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Fórmula 1 GP de Singapur

Alpine F1 pierde rendimiento en carrera: las llantas afectan a los neumáticos

En Singapur, Alpine logró una excelente cuarta fila en la clasificación, pero en carrera Gasly sufrió un importante desgaste de los neumáticos: ¿Por qué?

Gianluca D'Alessandro

Editado: 19 oct 2026, 10:20

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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly estuvo a punto de entrar en los puntos en Singapur, terminando en undécima posición justo por detrás de Isack Hadjar, que salió desde la última posición tras los problemas que sufrió en la clasificación.

El francés perdió dos posiciones en la salida cuando tanto Liam Lawson como Nico Hulkenberg lograron adelantarle en las primeras curvas. "No teníamos potencia en la salida. Tenemos que analizar lo ocurrido, porque este año siempre habíamos hecho unas salidas excelentes", explicó Gasly tras la carrera.

Pero más allá de las posiciones perdidas en la salida, que en Singapur siempre tienen un peso específico importante, hay otro factor que ha comprometido su carrera: las dificultades para gestionar los neumáticos.

Gasly había comenzado la carrera con los medios, para luego pasar a montar los blandos en la segunda mitad de la prueba de Marina Bay. A siete vueltas de la bandera a cuadros, el francés se encontraba en décima posición, ocho segundos por detrás de Lawson.

Sin embargo, sufrió un deterioro progresivo, perdiendo unos diez segundos respecto al neozelandés e incluso 14 respecto a Hadjar en las últimas vueltas, lo que le hizo quedar fuera de los puntos.

Este deterioro estaba claramente relacionado con el comportamiento del coche. "En un circuito con muchas curvas a baja velocidad y mucha tracción, simplemente nos quedamos sin neumáticos tras tres vueltas", explicó.

"En la clasificación, los neumáticos están fríos y, a una sola vuelta, no tienen tiempo de calentarse tanto. En carrera, nada más subir al coche, la sensación es buena; una vuelta, dos vueltas, pero en la tercera vuelta nuestras temperaturas se disparan y ya no tenemos tracción. Sabemos que es una limitación del monoplaza, pero esperaba algo mejor".

Más sobre Alpine:

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Como se vio en la última parte de la carrera, Hulkenberg logró mantener a raya a Russell, a pesar de que el británico contaba, en teoría, con un mejor ritmo. Algo que, en cambio, no logró Gasly, precisamente porque en la fase de tracción no conseguía transmitir la potencia al asfalto y la parte trasera patinaba. Esto tiene un doble efecto: con los neumáticos en mal estado, no solo se sale más lentamente de las curvas, sino que también se consume más energía.

"Nuestro problema es que no consigo salir de ninguna curva. Una cosa es ir lento, pero si puedes salir de la curva a buena velocidad, puedes mantener a los demás por detrás. El problema es que me ponía de lado cada vez que tocaba el acelerador. A veces incluso era más rápido que Nico, pero no conseguía salir bien de las curvas; cada vez que pisaba el acelerador, me ponía de lado y no podía recuperar en la recta", afirmó Gasly.

¿Por qué es un tema tan interesante? Porque el francés ha destacado que este problema también está relacionado con las llantas elegidas para esta prueba. El problema es que en Singapur, aunque los pilotos no informaron de sobrecalentamiento debido a las altas temperaturas, no era fácil calentar los neumáticos delanteros, hasta el punto de que se vieron diferentes estrategias entre los pilotos.

Hay muchas curvas, pero también son lentas y resulta difícil transmitir energía a los neumáticos delanteros. Por eso, los equipos trabajan con las llantas y, si se presta atención al A526, es fácil ver que en Singapur optaron por llantas cerradas.

Por lo general, cuanto más cerradas sean las llantas, más ayudan en la fase de calentamiento, pero si no se logran controlar las temperaturas, se corre el riesgo de aumentar el desgaste, entre otras cosas porque la presión tiende a subir al reducirse la superficie de contacto.

Este año, los equipos han invertido muchos recursos en las llantas, hasta tal punto que Pirelli ha observado diferencias muy importantes no solo con respecto a la temporada pasada, sino también entre las propias escuderías. Para Pierre Gasly, este aspecto ha cobrado aún más importancia en Singapur, donde las temperaturas son tan elevadas.

"Creo que está bastante claro en qué tenemos que trabajar. Sabemos por qué tenemos algunos de estos problemas relacionados con las llantas que estamos utilizando. La cuestión es que, en un circuito así, nos cuesta muchísimo", concluyó el francés.

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