoGP.

"El Gran Premio de Estados Unidos es un evento verdaderamente único y especial; atrae a una multitud increíble y brinda una oportunidad fantástica para mostrar a los aficionados lo que hace que MotoGP sea tan emocionante. La velocidad, el sonido y el rendimiento de estas motos son algo que hay que experimentar en persona, y tengo muchas ganas de compartir esa experiencia con todos en Austin".

Aunque no está confirmado, el evento podría contar con la presencia de Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, que ya estuvo presente en el GP de España de F1, dando el banderazo de meta invitado por los máximos ejecutivos de Liberty.

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