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Fórmula 1 GP de Las Vegas

A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!

Mira y apunta a qué hora será la carrera de este domingo (sábado local) en el GP de Las Vegas 2026 de la F1, así como la forma de verla por TV u online.

Juanjo Sáez

Editado: 21 nov 2026, 4:48

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

¡Este domingo llega la primera carrera del triplete que cerrará la temporada 2026 de la F1! Y lo hace con un Gran Premio de Las Vegas que obligará a madrugar o trasnochar a los aficionados que siguen al Gran Circo desde España o Latinoamérica. Mira a qué hora arrancará la carrera y cómo se podrá ver por televisión u online.

A qué hora es la carrera de Las Vegas en la F1 2026 en España

A qué hora es la carrera de F1 en Las Vegas en España: domingo 22 de noviembre, a las 05:00h .

domingo 22 de noviembre, a las . A qué hora es la carrera del GP de Las Vegas en hora local: sábado 21 de noviembre, a las 22:00h.

En Las Vegas todo gira en torno al espectáculo y la Fórmula 1 no podía ser menos... Por ello, los organizadores convencieron a la categoría para llevar a cabo una carrera que fuese nocturna y en pleno horario 'Prime Time' local. Es decir, el GP de Las Vegas arrancará a las 22:00h del sábado según el horario local.

Eso quiere decir que, debido a las nueve horas de diferencia, ya será domingo en España, aunque habrá que trasnochar o madrugar para ver la carrera en territorio español, ya que los semáforos se apagarán a las 05:00h, o las 04:00h si estás en Canarias.

Horarios de la carrera de F1 de Las Vegas para España y Latam

País o zona Hora de la carrera de Las Vegas España peninsular 05:00h del domingo Islas Canarias 04:00h del domingo México (Ciudad de México) 22:00h del sábado Argentina 01:00h del domingo Uruguay 01:00h del domingo Chile (Santiago) 01:00h del domingo Venezuela 00:00h del domingo Bolivia 00:00h del domingo Colombia 23:00h del sábado Perú 23:00h del sábado Ecuador (Quito) 23:00h del sábado

En los países de Latinoamérica, con una diferencia horario menos brusca, la carrera del GP de Las Vegas se disputará o bien el sábado o bien el domingo dependiendo de las distintas franjas horarias.

Por ejemplo, en México será el sábado a las 22:00h (comparte horario con Las Vegas), o en Colombia también será el sábado, pero a las 23:00h. Mientras que en Venezuela ya serán las 00:00h del domingo, o en Argentina la 01:00h de la madrugada.

Cómo se puede ver la carrera del GP de Las Vegas de F1 2026 por televisión y online

Para ver la clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la F1, los aficionados que lo hagan desde España tendrán que contratar sí o sí DAZNF1, ya sea a través de su propia plataforma de streaming o contratando los paquetes motor correspondientes de otros operadoras como Movistar+ o Vodafone.

En cambio, en los países de Latam, casi todos dependen de ESPN a través de Dinsey+, aunque hay dos excepciones: en Argentina los derechos están compartidos con FOX Sports, mientras que en México los derechos televisivos son de Izzi y Sky Sports. A diferencia de España, también está disponible en todos estos países 'F1 TV'.

País o países Dónde ver la carrera de F1 de LAS VEGAS España DAZN F1 México Izzi y Sky Sports Argentina FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+ Colombia, Perú, Ecuador y Panamá ESPN a través de Disney+ Venezuela y Bolivia ESPN a través de Disney+ Chile, Uruguay y Paraguay ESPN a través de Disney+ Centroamérica ESPN a través de Disney+

Y, si no puedes verla en directo por la razón que sea, te recordamos que aquí, en Motorsport.com, te contaremos todo lo que suceda en directo en Las Vegas con comentarios, un Live Timing y mucho más, así como también podrás encontrar las mejores crónicas, noticias, declaraciones, etc.

¿A cuántas vueltas es la carrera de F1 en Las Vegas 2026?

La carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026 de este domingo se disputará a un total de 50 vueltas, por lo que teniendo en cuenta que la longitud del Las Vegas Strip Circuit es de 6,201 km, los pilotos que crucen la bandera a cuadros habrán completado 309,958 km.

Circuito: Las Vegas Strip Circuit

Las Vegas Strip Circuit Ubicación: Las Vegas, Estados Unidos

Las Vegas, Estados Unidos Longitud: 6,201 kilómetros

6,201 kilómetros Vueltas de carrera: 50

50 Distancia total: 309,958 kilómetros

309,958 kilómetros Curvas: 17 curvas: 11 a la izquierda y 6 a la derecha

17 curvas: 11 a la izquierda y 6 a la derecha Primera carrera de F1: 1981 en Las Vegas; 2023 en Las Vegas Strip Circuit

Los pilotos con victorias y podios en el GP de Las Vegas de F1

Se tienen en cuenta tanto los dos eventos celebrados en el famoso parking 'Caesars Palace' de Las Vegas como las hasta ahora tres carreras del Las Vegas Strip Circuit.

Más victorias en Las Vegas:

Piloto Victorias Max Verstappen 2 George Russell 1 Alan Jones 1 Michele Alboreto 1

Más podios en Las Vegas:

Piloto Victorias Max Verstappen 2 George Russell 2 Charles Leclerc 1 Carlos Sainz 1 Sergio Pérez 1 Lewis Hamilton 1 Kimi Antonelli 1 Alan Jones 1 Michele Alboreto 1 Alain Prost 1 Bruno Giacomelli 1 Eddie Cheever 1 John Watson 1

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