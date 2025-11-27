Todos

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Qatar

Alonso revela que Newey ya actuaba como un jefe de equipo en Aston Martin F1

Fernando Alonso ve como "un paso lógico" el anuncio de Adrian Newey como jefe de equipo de Aston Martin F1 a partir de 2026 y explica su visión.

Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Adrian Newey, Director Técnico de Alpine

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

La noticia de la semana sin duda alguna ha sido el anuncio de Adrian Newey como nuevo jefe de equipo de Aston Martin a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1, un anuncio que obviamente no ha pillado por sorpresa a Fernando Alonso, quien incluso ve una lógica detrás de esta decisión y explica que el genio británico en cierto modo ya estaba teniendo papel similar en determinados aspectos.

Cuando se le preguntó si Newey le había confesado que le gustaría ser jefe de equipo, Alonso lo negó, pero admitió que ya llevaba un tiempo comportándose como tal desde la sombra.

"La verdad es que no. Quiero decir, estábamos hablando más de cosas técnicas sobre el coche que de cualquier otra cosa o sueños futuros, pero sí, son buenas noticias. De todos modos, ya gestionaba de alguna manera el desarrollo técnico del coche, pero también el equipo, la gente que se necesitaba y también se encargaba de qué áreas debíamos reforzar y cuáles otras eran menos importantes".

"Así que, en cierto modo, él hacía mucha gestión interna y Andy [Cowell] también en la parte del motor y la integración del motor con el chasis. Así que fue quizá es un paso lógico hacia 2026".

"Así que probablemente tenemos a las dos mejores, uno con el chasis y el equipo, otro con la integración del motor y también del equipo. Y tenemos un líder muy fuerte con Lawrence Stroll, con la determinación que tiene y el compromiso que ha mostrado durante muchos, muchos años. Así que, entre los tres, creo que estamos en buenas manos. Así que, lleguemos a 2026 con suerte un coche mejor", dijo.

El piloto asturiano asegura que la noticia no ha sido una sorpresa para él, ya que desde hace tiempo es conocedor de que algo se estaba cocinando, ya que habla constantemente con Lawrence Stroll sobre todos los planes a futuro de la escudería.

"Lawrence habla con nosotros regularmente, una vez a la semana por teléfono y cuando viene a las carreras todos los días comemos o cenamos juntos. Así que siempre estamos informados de lo que piensa Lawrence y pedimos opiniones sobre lo que será mejor para el equipo o lo que falta. Así que estamos muy implicados siempre en todo lo que piensan".

"Obviamente, no tenemos poder de decisión, pero nos mantienen informados. Así que esto iba saliendo poco a poco, ya sabes, que Lawrence estaba pensando en esto", explicó.

El bicampeón del mundo español de Fórmula 1 también quiso negar que los malos resultados de la temporada 2025 hayan tenido una influencia directa en esta decisión.

"No, no lo creo. Creo que 2025 es una temporada difícil para nosotros, sin duda. Pero, siendo sinceros, esto no quita la visión a largo plazo del equipo. Esta es la situación en la que estamos, eso es lo que hay. Estamos luchando solo por los últimos puntos en algunas carreras y no estamos contentos con eso. Pero esto realmente no influye en ninguna decisión ni en ningún gran cambio en el equipo", concluyó.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

