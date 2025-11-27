Sainz, pesimista en Qatar: "Somos los más lentos en curvas rápidas"

Carlos Sainz llega a Qatar después de firmar una de las mejores actuaciones de la temporada con su Williams en Las Vegas. Quedó 5º (gracias a la descalificación de Norris y Piastri), y cerca de coches mucho más rápidos que el suyo. Sin embargo, es consciente de que este fin de semana en Lusail será una película totalmente distinta.

El madrileño se mostró satisfecho con su trabajo el último fin de semana, en el que maximizó el potencial dell FW47: "Empecé 3º por una qualy alocada, en el momento que supe que la carrera iba a ser sobre seco, lo normal era irse hacia atrás viendo los coches que estaban a mi alrededor", explicó en el Media day del jeuves del GP de Qatar. Al ser preguntado si era comprable con el podio que logró en Bakú, explicó por qué no pudo luchar por el podio: "En Bakú fue diferente, porque McLaren F1, Mercedes y Ferrari estaban muy atrás, pero en Las Vegas estaban muy cerca y con más de 3 o 4 décimas de ventaja de ritmo por vuelta sobre mi".

Pero Sainz es más de mirar adelante, y rápidamente habló sobre lo que esperan durante Qatar. Y por sus palabras, dejó claro que no se puede ser muy ambicioso ni soñar con un gran resultado, pues la pista no se adapta al FW47. De hecho, es totalmente contrario a lo que le va bien al monoplaza: "Parece que somos los más lentos en las curvas rápidas, esas curvas de 150 o 200 km/h, esas curvas de 4ª, 5ª, o 6! velocidad", aseguró.

Y no lo dice porque sí, sino porque los datos hablan por si solos: "Vemos los datos del GPS en cada circuito y solemos ser unos de los más lentos y en Qatar solo hay ese tipo de curvas". "Así que a no ser que encontremos algo mágico en la configuración que cambie mucho el coche en las curvas rápidas, me temo que será uno de los fines de semana más complicados de la temporada", dijo. Unas palabras que muestran su espíritu de nunca rendirse, pero a su vez que dejan claro que las esperanzas son más que bajas.

Aún así, Carlos es un piloto que siempre busca retos y para este fin de semana ya tiene claro su trabajo: "Es una buena oportunidad para mí y el equipo para aprender el por qué somos lentos o débiles en este tipo de curvas, por qué no le gustan a nuestro coche este tipo de curvas".

Sainz, sobre el límite de 25 vueltas por neumático en Qatar

El '55' es una voz autorizada de la F1. Muchas de las preguntas sobre las posibles estrategias del fin de semana en Qatar con la normativa del máximo de 25 vueltas por neumático fueron dirigidas a él, que no se calló, como es habitual, y explicó que no cree que sea una norma que se vaya a quedar en el futuro en la F1.

"Es una cosa temporal, no creo que vaya a funcionar en el futuro el imponer esas dos paradas. He visto comentarios diciendo que las carreras son mejores cuando hay variedad de estrategia, pero no cuando son paradas forzadas, como vimos en Mónaco o en Qatar hace algunos años, porque todo el mundo tiene la misma degradación y neumáticos, así que te resta flexibilidad. La solución de la F1 es tener una mejor variedad de estrategias", cerró.