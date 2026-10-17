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Gabriele Mini vuelve a pilotar el F1 de Alpine en un test en Paul Ricard

Tras sus anteriores ensayos en Silverstone y Portimao, Gabriele Mini ha vuelto al volante de un monoplaza de F1 de Alpine, para un nuevo test TPC en Paul Ricard.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 17 oct 2026, 13:25

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Continúa la trayectoria de crecimiento de Gabriele Miní con Alpine, que sigue apostando por el piloto italiano a través de un intenso programa de test TPC con un monoplaza de la anterior generación técnica. Este pasado viernes, 16 de octubre, el joven talento siciliano saltó a la pista de Paul Ricard, en Francia, sumando más kilómetros y experiencia a su bagaje.

Tras rodar en Silverstone hace unos meses, acumulando más de seiscientos kilómetros al volante de un Fórmula 1, el joven piloto de la Academia de Alpine volvió a hacerlo de nuevo en septiembre en Portimao, para otra sesión del programa TPC.

El programa ha continuado ahora con una nueva jornada de pruebas en Paul Ricard, un circuito que a lo largo de los años se ha consolidado como uno de los referentes para realizar ensayos gracias a las numerosas configuraciones disponibles —que permiten variar el trazado— y a las condiciones meteorológicas favorables, gracias a un clima templado al estar situado cerca del mar.

Para los equipos, los test TPC suponen una oportunidad para que los jóvenes pilotos o quienes trabajan en el simulador acumulen experiencia al volante de monoplazas mucho más potentes que los de las categorías de formación, con el fin de poder trasladar posteriormente esas sensaciones a la realidad virtual.

La escudería francesa, por otra parte, siempre ha sido una de las más activas en este sentido. De hecho, a lo largo de los años, el equipo francés ha organizado varias pruebas dedicadas a los pilotos de su Academia y, más recientemente, ha ofrecido oportunidades en pista también a otras promesas, entre ellas Ugo Ugochukwu, quien en los últimos meses tuvo la oportunidad de probar un Fórmula 1 en Monza a pesar de no formar parte de la cantera de los de Enstone.

A dos citas del final de la temporada 2026 de la Fórmula 2, las de Losail y Abu Dhabi si se disputan, Mini ocupa el cuarto puesto en la general, a unos cuarenta puntos del líder, Rafael Camara, cuyo debut en la F1 con Haas está confirmado para 2027. En el balance del siciliano han pesado, sobre todo, los últimos fines de semana difíciles, entre el doble cero de Monza y el obtenido en la carrera al sprint de Madrid, resultados que han frenado su remontada.

Mini también es muy apreciado fuera de la F2, con varios admiradores en la Fórmula E, donde ha tenido en varias ocasiones la oportunidad de probar un Gen3 con Nissan; sin embargo, por el momento, el objetivo del corredor transalpino sigue siendo la categoría reina.

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