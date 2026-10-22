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Alonso responde tras ser 'cazado' probando el coche del Dakar 2027

Alonso ha vuelto a pronunciarse sobre su posible regreso al Dakar después de ser visto probando un prototipo de Prodrive en Marruecos, apenas unos días después de cuestionar que pudiera compaginarlo con la F1.

Pol Hermoso

Publicado: 22 oct 2026, 18:40

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso dice una cosa, hace otra y, mientras tanto, los rumores sobre su regreso al Dakar no dejan de crecer. Hace apenas dos semanas, el asturiano aseguró que veía prácticamente imposible compaginar el rally más duro del mundo con la Fórmula 1. Ocho días después, aparecieron imágenes suyas en pleno desierto de Marruecos, al volante del coche con el que podría disputar la edición de 2027.

Y este jueves, en Austin, le ha tocado dar explicaciones. Aunque, como suele ocurrir con Alonso, su respuesta deja bastante margen para la interpretación.

La historia comenzó a tomar forma a principios de octubre, cuando diferentes informaciones situaron al bicampeón del mundo en el próximo Dakar. El proyecto pasaría por regresar a la prueba junto a Marc Coma, su copiloto en 2020, al volante de un prototipo preparado por Prodrive que, según ha podido confirmar Motorsport.com, competirá bajo los colores de Aston Martin.

Sin embargo, preguntado por ello en la previa del Gran Premio de Singapur, Alonso se encargó de enfriar las expectativas Pero el viernes 16 de octubre, aprovechando el parón entre Singapur y Austin, el español fue visto realizando una prueba privada en Marruecos con el Dacia Sandrider de Prodrive, acompañado de Coma. El periodista Gerard Farré difundió las imágenes de un test que volvió a disparar las especulaciones.

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Así que la pregunta era inevitable: si el Dakar resulta tan difícil de compaginar con la F1, ¿qué hacía Alonso probando uno de sus coches en mitad del desierto? "Realmente no. Creo que todas las semanas conduzco algún coche de carreras. Hago mucho karting y no hay rumores de que vaya a disputar el Mundial [de Karting]", respondió este jueves, quitando importancia a las conclusiones que se habían extraído de las imágenes.

"Conduje el coche de Senna en Barcelona y en ningún momento iba a participar en un Gran Premio histórico. Me encanta conducir coches, es parte de mi naturaleza", añadió.

Alonso no cierra la puerta al Dakar, pero insiste en las dificultades

Lo cierto es que el Dakar sigue siendo una asignatura especialmente atractiva para Alonso. Ya se enfrentó a ella en 2020, durante su etapa fuera de la Fórmula 1, cuando terminó 13º junto a Marc Coma al volante de un Toyota Hilux. Ahora, siete años después, la posibilidad de repetir la aventura vuelve a estar sobre la mesa, aunque con un obstáculo considerable: su continuidad en Aston Martin.

"Después de haberlo disputado en 2020, creo que el Dakar es el desafío más difícil para mí como piloto de Fórmula 1, porque no podría ser más diferente", explicó el asturiano.

"Las técnicas de conducción, la forma de leer el terreno, cómo conduces utilizando los dos pies, frenando y acelerando constantemente para estabilizar el coche... Es completamente lo contrario a la Fórmula 1".

Y precisamente ahí reside buena parte de su atractivo. Alonso nunca ha escondido su interés por explorar disciplinas alejadas de los circuitos, aunque también sabe mejor que nadie que el Dakar no es una carrera a la que se pueda llegar sin una preparación específica.

"Por eso resulta tan atractivo, pero es difícil encajarlo. Especialmente disputar los dos desafíos, la Fórmula 1 y el Dakar, en un mismo año", concluyó.

Por ahora, Alonso sigue sin confirmar oficialmente su participación en el Dakar 2027. Tampoco ha negado el test en Marruecos, que demuestra que su interés por los rally-raids continúa muy vivo. Entre sus palabras y sus kilómetros por el desierto, la incógnita sigue abierta. Y, de momento, el único que parece saber cómo terminará esta historia es el propio Fernando.

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