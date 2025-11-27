La temporada 2025 de la Fórmula 1 del equipo Williams es digna de estudia, ya que pese a ser el quinto mejor equipo de la clasificación de constructores con una diferencia importante, la comparación entre Carlos Sainz y Alex Albon es cuanto menos curiosa, ya que cuando uno ha sido competitivo, el otro solía tener problemas, y viceversa.

En el primer tramo de temporada, el tailandés era quien más puntos sumaba, mientras que en esta segunda mitad de curso ha sido el español el piloto más fuerte del equipo de Grove.

Cuando Albon fue pregunta por ello en la previa del GP de Qatar 2025 de la Fórmula 1, aseguró que no ha cambiado personalmente y que simplemente se debe a una serie de problemas o errores.

"Yo sigo y seguiré con lo mismo. No estoy haciendo nada diferente al principio del año. Si miramos la segunda mitad de la temporada, tuve un gran fin de semana en Monza y Zandvoort. No sé si eso fue siquiera en la segunda mitad de la temporada. Creo que sí".

"Luego creo que pasamos por una etapa difícil en Austin y en México, que ahora entendemos. Es algo un poco más técnico del coche, pero lo hemos superado un poco. Luego Brasil, que fue un mal fin de semana para nosotros. Luego Las Vegas, que fue mi error", explicó.

Aprovechando el momento, Albon negó un cambio de tendencia a favor de Sainz una vez que por fin parece haberse adaptado a la perfección al Williams FW47.

"Parece que la temporada ha dado un giro, pero no es así", dijo contundentemente en Losail.

El tailandés sí cree que él tiene parte de culpa en esta especie de bajón, pero también apunta al equipo y asegura que son altibajos normales en un mundo como el de la Fórmula 1.

"Son solo un par de problemas, un par de errores tanto por mi parte como por parte del equipo, porque probablemente también hay algunas malas estrategias. Solo intento que un fin de semana vuelva a ser normal. Como he dicho, no me preocupa. Son los altibajos de la Fórmula 1", concluyó el piloto de Williams que en este momento ocupa la octava posición del mundial con 73 puntos en su casillero, muchos más que los 48 de su compañero Carlos Sainz, 11º clasificado en el campeonato de pilotos, aunque la diferencia entre ambos desde el parón de verano es de 31-19 en favor del madrileño.

Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images