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La "montaña rusa" de la F1 con récord de desnivel: así quiere ser única la pista de Ruanda

Construido a unos 1400 metros de altitud, el circuito que se levantará en Ruanda quiere ser único y divertido para los pilotos, con peraltes de más del 12% y pendientes del 15%, pero sin renunciar a puntos de adelantamiento con fuertes frenadas tras una recta de un kilómetro.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 18 oct 2026, 10:37

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Circuito Kigali, Rwanda

Foto de: Tilke GmbH

El caso de Ruanda es casi más único que raro. Hay un contrato firmado de diez años, pero sin saber en qué temporada debutará el gran premio en el calendario, aunque el objetivo sea cumplirlo para los primeros años de la próxima década, en parte porque la zona tendrá que construirse desde cero, también en lo que respecta a las carreteras, los hoteles y las infraestructuras adyacentes. Un plan ambicioso en el plano económico, más de lo que se piensa.

La elección de la ubicación donde se levantará el trazado tampoco es casual. Ruanda quiere convertirse en un hub central a nivel turístico y logístico para los transportes, por lo que se está construyendo un nuevo aeropuerto en la zona de Bugesera, justo al lado de donde debería nacer el nuevo circuito de F1 que albergará el gran premio. Un aeropuerto que, sobre el papel, debería ser capaz de acoger a cinco millones de viajeros durante el año.

En el proyecto también estará implicado Qatar, uno de los patrocinadores de la Formula 1, que ha decidido invertir en este país, así como otros socios, creando ejes para coordinar actividades futuras. Pero, desde el punto de vista de la F1, la pregunta más importante tiene que ver con el aspecto deportivo ligado a la competición: ¿cómo será el trazado de Ruanda?

Il render del nuovo tracciato in Ruanda sorgerà accanto all'aeroporto. Servirà però costruire anche tutte le infrastrutture adiacenti che nasceranno insieme all'aeroporto, incluse strade e hotel

Foto di: Tilke GmbH

A la espera de entender cuándo empezará (y terminará) la construcción, tanto la zona, en las colinas junto al aeropuerto y a un lago, como el diseño en gran parte ya han sido definidos, realizado en colaboración entre Tilke y Wurz Design. La promesa es que será una de las pistas más divertidas para los pilotos de todo el campeonato, pero sin olvidar que las oportunidades de adelantamiento son y serán vitales para hacer atractiva la carrera del domingo.

Los retos de estar a más de 1400 metros sobre el nivel del mar

El primer gran reto es el de la altitud a la que se encuentra el trazado, a unos 1400 metros sobre el nivel del mar, solo por detrás del GP de México, que se encuentra a más de 2000 metros de altitud. ¿Qué significa? Que el aire será menos denso, lo que no solo potencialmente hará más difícil refrigerar los motores, sino también que habrá menos agarre aerodinámico para los coches.

Ese es un elemento que se ha tenido en cuenta durante el desarrollo del trazado y, con el fin de ayudar a los coches, se han pensado algunas secciones que presentarán peralte. "Debemos tener presente que nos encontramos a una altitud comprendida entre los 1.300 y los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que la presión del aire es inferior y, en consecuencia, también la carga será reducida".

Ruanda

Foto di: Formula 1

"Podemos, sin embargo, compensar en parte ese aspecto a través de las pendientes del trazado. En algunas curvas superamos el 12% de inclinación. No hay curvas en contraperalte, aunque podría parecerlo observando algunos renders. En cuanto a los cambios de elevación, nuestros análisis técnicos indican variaciones altimétricas de hasta el 14%, y en algunos puntos casi del 15%".

"Y será tanto en subida como en bajada. Puedo deciros que será una pista hecha para los pilotos. Y, si me concedéis un poco de confianza, creo que se convertirá inmediatamente en uno de los grandes clásicos del calendario", añadió Wurz.

La montaña rusa de la F1: Ruana dendrá el mayor cambio de elevación

Este es el primer elemento, es decir, un amplio uso del camber no solo por motivos escénicos, sino también por motivos más técnicos, para ayudar a los coches en un trazado que no verá el mismo nivel de carga aerodinámica que otros circuitos situados al nivel del mar. Mirando el render, que ofrece solo una primera perspectiva del circuito, resulta evidente un ADN que sea una pista que en clasificación ofrecerá espectáculo para los pilotos.

