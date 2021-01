El piloto de Mercedes en F1 participó en el Rally del Ártico en Laponia con un Citroën DS3 WRC. A pesar de haber corrido con un coche antiguo, quedó a casi cuatro minutos del vencedor, Juho Hänninen, quien lo hizo con un Toyota Yaris WRC.

El Rally del Árctico será parte del calendario 2021 del WRC en febrero tras un acuerdo de última hora para sustituir a Suecia después de ser cancelado. Como la segunda fecha del Mundial se disputará un mes antes de que la pretemporada de F1 se realice en Bahrein en marzo, es posible que Bottas tome parte en él.

"Aún no sé si el programa me lo permitirá, todo depende de ello. No sé si tendré que hacer algo con Mercedes en ese momento", comentó Bottas.

"Si hay una ventana abierta en mi calendario, valoraría realmente participar en el Rally del Árctico en Finlandia. Pero todo dependerá de si puedo conseguir un buen coche y cerrar un acuerdo con un equipo".

"Suelo ir a Inglaterra a finales de febrero a trabajar en la fábrica de Mercedes. Pero no parece lógico hacerlo ahora que estamos preparando la temporada de una manera diferente. Ahora, la mayoría de conversaciones con el equipo se llevan a cabo de forma remota, y afortunadamente, todos los temas que discutimos son casi familiares para mí".

"Francamente, seguiré trabajando. Sin embargo, es algo que depende de muchos factores. Mi agenda está muy ocupada. Este año el calendario de Fórmula 1 consta de 23 carreras y es muy difícil planificar otras cosas. Veremos qué oportunidades se me presentan. También es muy importante qué coche puedo tener. Los rallies son un hobby para mí, pero no es un hobby barato".

Respecto al rally en el que participó señaló: " Me divertí mucho más que el año pasado y aprendí muchas cosas. También tuve dificultades este año porque todavía no tengo experiencia como piloto de rallies".

