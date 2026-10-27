Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Aston Martin ve una "montaña por escalar" para volver a puntuar este año

Aston Martin estuvo lejos de los puntos en el GP de Estados Unidos de F1 2026 y Mike Krack admite que hubo un paso adelante... pero insuficiente.

Jose Carlos de Celis

Editado: 27 oct 2026, 18:32

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Los Aston Martin acabaron 15º y 16º el pasado domingo en el GP de Estados Unidos 2026, pero el hecho de que Lance Stroll terminara delante de Fernando Alonso ya muestra que hay que coger con pinzas que ese sea el puesto que ocupa el monoplaza verde. El asturiano corrió con daños tras su toque con Alex Albon en la salida, pero... ¿cuál era el ritmo del AMR26?

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En su análisis posterior a la carrera Mike Krack, director en pista de Aston, aseguró que no había ido tan mal pese a ese toque, que definió como un intento demasiado optimista por parte del piloto de Williams: "Obviamente sufrimos los daños en la primera vuelta. Fue como un intento un poco ambicioso de intentar ganar la carrera en la primera vuelta, lo cual fue una pena porque nos dejó sin gran parte del suelo. Además, se había dañado el suelo del lado derecho y el alerón delantero derecho. Fue como un efecto dominó con una de las vallas, así que el coche tenía un rendimiento bastante bajo".

"Para ser sincero, pensé que ya estaba todo perdido, pero luego, en realidad, tuvimos un ritmo bastante bueno. Entre los dos Audis. Y creo que, siendo un coche tocado, se podía haber sacado más partido. Fue esperanzador ver ese rendimiento".

Ese optimismo, sin embargo, se diluyó luego durante la entrevista en la que estaba Motorsport.com, y es que cuando le preguntaron si les motivaba ver que, incluso saliendo Stroll desde el pitlane, podían adelantar, lo rechazó: "No, quiero salir desde delante, no desde atrás y adelantar coches durante la carrera. Así que, lo siento, pero no lo veo realmente como un aliciente. Creo que tenemos que clasificar mejor".

"Necesitamos mejorar el rendimiento, porque esa zona media está muy, muy reñido. Y cuando estás al final de ese pelotón, es muy difícil abrirte paso y sumar puntos. No debemos olvidar que no hemos sumado puntos. Estamos animando a que mejoren el rendimiento, pero, al fin y al cabo, lo único que importa son los puntos".

"No depende de a cuántos coches adelantes. Así que creo que nos queda una gran montaña que escalar para mejorar el rendimiento, de modo que podamos salir en puestos de puntos o incluso más arriba. Y entonces será mucho, mucho más fácil sumar puntos, incluso si nos adelantan. Por eso entiendo que la emoción de Lance antes de la carrera no fuera tan grande".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Precisamente Stroll se quejó del comportamiento del coche en clasificación, y eso llevó a cambios que le hicieron salir desde el pitlane. Sobre si se había dado con el problema, Krack señaló otras característica del AMR26 que afectó en Austin. "Se oyeron algunas versiones sobre los baches. Este circuito es muy, muy exigente. Hay un tramo de alta velocidad que sin duda es divertido de pilotar, pero que pone al coche a prueba.

Luego están esos grandes bloques naranjas en las curvas, y creo que tenemos que revisarlo. Probablemente nuestro coche no era lo suficientemente robusto para soportarlo".

"Sabemos que cuando vienes aquí lo vas a pasar mal, pero debido a eso sufrimos bastante deterioro —puedes llamarlo deterioro aerodinámico o como quieras—, ya sea por daños en las piezas, por ir a fondo en esas curvas, etc. Tenemos que mejorar en ese aspecto de cara al futuro, pero las pérdidas de rendimiento que sufrió Lance durante el fin de semana fueron reales, y también estaban directamente relacionadas con eso".

Para después:

Por último, sobre qué tipo de circuito, curvas o condiciones de la pista les favorecen antes de este final de temporada que en teoría tiene cinco carreras por delante, dijo: "Creo que el coche rinde bastante bien, sobre todo a baja velocidad. Si lo analizas, sí, Singapur contradice eso, pero aquí hemos visto en las curvas a baja velocidad que se comportaba bastante bien".

"No degrada mucho, lo que demuestra que no es un mal coche. Si conservas los neumáticos, puedes utilizar unos más blandos, así que creo que tenemos algunos puntos fuertes con los que podemos trabajar".

"Por eso también creo que en carrera podemos mejorar, porque no castiga tanto a los neumáticos. Pero aún quedan algunas carreras por delante y tenemos que intentar sacarles el máximo partido. Ha sido un paso adelante, pero aún está muy lejos de ser suficiente", remató.

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