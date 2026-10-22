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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Gasly responde a Colapinto sobre el 'reset' que necesita Alpine F1: "No necesitamos..."

Pierre Gasly se pronuncia sobre la necesidad de un 'reset' que planteó Franco Colapinto tras Singapur y reconoce que Alpine arrastra problemas que no podrá solucionar hasta 2027.

Pol Hermoso

Publicado: 22 oct 2026, 17:37

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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Franco Colapinto pidió un 'reset' después de Singapur. Y motivos no le faltaban. Tres grandes premios para olvidar, ningún punto y la sensación de que, cada vez que Alpine parece encontrar algo de velocidad, llega el domingo y todo se viene abajo. Pero ¿necesita el equipo francés empezar de cero? Pierre Gasly tiene una visión algo distinta.

La última triple cita, con Azerbaiyán, Bahrein y Singapur, ha sido especialmente dolorosa para Alpine. No solo porque se ha marchado de las tres carreras con las manos vacías, sino porque Racing Bulls, su principal rival por la quinta posición del Mundial de Constructores, ha seguido sumando, especialmente gracias a Liam Lawson.

El resultado es una brecha de 32 puntos entre ambos equipos, con Racing Bulls consolidado como el mejor del resto y Alpine viendo cómo se le escapa un objetivo que hace apenas unas semanas parecía perfectamente alcanzable.

Preguntado este jueves en Austin por las palabras de Colapinto y si compartía esa necesidad de hacer borrón y cuenta nueva, Gasly reconoció que las últimas carreras han obligado al equipo a mirar las cosas de otra manera, aunque quiso poner los problemas en perspectiva.

"Si miramos la clasificación, entramos en la Q3 en las tres carreras, cuatro contando los sprints, así que el ritmo a una vuelta ha sido bueno. En carrera, hemos tenido una mezcla de situaciones desafortunadas", explicó.

"En Bakú y Bahrein, la elección del neumático de salida era prácticamente un 50-50 y, desgraciadamente, nos equivocamos. Y Singapur puso de manifiesto la principal limitación que tenemos actualmente en carrera".

Gasly admite que Alpine tendrá que esperar a 2027

Sin embargo, el francés no cree que la solución pase por cambiarlo todo. El problema, según explicó, es que algunas de las debilidades del A526 tienen bastante más recorrido que una simple mala racha.

"No es que necesitemos replantearnos por completo lo que estamos haciendo, pero está claro que hay cosas que podemos mejorar en carrera. También hay aspectos en los que sabemos que estamos limitados y que no podremos mejorar hasta final de año. Eso llegará el año que viene, especialmente en lo relacionado con los neumáticos", admitió.

Gasly fue incluso más allá al reconocer que existe una diferencia de rendimiento entre sábados y domingos que no depende únicamente de las características de cada circuito.

"Creo que hay algo fundamental los domingos que hace que suframos un poco más que en clasificación", aseguró. "Con el coche tal y como está ahora, los domingos siempre van a ser un poco más complicados que los sábados".

Así que Alpine llega a Austin con una paradoja difícil de resolver: tiene velocidad suficiente para ilusionarse en clasificación, pero no siempre las herramientas para convertirla en puntos. Colapinto quiere pasar página, Gasly confía en mejorar algunos detalles y Racing Bulls, mientras tanto, sigue alejándose.

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