Antonelli, con la confianza renovada: "Todo ha cambiado; dudé si merecía estar en F1"

Confianza. Esta es la palabra que describe sin duda este tramo de la temporada para Andrea Kimi Antonelli. El joven de Mercedes ha pasado por muchos baches en su primer año en la F1, pero llega a Qatar habiendo logrado dos podios consecutivos y habiendo logrado su mejor carrera en el último Gran Premio en Las Vegas.

"Sí, Las Vegas fue mi mejor carrera en la F1, sin duda. Lo ejecutamos todo muy bien. La estrategia era una locura pero hicimos que funcionara, y eso nos cambió la carrera. A principio de temporada no podría haber hecho una estrategia como esa", aseguró el italiano, que terminó 3º después de haber aguantado los neumáticos duros más de 45 vueltas.

Aunque esté en un equipo como Mercedes, no hay que olvidar que sigue siendo un rookie y su temporada la define con una palabra: "aprendizaje". "He aprendido muchas cosas esta temporada. He aprendido mis necesidades en pista, y como fuera de ello y la mentalidad, creo que mi mentalidad es la adecauda antes de cada sesión, que es crucuial, estoy centrado en las cosas importantes, en las que cuentan, no solo en el resultado final. Siento que he crecido mucho durante la temporada, he madurado, sobre todo a la hora de sobreponerme a los momentos difíciles".

"Estamos con esa incercia positiva y con la experiencia que he ganado ya les puedo comunicar mis necesidades con el coche. Hay una buena dinámica entre George y yo y tengo ganas de las dos carreras y 2026", contó.

"Me cuestioné si era lo suficientemente bueno"

Lo que ahora es confianza y una sonrisa en la cara de Antonelli, hace unas semanas o meses era frustración. La gira europea fue muy mala para la joya de Mercedes y encadenó sus peores resultados. Ahora, que ha logrado darle la vuelta, admitió que mirando atrás ha sufrido mucho durante el año, llegando incluso a dudar de su talento.

"Muchas veces dudé de mi mismo, desde que cambiamos a la nueva suspensión tuve muchas dificultades, me costó adaptarme. Aunque perdimos rendimiento con la nueva suspensión George se pudo adaptar y yo no, entré en una espiral negativa", dijo.

"Sentía que no hacía más que empeorar, la frustración se apoderó de mi y Spa fue el momento más oscuro. Venía de dudar mucho en mí, no llegan los resultados y empiezas a cuestionarte si eres lo suficientemente bueno para estar en la F1. Por eso tuve una reunión con el equipo tras Monza y reseteé para volver a centrarme en las cosas importantes", admitió el joven piloto de 19 años.

Además, no solo fue su pilotaje. Estar en Mercedes significa estar en un equipo grande, y por lo tanto, tener todos los focos encima, cosa que no le ayudó según cuenta en el Media Day de Qatar: "Sin duda estar en un equipo puntero quiere decir que estás bajo el foco mucho más tiempo, y cada pequeño error se magnifica y lo ve todo el mundo. En los momentos difíciles ha sido duro, pero Mercedes no ha dejado de apoyarme".

"En pistas donde deberíamos haber ido bien no lo fuimos"

De cara a la carrera de este fin de semana en Lusail, Mercedes llega con una misión, conservar el 2ª puesto en cosntructores, algo bastante fácil teniendo en cuenta la distancia que tienen respecto a Red Bull Racing y Ferrari.

Eso sí, el italiano no se atrevió a hacer un pronóstico, puesto que como el propio Toto Wolff dijo, el W16 es una caja de sorpresas: "Nunca se sabe si podremos luchar con Red Bull y McLaren F1. El año pasado fuimos fuertes en clasificación, esperemos poder ser igual o más fuertes, aunque este año la tendencia ha sido complicado. En pistas donde deberíamos haber ido bien no lo fuimos y viceversa", cerró.