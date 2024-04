Alonso, sobre su sanción: "No estoy de acuerdo, pero tienen todo el poder"

Durante la carrera al sprint del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1, los comisarios anotaron el incidente entre Fernando Alonso y Carlos Sainz, que acabó con el bicampeón del mundo retirado después de sufrir daños en su monoplaza, mientras que el otro de los españoles terminó relegado a la quinta plaza. La FIA investigó los sucesos y decidieron sancionar al de Aston Martin con diez segundos y tres puntos en su licencia, algo por lo que se mostró en desacuerdo.

El asturiano habló sobre su castigo, uno que no afectó a su resultado, cuando se le preguntó por cómo sería la jornada del domingo, en la que saldría tercero en la parrilla tras su fantástica clasificación, y dijo: "Espero una carrera difícil, somos más lentos que los Ferrari, más lentos que los McLaren y quizá que los Mercedes. Nos estamos clasificando bien a menudo, y luego, en la carrera, solo tenemos que esperar y ver".

"Cuándo llegan, a qué velocidad y cuántas vueltas podemos defender esas posiciones, pero así ha sucedido hasta ahora en las cuatro primeras carreras, así que supongo que esta quinta no va a ser diferente", explicó antes de opinar de los comisarios. "Esta mañana he recibido una penalización con la que, obviamente, no estoy de acuerdo, pero ellos [los comisarios] tienen todo el poder para hacer lo que creen que es correcto, y tenemos que aceptarlo y seguir adelante".

En cuanto a su sesión de clasificación en el circuito de Shanghai, Fernando Alonso comentó su giro de la Q3, el que le valió para ser tercero: "Fue muy buena, pero no perfecta. Tuve un susto en la primera y segunda curva, perdí el coche y, de hecho, en la tercera curva estaba pensando si era mejor abortar la vuelta y entrar, o seguir adelante".

"En la sexta curva intentaré recuperar ese tiempo, recuperé una décima y dije, 'vale, sigo', y después recuperé otra en nueve y diez", indicó'. "Estoy muy contento con la vuelta, contento con la clasificación, y este tipo de vueltas y momentos son muy alentadores para el futuro. Estoy feliz por la escudería, orgulloso de todos ellos, nunca nos rendimos, todavía no estamos en una posición fuerte, sobre todo en condiciones de carrera, seguimos siendo quizás el cuarto o quinto equipo más rápido, pero seguimos luchando por ser cada vez mejores y el resultado de hoy lo demuestra".

Sobre si podía haber mantenido esa segunda posición para batir a Sergio Pérez, no sabía si era posible debido a las pocas décimas con respecto al mexicano, pero no es algo que le pese: "No lo sé. Acabamos de comprobar los tiempos y hay como dos décimas entre 'Checo' [Pérez] y yo, es más o menos lo que he perdido, así estaba cerca, pero no cambia mucho ser segundo o tercero".

"Estamos completamente fuera de posición para mañana con cualquiera en la que estemos. Creo que séptimo, octavo o noveno es nuestro orden natural para mañana cuando veamos la bandera a cuadros, pero nos estamos clasificando extremadamente bien este año y eso nos vale", sentenció Fernando Alonso.

