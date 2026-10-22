Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Piastri responde a Brown sobre su recuperación: "Todavía estoy lejos de mi mejor nivel"
Oscar Piastri reconoce que empieza a recuperar sensaciones con el McLaren de F1 2026, aunque admite que todavía está lejos de su mejor nivel y revela qué ha cambiado respecto al año pasado.
Pol Hermoso
Editado: 22 oct 2026, 19:26
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Foto de: Angela Weiss / AFP via Getty Images
Oscar Piastri empieza a reconocerse en el espejo. No del todo, pero al menos la imagen ya no le resulta tan extraña. Después de una temporada de Fórmula 1 2026 en la que el australiano ha pasado de aspirar a todo a buscar respuestas casi cada fin de semana, las últimas carreras parecen haberle devuelto algo que llevaba demasiado tiempo echando de menos: las sensaciones.
El piloto de McLaren llega al Gran Premio de Estados Unidos séptimo en el Mundial, con 138 puntos, a 63 de los 201 que acumula su compañero Lando Norris. Una diferencia difícil de imaginar hace apenas un año, cuando Piastri lideraba el campeonato y parecía encaminado a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la nueva generación.
Sin embargo, después de un último triplete de carreras en el que ha comenzado a acercarse a su compañero, Zak Brown aseguró que estaba recuperando al Piastri que conocía. Y este jueves, en Austin, el australiano respondió con una mezcla de alivio y autocrítica.
"Durante un tiempo fue bastante difícil encontrarlo, pero creo que el último triplete de carreras se pareció mucho más a donde quería estar. Todavía no estoy al nivel al que aspiro, pero al menos vuelvo a estar en el rango en el que debería encontrarme", reconoció.
"No es ningún secreto que este año ha sido complicado para entender el coche. Pero creo que en las últimas semanas las cosas han empezado a encajar un poco más. Sigue siendo muy difícil, pero estamos encontrando el camino", explicó.
Piastri insiste en que los avances son reales, aunque todavía insuficientes para sus propias exigencias: "Estoy mejorando poco a poco. No quiero que este sea el nivel al que intento llegar, quiero alcanzar uno mucho más alto. Pero es una señal clara de progreso, que es lo que estaba buscando".
El problema de Piastri: lo que funcionaba en 2025 ya no sirve
Lo más llamativo de su recuperación es que McLaren apenas ha necesitado modificar el monoplaza. El verdadero cambio está llegando al volante, en una adaptación que está obligando al australiano a cuestionar algunos de los hábitos que le hicieron tan competitivo en el pasado.
"Las cosas que me funcionaban tan bien en algunos momentos del año pasado son precisamente las que me están perjudicando en muchos fines de semana de este año", reveló.
Y no se trata únicamente de una dificultad técnica. También existe una barrera psicológica: "Cuando no puedes confiar en las cosas en las que normalmente te apoyas, siempre es complicado. Y cuando llevas mucho tiempo acostumbrado a que algo funcione, intentar alejarte de ello también supone un desafío mental".
De cara a Austin, Piastri tampoco espera milagros. McLaren llevará algunas novedades al Circuito de las Américas, aunque el australiano reconoce que el equipo sigue perdiendo rendimiento respecto a sus rivales.
"Sabemos que nos falta algo de rendimiento en comparación con los equipos que nos rodean. Ojalá podamos aprovechar al menos algunos de nuestros puntos fuertes este fin de semana", concluyó.
Por ahora, Piastri no ha recuperado al piloto que lideraba el Mundial de 2025. Pero, después de demasiados meses buscando respuestas, al menos parece haber empezado a encontrar las preguntas correctas.
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