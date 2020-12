Checo Pérez no prioriza ser reserva de F1 si Red Bull no le ficha

El piloto mexicano aún se encuentra a la espera de aclarar su futuro en la máxima categoría, donde la posibilidad de continuar en la parrilla el año próximo se encuentra únicamente ligada a ser piloto de Red Bull Racing, si el equipo de Milton Keynes finalmente decide reemplazar a Alex Albon.

El lunes en un encuentro virtual, Pérez reveló que también evalúa la opción de ser piloto reserva de una escudería top en 2021, algo por lo que se le preguntó nuevamente el jueves en Sakhir.

"Es solo una opción. Pero no es mi prioridad. Creo que tenemos que entender, en caso de que nos metamos en eso, cómo podemos hacer que funcione, porque no quiero ir a todas las carreras si no estoy conduciendo", dijo Pérez.

"Obviamente, el equipo necesita tener que llevar al piloto [a las carreras]. Así que probablemente no soy la persona adecuada para hacerlo. Pero ya veremos, creo que en las próximas dos semanas sabré más sobre mi futuro. Pero eso es algo que todavía puedo decidir el año que viene, qué es realmente lo último que quiero hacer en 2021", agregó.

Pérez completó una destacada actuación el pasado domingo en el GP de Bahrein, donde ocupó la tercera posición prácticamente toda la carrera, superando claramente a Albon, hasta que el motor Mercedes de su Racing Point dijo basta a tres vueltas del final.

Cuando se le preguntó si creía que ese tipo de actuaciones podrían tener un efecto en la decisión de Red Bull, el mexicano no cree que un gran premio pueda influir.

"Pienso que el rendimiento es importante. Aunque perdí el podio, creo que no es solo una carrera lo que marca la diferencia. Llevo aquí 10 años. Y creo que a lo largo de los años, he cumplido, así que la gente sabe lo que puedo y lo que no puedo hacer. Así que no creo que una carrera cambie la historia", apuntó.

El mexicano se lamentó cuando le recordaron que podría haber subido al podio en las últimas tres carreras de Fórmula 1 de no haber existido el error estratégico del equipo en Imola y el problema de Bahrein.

"Sí, creo que ya deberíamos haber sumado tres podios seguidos. Pero solo logramos uno [en Turquía]. Uno fue por una mala decisión de estrategia y el otro por un fallo mecánico, pero estas cosas pasan", reconoció.

"Y he dicho hace mucho tiempo que el campeonato se iba a definir por la fiabilidad, y espero que todavía podamos recuperarnos, todavía faltan dos carreras, todavía podremos recuperar esa posición. Pero dado lo pequeños que son los márgenes entre nosotros tres, McLaren, Renault y nosotros, tener una desventaja tan grande es mucho con solo dos carreras por delante, pero intentaremos como siempre conseguir tantos puntos como podamos", finalizó.

Información adicional de Adam Cooper