Fórmula 1 GP de Estados Unidos

¡Cinco infracciones de Aston Martin y Honda F1 en Austin! Stroll, sancionado

La FIA señala varias infracciones técnicas en el Aston Martin de Lance Stroll, que deberá salir desde el pit lane en Austin tras cambios sin autorización.

Juanjo Sáez

Editado: 25 oct 2026, 16:59

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll tendrá que empezar la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 desde el pit lane después de que Honda realizase varios cambios en su unidad de potencia y de que Aston Martin hiciese modificaciones técnicas sin la aprobación previa de la FIA, rompiendo así con el parque cerrado.

Según el informe del delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, el equipo incumplió varios artículos del reglamento deportivo de la temporada 2026 con el coche de Stroll.

Honda ha vuelto a tener problemas con uno de sus motores y ha tenido que sustituir elementos de la unidad de potencia de Stroll para la carrera de hoy domingo. Entre ellos figura el motor de combustión interna, que alcanza su sexta unidad de la temporada, cuando el reglamento permite utilizar cuatro sin incurrir en una infracción.

La situación es similar en otros componentes. El canadiense montó su séptimo turbocompresor, por encima de los cuatro permitidos, así como su octava batería, cuando el límite está fijado en tres. También usará su séptima unidad de control electrónico, que también está por encima de las tres autorizadas.

A ello se suma la novena unidad de componentes auxiliares de la unidad de potencia, frente a las seis permitidas por el reglamento.

La FIA también señaló que todos los elementos de la unidad de potencia del coche de Stroll fueron sustituidos sin la aprobación del delegado técnico, lo que supone un incumplimiento extra del reglamento deportivo de la Fórmula 1.

Mira cómo ha quedado la parrilla y apunta los horarios:

Cambios en la suspensión del Aston Martin y otra infracción

Los problemas de Stroll no terminan ahí. El informe también recoge que Aston Martin realizó modificaciones en la configuración de la suspensión del monoplaza sin la autorización del delegado técnico de la FIA.

Por este motivo, el documento establece que el coche del canadiense debe empezar la carrera de Austin desde el pit lane, de acuerdo con el artículo B3.5.3 a) del reglamento.

Además, el monoplaza de Stroll tampoco permaneció cubierto en el periodo establecido tras la clasificación. Según la FIA, el coche no estuvo cubierto por dos horas que empezaron a contar al final de la sesión, incumpliendo el artículo B3.4.3.

El delegado técnico ha remitido todas estas cuestiones a los comisarios deportivos para que las estudien y adopten las decisiones correspondientes.

De este modo, Aston Martin afronta la carrera de Austin con varios incumplimientos técnicos señalados por la FIA y Stroll queda obligado a partir desde el pit lane por los cambios realizados en la suspensión sin autorización.

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