Fórmula 1 GP de Las Vegas

Russell explota contra Verstappen: "Se cree superior, alguien tiene que plantarle cara"

Russell acabó muy enfadado con Verstappen después del incidente que ambos protagonizaron durante los Libres 3 del Gran Premio de Las Vegas.

Benjamin Vinel

Editado: 21 nov 2026, 7:03

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George Russell ha cargado duramente contra Max Verstappen después de que ambos chocaran durante los Libres 3 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Verstappen adelantó al Mercedes antes de la curva 14 en busca de aire limpio, pero Russell intentó recuperar la posición y el neerlandés trató de cerrarle la puerta, aunque sin éxito. Finalmente, Russell se abrió paso por la fuerza ante su rival, mientras que el piloto de Red Bull acabó dedicándole una peineta.

Russell se mostró indignado con la maniobra de Verstappen, que le costó una advertencia por parte de los comisarios. "Creo que una advertencia estaba bien, pero, ya sabes... No hay nada en el reglamento que diga que no puedes adelantar a alguien que está empezando su vuelta, pero cuando haces eso, estás fastidiando a esa persona", declaró el británico a Sky Sport Italia.

"Lo hace semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta. Yo no voy a aceptar que alguien me fastidie de esta manera y luego vaya por ahí como si fuera más importante y superior que todos los demás. Alguien tiene que plantarle cara a ese tío".

Mientras tanto, la valoración de Verstappen sobre lo sucedido durante la rueda de prensa posterior a la clasificación fue mucho más escueta: "No ha pasado nada".

Una advertencia apenas tiene consecuencias, ya que, a diferencia de una reprimenda, no puede dar lugar a una sanción mayor en caso de reincidencia.

Por qué los comisarios advirtieron a Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

En cualquier caso, los comisarios consideraron que Verstappen era responsable del incidente. Así explicaron su decisión.

"Ambos coches se aproximaban a la curva 14, con el coche 3 por delante del coche 63", recoge el informe de los comisarios. "El coche 3 frenó antes de lo esperado y cambió de dirección durante la frenada. El coche 63, que se aproximaba por detrás, se desplazó hacia la izquierda e intentó adelantar por el interior. Durante la maniobra, el eje delantero del coche 63 estaba por delante del retrovisor del coche 3. Posteriormente, ambos coches entraron en contacto".

"Durante la audiencia, los pilotos también hablaron de los acuerdos informales entre caballeros relativos a la preparación de una vuelta rápida y al comportamiento que se espera de los pilotos en estas situaciones. Los comisarios tomaron nota de estas explicaciones, pero consideraron que dichos acuerdos informales tenían una relevancia limitada a la hora de evaluar el incidente. Los factores decisivos fueron los movimientos reales de ambos coches y sus posiciones relativas".

"Por lo tanto, los comisarios examinaron la frenada y el cambio de dirección del coche 3, la maniobra evasiva y la posición del coche 63, teniendo en cuenta las directrices de conducción aplicables".

"Los comisarios consideraron que el cambio de dirección del coche 3 durante la frenada fue imprevisible y contribuyó a crear una situación en la que el coche 63 tuvo que desplazarse hacia el interior para evitar el contacto. Aunque los comisarios no consideraron que la maniobra fuera lo suficientemente grave como para justificar una sanción más severa, concluyeron que cambiar de dirección durante la frenada en estas circunstancias no cumplía con los estándares de conducción esperados".

"Teniendo en cuenta las circunstancias del incidente, los comisarios determinaron que lo apropiado era imponer una advertencia al piloto".

Verstappen y Russell compartirán la primera fila de la parrilla en el Gran Premio de Las Vegas del sábado, después de clasificarse segundo y tercero, respectivamente, debido a la penalización de cinco posiciones en parrilla que deberá cumplir Andrea Kimi Antonelli, autor del mejor tiempo en la clasificación.

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