Muchas curvas en sucesión, algunas de ellas muy rápidas, pero también muchos cambios de elevación. Si hay un aspecto que de hecho no emerge con claridad del render son los numerosos cambios de elevación que se sucederán a lo largo del trazado, haciéndolo único en el calendario. En ese frente, como admitió Carsten Tilke, la elección del lugar no es casual, porque está lleno de colinas.

Cambio di elevazione nel mondiale

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Por supuesto, al ser un trazado construido expresamente será posible modelarlo a voluntad, especialmente con vistas a las curvas con camber positivo, pero el hecho de que la zona esté llena de colinas hará que los continuos cambios de elevación sean mucho más naturales: "Hemos podido contar con un emplazamiento verdaderamente único. Hemos tenido mucha suerte porque el terreno es extremadamente ondulado, hay un lago y están todos esos elementos que un diseñador sueña cuando diseña un circuito", explicó Tilke.

"Son precisamente esas características naturales las que definen el ADN de la pista: un trazado muy fluido, rápido y modelado por el territorio y por la belleza paisajística de la zona. Por dicho motivo presenta también notables variaciones altimétricas".

Durante la rueda de prensa, Tilke explicó que el desnivel total durante la vuelta alcanzará los 197 metros y será un récord absoluto para el calendario, precisamente con esas continuas subidas y bajadas a las que se refería Wurz, que llegarán también al 13% de pendiente. La sensación será la de una gran montaña rusa, como ocurre por ejemplo en Circuito Internacional del Algarve (Portimao), otra pista que ha hecho de este aspecto su verdadero punto fuerte y donde se llega a tocar el 12% de pendiente en bajada.

"Considerando una vuelta completa, el desnivel total alcanza los 197 metros, un valor récord para el calendario de la Formula 1. Se trata, por tanto, de una auténtica montaña rusa, con numerosos tramos peraltados y pendientes que llegan al 13% en bajada y al 12% en subida. El proyecto aprovecha al máximo la topografía natural del emplazamiento, convirtiéndolo en un circuito único en su género", añadió Tilke.

I cambi di elevazione di Portimao

Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

¿Habrá oportunidades de adelantamiento en Ruanda?

Pero después de la clasificación, llega también la carrera y la pregunta clave es: ¿habrá oportunidades de adelantamiento? Se trata de una pista no pensada específicamente para la F1, pero que puede acoger diferentes competiciones, tanto de dos como de cuatro ruedas. Con sus 6 kilómetros de longitud y 17 curvas, en la mente de los diseñadores, el trazado ha sido desarrollado para poner en valor al máximo la topografía natural de la zona de Bugesera.

Junto a una secuencia de curvas rápidas y técnicas, que deberían representar un desafío técnico para los pilotos, el proyecto prevé también una recta de aproximadamente un kilómetro seguida de una horquilla más lenta, en subida y con una gran frenada, elemento estudiado para crear puntos de adelantamiento y favorecer el espectáculo en carrera. Quien dará su veredicto será luego la pista cuando esté construida, pero hay mucha ciencia detrás de este estudio. No es una novedad, se ha hecho para muchos circuitos, pero los diseñadores creen en este proyecto.

"Cuando empezamos a trabajar en el trazado, había algunos objetivos fundamentales. El primero era realizar una pista extraordinaria de pilotar, exigente para los pilotos, pero al mismo tiempo capaz de favorecer carreras espectaculares. Teníamos que crear oportunidades de adelantamiento, garantizar estrategias diferentes y ofrecer tanto clasificaciones interesantes como carreras disputadas", dijo Tilke.

"Tendremos largas rectas, horquillas y todas las principales curvas ya estudiadas y probadas en el simulador" – añadió después Wurz -. "Estamos trabajando mucho en las variaciones de pendiente e inclinación de las curvas, sobre todo en aquellos puntos en los que se genera mayor degradación. Analizamos también las temperaturas de los neumáticos en las diferentes secciones del trazado, para crear situaciones en las que el piloto que se defiende pueda encontrarse en desventaja en la siguiente recta larga".

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