Fórmula 1 GP de Las Vegas

Verstappen desprecia las críticas de Russell en Las Vegas: "No voy a perder el tiempo"

Verstappen asegura que no tiene ninguna intención de perder el tiempo hablando del incidente con Russell durante los terceros entrenamientos libres del GP de Las Vegas de F1.

Ronald Vording

Editado: 21 nov 2026, 7:40

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Durante los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Max Verstappen y George Russell volvieron a cruzar sus caminos. El neerlandés adelantó al piloto de Mercedes, pero después redujo la velocidad delante de él y, según los comisarios, cambió de dirección en varias ocasiones.

Russell respondió metiendo el coche por el interior del tetracampeón del mundo, lo que provocó un contacto entre ambos en la curva 14. El incidente llevó a los dos rivales a comparecer ante los comisarios, aunque finalmente todo quedó en una advertencia. A diferencia de una reprimenda, una advertencia no conlleva ninguna consecuencia.

Cuando preguntaron a Verstappen por el incidente durante la rueda de prensa posterior a la clasificación, el neerlandés mostró muy poco interés en hablar del asunto. Al preguntarle qué había ocurrido, se limitó a responder: "Nada. No ha pasado nada".

Russell, sin embargo, lanzó posteriormente un durísimo ataque contra el piloto de Red Bull ante los medios de comunicación. En declaraciones a Sky Sports Italia, el británico aseguró, entre otras cosas: "No voy a aceptar sin más que alguien me haga una jugarreta de esta manera y vaya por ahí comportándose como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarle cara a ese tipo".

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Verstappen, por su parte, no pareció demasiado afectado por las palabras de su rival. Cuando Motorsport.com le preguntó por el encontronazo durante su posterior encuentro con los medios neerlandeses en el paddock de Las Vegas, respondió: "Ni siquiera quiero perder el tiempo con eso. Para mí no merece la pena en absoluto".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

Cuando se le señaló que los comisarios habían hecho referencia en el documento de la FIA a un pacto de caballeros durante las vueltas de preparación, según el cual se espera que los pilotos mantengan sus posiciones y eviten molestarse entre ellos antes de comenzar una vuelta rápida, Verstappen respondió: "En mi vida he visto un acuerdo así".

Los comisarios también dejaron claro que habían dado poca importancia a ese pacto de caballeros mencionado por Russell a la hora de tomar su decisión, centrándose en cambio en las acciones de ambos pilotos.

"Los comisarios tomaron nota de estas explicaciones, pero consideraron que este tipo de acuerdos informales tenían una relevancia limitada a la hora de evaluar el incidente. Los factores decisivos fueron los movimientos reales de ambos coches y sus posiciones relativas".

Resulta especialmente llamativo que los dos pilotos compartirán la primera fila de la parrilla en Las Vegas el sábado por la noche, después de la sanción de posiciones impuesta a Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, Verstappen insiste en que el encontronazo no le ha dado ninguna motivación adicional para mantener a Russell por detrás.

"No, desde luego que no es de ahí de donde saco mi motivación".

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