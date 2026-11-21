Resultados
Fórmula 1 GP de Las Vegas
Parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones tras las sanciones
Mira cómo es la parrilla de salida de la carrera del GP de Las Vegas de F1 aplicadas las sanciones por cambios de motor. Mira el orden de salida de cada piloto y las filas.
Jose Carlos de Celis
Editado: 21 nov 2026, 5:07
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Salida del GP de Las Vegas 2025
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La clasificación del GP de Las Vegas de F1 (en la noche del viernes local, en la madrugada del sábado en España) dejó formada la parrilla para la carrera del sábado local y domingo de España (a las 05:00h). Y aplicadas las penalizaciones de Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Carlos Sainz y Lance Stroll, así serán las filas y posiciones de salida.
La parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones
2º
George Russell
Mercedes
1º
Max Verstappen
Red Bull
4º
Isack Hadjar
Red Bull
3º
Lando Norris
McLaren
6º
Andrea Kimi Antonelli*
Mercedes
5º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
8º
Liam Lawson
Racing Bulls
7º
Pierre Gasly
Alpine
10º
Oscar Piastri**
McLaren
9º
Franco Colapinto
Alpine
Leclerc
Ferrari
12º
11º
Lewis Hamilton
Ferrari
14º
Gabriel Bortoleto
Audi
13º
Nico Hulkenberg
Audi
16º
Rafael Cámara
Haas
15º
Alexander Albon
Williams
18º
Fernando Alonso
Aston Martin
17º
Sergio Pérez
Cadillac
20º
Carlos Sainz¨**
Williams
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
22º
Oliver Bearman ***
Haas
21º
Lance Stroll**
Aston Martin
*Antonelli fue el más rápido, pero estaba penalizado con cinco posiciones por cambios en el motor (en el ICE)
**Piastri, Sainz y Stroll, penalizados con diez posiciones por cambios en el motor
***Bearman, penalizado con 35 posiciones por cambios en el motor (obligado a salir desde el fondo de la parrilla)
Qué piloto se llevó la pole del GP de Las Vegas de F1 en 2026
Antonelli fue el más rápido y se habría llevado la pole, pero en F1 la pole es para el que sale primero, y con la sanción del italiano, la heredó otro piloto. Así, Max Verstappen heredó la pole position para la carrera del GP de Las Vegas. Es su primera pole en Las Vegas, donde ya ha ganado en 2023 y 2025 saliendo segundo, y su tercera pole de la temporada 2026 y la número 50 de su carrera.
¿Importa mucho salir desde la pole position para ganar en Las Vegas?
En las tres carreras de F1 celebradas en Las Vegas (desde 2023), solo George Russell en 2024 se impuso desde la pole, por lo que hay un 33,3% de éxito en ganar saliendo primero. Verstappen lo hizo en 2023 y 2025 saliendo segundo, por lo que el 66,6% de las carreras en Las Vegas las ha ganado un piloto que no salía desde la pole... o que salía desde la segunda plaza. Y a su vez, el 100% de las carreras de F1 en Las Vegas se han ganado desde la primera fila de parrilla.
Parrilla de la F1 en Las Vegas con los tiempos de clasificación
En elaboración
Fernando Alonso en Las Vegas: posición de salida tras la clasificación
Fernando Alonso se clasificó 19º tras caer en la Q1, aunque saldrá 18º en Las Vegas porque gana una posición con la penalización de diez posiciones a Sainz. Alonso compartirá la novena fila de parrilla con Pérez, que arrancará 17º.
Carlos Sainz en Las Vegas: posición de salida tras la clasificación
Carlos Sainz saldrá 20º en la carrera del GP de Las Vegas por penalización tras montar el quinto turbocompresor en su motor. Se había clasificado 14º tras pasar a Q2, y ahora compartirá la décima fila de parrilla con Valtteri Bottas, 19º.
Checo Pérez en Las Vegas: posición de salida tras la clasificación
Sergio Pérez se clasificó 18º y saldrá 17º en la carrera de Las Vegas, ganando una posición con Carlos Sainz. Compartirá la novena fila con Alonso que arrancará tras él.
Franco Colapinto en Las Vegas: posición de salida tras la clasificación
Franco Colapinto saldrá 15º en la carrera de Brasil, después de caer eliminado en la Q1 en lluvia y clasificarse 17º, delante de su compañero Gasly. Gana posición con Hamilton y Verstappen, penalizados. Compartirá la octava fila de la parrilla con su compañero Pierre Gasly, al que batió.
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Jose Carlos de Celis
A qué hora es hoy la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo ver
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
4 h
A qué hora es hoy la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo ver
Nissan (con récord) y Citroen cierran los test de Fórmula E en lo alto; interesante simulación de carrera antes del incendio
Fórmula E
Fórmula E 11 h
Nissan (con récord) y Citroen cierran los test de Fórmula E en lo alto; interesante simulación de carrera antes del incendio
Un grave incendio tras explosión da por terminada la pretemporada de Fórmula E en el Jarama
Fórmula E
Fórmula E 13 h
Un grave incendio tras explosión da por terminada la pretemporada de Fórmula E en el Jarama
Más de
Fernando Alonso
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing
A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
20 min
A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!
Russell domina una FP3 con polémica antes de la clasificación de Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
3 h
Russell domina una FP3 con polémica antes de la clasificación de Las Vegas
Más de
McLaren
Piastri estrena la mejora del motor Mercedes en Las Vegas: "Buenas sensaciones"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
19 h
Piastri estrena la mejora del motor Mercedes en Las Vegas: "Buenas sensaciones"
Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
21 h
Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri
Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
21 h
Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026
Últimas noticias
Parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones tras las sanciones
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
2 min
Parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones tras las sanciones
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
3 min
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing
A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
20 min
A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!
¿Quieres la moto de Batman? Ahora es tu oportunidad
Coches
Auto Coches
¿Quieres la moto de Batman? Ahora es tu oportunidad
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse