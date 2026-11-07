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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Antonelli salva un susto en Brasil y apunta a Norris: "Creo que tenemos ritmo"

El recién coronado campeón acabó tercero en su primera clasificación en mojado en Interlagos y saldrá segundo por la sanción de Russell. Confía en el ritmo de Mercedes para luchar por la victoria.

Pol Hermoso

Editado: 7 nov 2026, 22:23

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli estrenó su condición de campeón con un susto y una primera fila. En su primera experiencia bajo la lluvia de Interlagos, el italiano tuvo que buscar agarre sobre la marcha, estuvo cerca de hacer un trompo y terminó tercero. La sanción de cinco puestos de George Russell por cambiar el motor de combustión le permitirá salir segundo, junto a Lando Norris. Y desde ahí sí ve argumentos para pelear por la victoria.

"Sí, creo que tenemos ritmo. Espero que podamos salir bien. Veremos si es en mojado o en seco. En seco me sentí muy bien, tanto a una vuelta como en tandas largas, especialmente ayer en los Libres 2", explicó.

Antes de pensar en atacar al McLaren, sin embargo, tocó sobrevivir a una clasificación que no daba demasiado margen para aprender. Antonelli se encontró cómodo con los neumáticos de lluvia extrema, pero el cambio a intermedios le dejó casi sin referencias antes de la tanda decisiva.

"En Q2 solo hice la vuelta de salida con intermedios, así que no sabía muy bien qué esperar al llegar a Q3. Fue complicado porque estaba probando diferentes trazadas durante la vuelta e intentando entender dónde estaba el mejor agarre".

Con la lluvia volviendo a ganar intensidad, cada prueba tenía su precio. Y alguna estuvo cerca de salir bastante cara.

"Fue una pena porque en esa vuelta tuve un susto grande en la curva 5, donde casi hice un trompo. También perdí mucho a la salida de la curva 9. Estaba probando algunas trazadas diferentes y no terminó de funcionarme", reconoció.

Una primera fila con lecciones para el domingo

Antonelli acabó a 6 décimas de Norris, pero su lectura no se quedó en el tiempo perdido. En una sesión tan cambiante, entender dónde podía apoyar el coche era también una inversión para una posible carrera en mojado.

"Era mi primera vez, así que estaba intentando entender el agarre, que no era nada alto. Además, con los diferentes asfaltos que hay en distintas zonas, no era fácil acertar con la trazada. Pero siento que ahora conozco mucho mejor este circuito en mojado".

El resultado le permite afrontar ese aprendizaje desde una posición privilegiada. Russell fue segundo, pero su penalización deja al italiano como el Mercedes mejor situado en parrilla y al lado del hombre de la pole.

Eso sí, Antonelli evitó dar por hecho cómo será la carrera. Después de un sábado en el que el agua condicionó cada decisión, su prioridad es tener respuestas para lo que llegue.

"Primero vamos a ver qué tiempo hace. Intentaremos estar preparados para cualquier cosa si llueve. Ahora tenemos muchos más conocimientos de cara a mañana, pero el tiempo está siendo muy impredecible".

La confianza en seco ya la tenía del viernes. Las referencias en mojado llegaron entre correcciones y algún sobresalto el sábado. Ahora le toca juntar ambas cosas: "Si mañana llueve, sin duda sabré mucho más sobre el coche y sobre las condiciones".

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