Fórmula 1 GP de Las Vegas

El Aston Martin - Honda, a más de un segundo de la Q2 en Las Vegas: "Lo esperábamos"

Después de caer eliminados con sus dos coches en la Q1 de la clasificación de Las Vegas, tanto Orihara por parte de Honda como Mike Krack por parte de Aston Martin admiten que sabían que ocurriría.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 21 nov 2026, 17:57

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

No hubo ninguna sorpresa en la noche del viernes (en horario local) y la madrugada del sábado en España, al menos en cuanto a lo que respecta a Aston Martin. Sus dos pilotos cayeron en Q1, a las primeras de cambio, y lo hicieron a más de un segundo del tiempo de corte, concretamente a 1.251s de la marca de Gabriel Bortoleto, 16º.

Fernando Alonso calculó que pierden entre dos segundos y medio y tres segundos en recta por la unidad de potencia, y teniendo en cuenta que le separó 2.8s del mejor tiempo de la Q1 (de George Russell), considera que el chasis le permitiría estar mucho más arriba.

Sin embargo, tanto por parte de Aston Martin como por parte de Honda no ha sido ninguna sorpresa sufrir en el circuito de Las Vegas Strip, y así lo admitieron sus máximos representantes. "La clasificación en sí fue dura para nuestro paquete, pero sabíamos que iba a ser difícil con nuestra especificación actual. No obstante, estamos centrados en mañana y en estar listos para la carrera", dijo Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda.

Apunta:

El japonés reveló que durante la FP3 se trabajó en las calibraciones de la manejabilidad y en la gestión de energía, pero no hubo nada que pudieran hacer para batir por velocidad pura a otro coche que no fuera el Cadillac.

En cuanto a Aston, Mike Krack, responsable principal de operaciones en pista de Aston, reconoció que no aspiraban a otra cosa: "Como esperábamos, ha sido complicado para nosotros en este circuito, así que sabíamos que entrar en la Q2 sería una tarea difícil".

Y para la carrera, declaró: "Esperamos un desafío similar mañana, aunque nuestro foco estará en hacer una carrera limpia, ejecutar bien como equipo y aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presenten".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images

El compañero de Alonso, Lance Stroll, fue en la misma línea: "Siempre supimos que iba a ser un fin de semana difícil en un circuito que depende tanto de la potencia".

"Mañana intentaremos hacerlo lo mejor posible con el rendimiento que tenemos en recta y, con suerte, sucederán cosas por delante de nosotros que nos brinden algunas oportunidades".

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