El problema en las salidas que le está costando caro a Verstappen en 2026

Max Verstappen ha tenido un comienzo increíblemente frustrante en la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que el cuatro veces campeón del mundo se encuentra en octava posición de la general. El piloto de Red Bull terminó sexto en la primera carrera del curso en Melbourne, un resultado bastante respetable si se tiene en cuenta que partió desde la vigésima posición tras sufrir un accidente en la Q1.

Así que no todo era pesimismo en la escudería austriaca hace una semana, ya que parecía estar codo con codo con McLaren por ser el tercer mejor coche, tras una pretemporada positiva con su nueva unidad de potencia, de fabricación propia. Pero entonces, todo se desmoronó durante el segundo fin de semana de la presente campaña, en China, donde los de Milton Keynes carecieron de ritmo general.

"Todo el día ha sido un desastre, en cuanto a ritmo", dijo Verstappen tras clasificarse octavo para la carrera al sprint de Shanghái, dos puestos por encima de su compañero de equipo, Isack Hadjar y a 1.7 segundos del poleman, George Russell. "Sí, sin agarre. Sinceramente, creo que ese es el mayor problema: no hay agarre, ni equilibrio, simplemente se pierde una enorme cantidad de tiempo en las curvas".

A continuación, sumó su primer resultado sin puntos en una carrera sprint desde la introducción de este formato, en 2021 y, aunque es fácil decir que al RB22 simplemente le faltaba rendimiento general, un análisis más detallado revela que hay un problema real con las salidas de Verstappen.

El procedimiento bajo el nuevo reglamento de 2026 es más complejo, debido a la eliminación del MGU-H, lo que significa que los pilotos deben acelerar el motor a revoluciones mucho más altas durante al menos 10 segundos para que el turbo coja fuerza. También deben asegurarse de recuperar suficiente energía en la vuelta de formación para tener una buena aceleración al arrancar la carrera, pero esto es algo que Verstappen no ha conseguido desde Melbourne.

En Australia sufrió una salida lenta, alegando "falta de batería" como causa, algo que también afectó al otro Red Bull: Hadjar disfrutó de una salida fulgurante desde la tercera posición y estuvo a punto de ponerse en cabeza, pero antes de tener que reducir de repente la velocidad por falta de batería y acabar retirándose.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

El problema no se solucionó a tiempo para Shanghái, ya que en la primera vuelta de la sprint el holandés cayó desde la octava hasta la decimoquinta posición, lo que puso de manifiesto una importante debilidad de Red Bull en estos momentos.

Así que cuando se le preguntó a Verstappen después, por su mala salida en la carrera corta y cuál había sido la causa, respondió: "Sinceramente, ni siquiera pregunté. Dijeron que lo arreglarían. Así que espero que esté solucionado para mañana. Ayuda un poco a mantener la posición en lugar de empezar la carrera desde la P20".

Pero no fue así: Verstappen se clasificó octavo para la prueba dominical y, a pesar de la ausencia de McLaren en la tercera fila, ya estaba en undécima plaza en la segunda vuelta. Eso marcó el tono de lo que acabó siendo una carrera increíblemente decepcionante, ya que el tetracampeón de 28 años se retiró yendo en sexta posición en la vuelta 46, debido a un fallo en la unidad de potencia.

"Era de esperar", comentó Verstappen sobre el difícil día, aunque Hadjar sumó puntos al terminar octavo. "Pero, de nuevo, la salida fue, por supuesto, un gran problema, igual que ayer. El resto de la carrera fue de nuevo igual que el sábado: mucho graining, imposibilidad de apretar, un ritmo terrible, un equilibrio terrible, como en la sprint. Así que, sí, simplemente ha sido un fin de semana muy malo para nosotros".

Cuando se le presionó más sobre su tercera mala salida consecutiva, Verstappen dijo: "Aquí, los dos problemas fueron los mismos. Simplemente no tengo potencia. En cuanto suelto el embrague, el motor no responde".

Así que ahora surge la pregunta: ¿es esto un golpe de realidad sobre dónde se encuentra realmente Red Bull, o se debió simplemente a que China no se adapta a su coche, con unas características de pista que se espera que marquen una mayor diferencia en 2026? Cuando se le cuestionó sobre si el ritmo en Shanghái era normal, Verstappen explicó: "Espero que no, pero no lo sé, es imposible decirlo. Nunca me vi ni siquiera cerca de Mercedes o Ferrari. Pero este fin de semana ha sido especialmente malo".

Información adicional de Stuart Codling y Oleg Karpov