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Honda prepara dos grandes pasos para Aston Martin en 2027: ¿por qué el primero no bastará?

Honda prevé una mejora para el inicio de 2027 y otra gran evolución hacia la octava carrera. La combustión centra el trabajo y Aston Martin mantiene su respaldo al fabricante.

Pol Hermoso

Publicado: 27 oct 2026, 12:26

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Cambiar de año no hará desaparecer por sí solo los problemas de Aston Martin. Honda prepara una unidad de potencia mejorada para el arranque de 2027, pero ya ha puesto un límite a las expectativas: ese primer paso todavía no bastará para estar entre los mejores. Para seguir recortando la distancia, el fabricante japonés tiene una segunda gran evolución en el horizonte, aproximadamente hacia la octava carrera.

Es la hoja de ruta que Shintaro Orihara detalló después del Gran Premio de Estados Unidos y que permite poner algo más concreto sobre la mesa que la habitual confianza en el próximo coche. En un proyecto que necesita recuperar terreno, importa saber cuánto se espera avanzar, pero también cuándo. Y Honda reconoce que la remontada necesitará varias etapas.

"Como he mencionado anteriormente, necesitamos dar varios pasos para alcanzar a nuestros principales competidores. Nuestro objetivo es introducir algunas mejoras para la primera carrera. Pero tenemos que decir que, aun así, en esa primera carrera no estaremos entre los principales competidores", explicó el responsable de Honda en pista.

La admisión tiene peso. El invierno ofrece tiempo para trabajar, pero no una garantía de borrar de golpe la diferencia acumulada durante 2026. Honda espera comenzar el próximo campeonato en mejores condiciones, aunque su propio diagnóstico obliga a mirar más allá del estreno para valorar el alcance de la recuperación.

"Por eso necesitamos otro paso más. Como mencionó Adrian, nuestro objetivo es introducir otro gran paso a mitad de temporada, digamos que hacia la octava carrera. Esa es nuestra hoja de ruta y estamos trabajando en ella", añadió Orihara, confirmando el horizonte que había adelantado Adrian Newey.

La referencia apunta, con el calendario actual, al Gran Premio de Mónaco, previsto del 4 al 6 de junio como octava cita de 2027. Es un objetivo aproximado de desarrollo, no una fecha de estreno cerrada: Orihara habla de llegar alrededor de esa prueba. Tampoco promete que esa segunda evolución coloque automáticamente a Honda a la altura de los mejores. Lo que sí deja claro es que el motor del inicio de temporada no será el punto final de su ofensiva.

La combustión, el problema que ganará importancia en 2027

El calendario de mejoras tiene detrás una prioridad técnica muy definida. Honda necesita avanzar en el motor de combustión, precisamente la parte de la unidad de potencia que tendrá más protagonismo con los ajustes reglamentarios del próximo año.

La redistribución aprobada para 2027 aumenta el peso del motor térmico frente al eléctrico, con un reparto de referencia del 58%-42%. Para el fabricante japonés, eso refuerza la necesidad de corregir una debilidad que Orihara identifica sin rodeos.

"Sin duda, nuestro punto débil es la combustión. Por eso estamos trabajando duro para mejorarla, especialmente de cara al próximo año, cuando las prestaciones del motor serán más importantes que este año. Así que sí, es un punto clave para nosotros".

Ahí está una de las claves del proyecto de Aston Martin para 2027. El próximo monoplaza necesitará una unidad de potencia capaz de acompañar su evolución: mejorar el chasis tendrá un alcance limitado si Honda no consigue reducir también su desventaja. Y el cambio en el reparto de potencia da todavía más valor al trabajo que se está haciendo en el motor térmico.

Los avances comprobados en Austin en el control del retraso del turbo y la gestión de la energía ofrecen un pequeño apoyo para ese camino. Permiten aprovechar mejor el conjunto actual, pero Honda sitúa en la combustión una de las grandes tareas pendientes para el siguiente. Conseguir una respuesta más predecible y generar más prestaciones son trabajos complementarios; el primero no resuelve por sí solo el segundo.

Krack mantiene la apuesta por Honda

Mientras el fabricante japonés explica cómo pretende acercarse a la cabeza, Aston Martin mantiene públicamente su confianza en la asociación. Mike Krack fue preguntado en Austin por las informaciones que situaban a Red Bull Powertrains como una posible alternativa para 2028, y respondió reivindicando el compromiso con Honda.

"Solo puedo decir que tenemos un socio a largo plazo, que es Honda, que, por cierto, ha disputado su carrera número 500 este fin de semana, y creo que también estaremos juntos cuando ganemos nuestra primera carrera juntos".

Krack no entró a detallar si habían existido conversaciones con otros fabricantes. Su respuesta fue un respaldo al socio actual y a la posibilidad de ganar con él, pese a las dificultades del primer año de esta nueva etapa.

Para que esa confianza se traduzca en resultados, Honda ya ha señalado sus próximos objetivos: un primer avance al comenzar 2027 y otro de mayor entidad hacia la octava carrera. La ambición sigue siendo alcanzar a los mejores. La novedad es que el fabricante empieza a precisar las etapas y reconoce que el primer salto todavía dejará trabajo por hacer.

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