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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Alonso: "Cuando los rivales van detrás de un motor Honda, dejan unos metros extra"

Fernando Alonso lamentó el tiempo perdido en las rectas del circuito de Las Vegas y cree que a los otros equipos les preocupa el motor Honda.

Jose Carlos de Celis

Editado: 21 nov 2026, 6:31

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La clasificación del GP de Las Vegas de F1 2026 ha confirmado los peores temores para Aston Martin, con sus dos coches eliminados a las primeras de cambio en la Q1 y solo pudiendo superarar al Cadillac de Valtteri Bottas y a un Oliver Bearman que, penalizado, solo salió a pista para dar rebufo a su compañero en Haas F1.

Fernando Alonso fue 19º, y a la espera de si sube a la 17ª plaza o es 18º (según se aplique la penalización a Oscar Piastri, aunque sí tiene confirmada una posición por la penalización de Carlos Sainz), señaló el déficit del motor Honda.

Cuando le preguntaron cómo fue de complicado y si esperaba sufrir, declaró: "Fue exactamente como esperábamos. Monza y Las Vegas son las peores pistas para nosotros, con las rectas más largas. Así que sí, perdimos como 2,5 segundos o 3 segundos en las rectas. En las curvas fuimos bastante competitivos, para ser sincero. Creo que estábamos a 2,8 segundos del primero en la Q1, y sí, creo que más o menos perdimos eso en las rectas".

Efectivamente Alonso estuvo 2.736 del más rápido en la Q1, George Russell, y a su vez a 1.251s del tiempo de corte para pasar a Q2, que marcaba el 16º, Gabriel Bortoleto.

Con las rectas tan largas del Las Vegas Strip Circuit, existe la posibilidad de accidente por alcance si hay una enorme diferencia de velocidad como la que señala el bicampeón, más aún con los motores de los coches actuales y sus características de descarga.

Por tanto, sobre si hay preocupación en cuanto a seguridad por la diferencia de velocidad, Alonso contestó: "Sí, pero creo que los otros equipos lo saben. Cuando están detrás del motor Honda, dejan unos metros extra".

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