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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alonso estalla tras Austin: "La calidad de los pilotos de atrás es muy baja"

Fernando Alonso señaló a Alex Albon por el contacto que dañó su Aston Martin en Austin y cuestionó el nivel de los pilotos de la parte trasera de la parrilla tras perder una ocasión de puntuar.

Pol Hermoso

Editado: 25 oct 2026, 22:58

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso encontró ritmo para pelear en Austin y motivos para marcharse enfadado. Una combinación especialmente amarga cuando los puntos no suelen estar al alcance de la mano. El español señaló a Alex Albon por el contacto que dañó su Aston Martin y dejó una crítica que fue bastante más allá de la curva 11: a su juicio, correr en la parte trasera de la parrilla también obliga a convivir con un nivel de pilotaje demasiado bajo.

La frase llegó cuando le recordaron otra carrera con un coche maltrecho, la de Monza 2003 con Renault. La pregunta miraba al pasado; Alonso prefirió ajustar cuentas con el presente.

"Creo que cuando sales atrás siempre existe este riesgo. Creo que la calidad de los pilotos del último tercio de la parrilla es muy baja. Como hemos visto hoy con Alex", lanzó. "Así que creo que tenemos que mejorar el coche y salir un poco más arriba".

Un mensaje con dos destinatarios: el rival al que responsabilizaba de los daños y su propio equipo, al que reclamaba rendimiento para alejarse de esa zona de peligro. Porque para Alonso el problema de Austin no fue únicamente dónde terminó, sino lo que podía haber conseguido.

"Puede que Alex me haya golpeado en la curva 11. Ese fue el mayor daño. Creo que perdimos medio segundo o más", explicó.

La frustración tenía una base alentadora. Alonso había alargado su primer relevo con blandos hasta las 28 vueltas y buscaba construir una carrera a una parada. Había ritmo para intentarlo incluso con el coche dañado, pero terminó necesitando una segunda visita a boxes. Otra oportunidad de puntos que se escapaba precisamente cuando el Aston Martin ofrecía argumentos para pelearla.

Una pulla a Williams y una exigencia a Aston Martin

El enfado volvió a aparecer cuando le preguntaron si la batalla con Williams reflejaba una cercanía real entre ambos equipos. Alonso evitó convertir un domingo competitivo en una conclusión general.

"No lo creo. A veces somos mejores y otras peores. Depende de la unidad de potencia, del efecto de la potencia en determinados circuitos", señaló.

Esa cautela duró hasta que regresó a la oportunidad perdida: "Pero hoy podríamos haber sumado puntos y quizá acercarnos en el campeonato de constructores. Pero ellos se aseguraron de que no tuviéramos ninguna oportunidad".

La pulla a Williams resumía su lectura de la carrera: había algo que ganar y el contacto lo comprometió. Quedaba una señal positiva, el ritmo mostrado en condiciones difíciles, pero a Alonso no le bastaba con rescatarla. Su petición fue bastante más concreta: un coche que le permita salir más arriba. En Austin encontró otra razón para reclamarlo.

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