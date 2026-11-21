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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones tras las sanciones

Mira cómo es la parrilla de salida de la carrera del GP de Las Vegas de F1 aplicadas las sanciones por cambios de motor. Mira el orden de salida de cada piloto y las filas.

Jose Carlos de Celis

Editado: 21 nov 2026, 5:07

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Salida del GP de Las Vegas 2025

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La clasificación del GP de Las Vegas de F1 (en la noche del viernes local, en la madrugada del sábado en España) dejó formada la parrilla para la carrera del sábado local y domingo de España (a las 05:00h). Y aplicadas las penalizaciones de Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Carlos Sainz y Lance Stroll, así serán las filas y posiciones de salida.

La parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones

2º

George Russell

Mercedes

1º

Max Verstappen

Red Bull

4º

Isack Hadjar

Red Bull

3º

Lando Norris

McLaren

6º

Andrea Kimi Antonelli*

Mercedes

5º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

8º

Liam Lawson

Racing Bulls

7º

Pierre Gasly

Alpine

10º

Oscar Piastri**

McLaren

9º

Franco Colapinto

Alpine

Leclerc

Ferrari

12º

11º

Lewis Hamilton

Ferrari

14º

Gabriel Bortoleto

Audi

13º

Nico Hulkenberg

Audi

16º

Rafael Cámara

Haas

15º

Alexander Albon

Williams

18º

Fernando Alonso

Aston Martin

17º

Sergio Pérez

Cadillac

20º

Carlos Sainz¨**

Williams

19º

Valtteri Bottas

Cadillac

22º

Oliver Bearman ***

Haas

21º

Lance Stroll**

Aston Martin

*Antonelli fue el más rápido, pero estaba penalizado con cinco posiciones por cambios en el motor (en el ICE)

**Piastri, Sainz y Stroll, penalizados con diez posiciones por cambios en el motor

***Bearman, penalizado con 35 posiciones por cambios en el motor (obligado a salir desde el fondo de la parrilla)

Qué piloto se llevó la pole del GP de Las Vegas de F1 en 2026

Antonelli fue el más rápido y se habría llevado la pole, pero en F1 la pole es para el que sale primero, y con la sanción del italiano, la heredó otro piloto. Así, Max Verstappen heredó la pole position para la carrera del GP de Las Vegas. Es su primera pole en Las Vegas, donde ya ha ganado en 2023 y 2025 saliendo segundo, y su tercera pole de la temporada 2026 y la número 50 de su carrera.

¿Importa mucho salir desde la pole position para ganar en Las Vegas?

En las tres carreras de F1 celebradas en Las Vegas (desde 2023), solo George Russell en 2024 se impuso desde la pole, por lo que hay un 33,3% de éxito en ganar saliendo primero. Verstappen lo hizo en 2023 y 2025 saliendo segundo, por lo que el 66,6% de las carreras en Las Vegas las ha ganado un piloto que no salía desde la pole... o que salía desde la segunda plaza. Y a su vez, el 100% de las carreras de F1 en Las Vegas se han ganado desde la primera fila de parrilla.

Parrilla de la F1 en Las Vegas con los tiempos de clasificación

En elaboración

Fernando Alonso en Las Vegas: posición de salida tras la clasificación

Fernando Alonso se clasificó 19º tras caer en la Q1, aunque saldrá 18º en Las Vegas porque gana una posición con la penalización de diez posiciones a Sainz. Alonso compartirá la novena fila de parrilla con Pérez, que arrancará 17º.

Carlos Sainz en Las Vegas: posición de salida tras la clasificación

Carlos Sainz saldrá 20º en la carrera del GP de Las Vegas por penalización tras montar el quinto turbocompresor en su motor. Se había clasificado 14º tras pasar a Q2, y ahora compartirá la décima fila de parrilla con Valtteri Bottas, 19º.

Checo Pérez en Las Vegas: posición de salida tras la clasificación

Sergio Pérez se clasificó 18º y saldrá 17º en la carrera de Las Vegas, ganando una posición con Carlos Sainz. Compartirá la novena fila con Alonso que arrancará tras él.

Franco Colapinto en Las Vegas: posición de salida tras la clasificación

Franco Colapinto saldrá 15º en la carrera de Brasil, después de caer eliminado en la Q1 en lluvia y clasificarse 17º, delante de su compañero Gasly. Gana posición con Hamilton y Verstappen, penalizados. Compartirá la octava fila de la parrilla con su compañero Pierre Gasly, al que batió.

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