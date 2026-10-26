Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alonso revela el alcance de los daños y asegura que podía puntuar "por méritos propios"

Fernando Alonso perdió hasta un segundo por vuelta tras un toque con Albon en Austin, pero cree que Aston Martin podía acabar noveno o décimo sin daños.

Juanjo Sáez

Editado: 26 oct 2026, 13:40

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso empezó la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2026 desde la 12ª posición, con la esperanza de poder luchar por los puntos. Sin embargo, todo se fue al traste tras un toque con Alex Albon en la primera vuelta.

El Aston Martin del asturiano sufrió serios daños en toda la parte izquierda del suelo. De hecho, según Alonso, perdió entre 0.5s y 1s por vuelta, lo que sorprendentemente también resalta el buen rendimiento que tuvo luego durante la carrera.

"Alex me golpeó en la curva 11, ese fue el mayor daño. Creo que perdimos medio segundo o más por vuelta. El coche está destrozado, lo vi en el parque cerrado. Falta la mitad del suelo. No sé cómo seguimos adelante y cómo fuimos medianamente competitivos".

"Me imagino que, si el coche hubiera estado intacto, probablemente hoy habríamos tenido muchas posibilidades de sumar puntos, ya que íbamos en 12ª posición con medio coche".

Cuando le preguntaron por sus opciones con un coche en perfecto estado durante toda la carrera en Austin, Alonso aseguró que en esta ocasión estaban en posición de sumar puntos "por méritos propios".

"Un lado del suelo estaba intacto y el otro no. Creo que fue bastante impresionante lo que el coche fue capaz de hacer. Sigue siendo una incógnita cómo habría ido con el coche completo".

"En cuanto al rendimiento, como he dicho, es lo que podríamos haber hecho. Es probable que hoy hubiese sido posible sumar puntos con un 9º o 10º puesto por méritos propios".

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Tras una primera parada a mitad de la carrera, Alonso sorprendió parando pocas vueltas más tarde de nuevo en boxes. Cuando le preguntaron por ello, el bicampeón español de Fórmula 1 reconoció que los daños provocados por Albon fueron provocando otros problemas durante el transcurso de la prueba.

"Creo que el suelo estaba completamente roto. No tengo suelo en la parte izquierda.

Eso probablemente estaba creando otro problema y perdí aún más piezas del suelo. No podía girar. Así que paramos. Pensé en retirar el coche. Estaba dispuesto a apagarlo. Pero entonces me pusieron un nuevo alerón delantero y volví a salir".

"Obviamente, el coche giraba bien a la derecha y mal a la izquierda durante las últimas 15 vueltas de la carrera. Pero queríamos terminar y recopilar un poco más de datos", dijo.

Como resumen, Alonso afirmó que el buen ritmo a pesar de los daños demostraba que el Aston Martin ya está preparado para luchar por mejores posiciones, a la espera de contar con un motor Honda que también sea competitivo.

"Estamos preparados. Cuando tengamos una buena velocidad en las rectas, creo que estaremos listos para luchar", concluyó el piloto asturiano de la Fórmula 1.

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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