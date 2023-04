Cómo la salida de Seidl de McLaren ayudó a su "agresiva" reestructuración

Cargar el reproductor de audio

Tras el Gran Premio de Arabia Saudí, el equipo de Woking anunció que su entonces director técnico, James Key, había dejado el cargo y que junto a su salida se había puesto en marcha una especie de reconstrucción con Peter Prodromou como nuevo jefe de aerodinámica, David Sánchez (ex de Ferrari) jefe de concepto y rendimiento y Neil Houldey como director de ingeniería y diseño.

Zak Brown, CEO de McLaren, afirma que los cambios estuvieron motivados por la falta de desarrollo en el coche de 2022, y que la salida del anterior director del equipo, Andreas Seidl, a finales del año pasado, y el nombramiento de Andrea Stella en su lugar, contribuyeron con esa profunda revisión.

"Obviamente, empezamos el año con algunos problemas en los test de pretemporada, sobre todo con los conductos de frenos", dijo Brown sobre la temporada 2022 de McLaren.

"El coche estaba bien. Y luego, por supuesto, tuvimos problemas relacionados con los pilotos en los que estábamos trabajando. Mientras tanto, más allá de todo eso, no estaba muy contento con el ritmo de desarrollo del coche de carreras".

"Eso pasó en la segunda mitad del año pasado, si miras el ritmo de desarrollo de otros equipos, donde empezaron y donde terminaron, en comparación con nosotros, es muy diferente".

"Así que empiezas a tener conversaciones sobre ello, y por supuesto, el cambio de director de equipo hacia el finales del año, me permitió la oportunidad de ser más agresivo y le encargué a Andrea Stella supervisar todos los departamentos y demás. Y eso es exactamente lo que él hizo".

Brown subrayó que, el hecho de estar en McLaren desde la temporada 2015, Stella estaba en una situación perfecta como para llevar a cabo esa revisión, más que cualquier recién llegado.

"Obviamente, que él hubiera estado aquí durante tanto tiempo significaba que no tenía que empezar desde cero", dijo Brown.

"Y al final llegamos a un modelo que tiene todo el sentido del mundo para nosotros, por lo que empezamos a poner en marcha esos planes".

"Así que cuando hicimos el anuncio, era algo que llevábamos un tiempo preparando y que simplemente coincidió con nuestro mal inicio de temporada".

Al dejar salir a Key de la estructura de Woking, Brown ha demostrado que no tiene miedo a la hora de tomar decisiones con el fin de hacer avanzar al equipo en la dirección correcta, y una de ellas claramente fue romper el contrato de Daniel Ricciardo de cara a la temporada 2023 de la F1.

"En última instancia, mi trabajo es el de director ejecutivo, la responsabilidad recae en mí", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre las últimas decisiones importantes del equipo.

"Esas decisiones, nunca las toma uno solo, siempre consultas a tu equipo de liderazgo. Así que no hay nada en el frente técnico o dentro del equipo que Andrea y yo no discutamos y en lo que no estemos de acuerdo".

"Pero es un deporte competitivo. Cuando no rindes al nivel que crees que deberías, debes tomar decisiones para cambiar de rumbo. Y eso es lo que hemos hecho. Y confío en la dirección en la que vamos ahora", concluyó el de McLaren.

