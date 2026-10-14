Fórmula 1 GP de Singapur

Colapinto manda un contundente mensaje a sus fans por el acoso: "No me ayudan ni a mí ni a mi futuro"

El argentino de Alpine ha publicado un vídeo en sus redes sociales para pedir a sus seguidores que detengan los ataques contra otros pilotos y miembros de su equipo, advirtiendo de las consecuencias que pueden tener para su carrera en la F1.

Pol Hermoso

Publicado: 14 oct 2026, 20:12

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Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto tiene una de las aficiones más apasionadas de toda la Fórmula 1. Miles de argentinos lo acompañan por medio mundo, llenan las redes sociales de mensajes de apoyo y celebran cada uno de sus éxitos como si fueran propios. Pero esa pasión, que tantas veces ha sido uno de sus mayores impulsos, también se está convirtiendo en un problema. Y esta vez ha sido el propio piloto quien ha decidido decir basta.

Después de meses de polémicas, ataques a otros pilotos y hasta amenazas contra miembros de Alpine, Colapinto ha recurrido a su cuenta de Instagram para publicar un vídeo de aproximadamente tres minutos con un mensaje tan directo como poco habitual. Sin preguntas de periodistas ni comunicados preparados por su equipo, el argentino ha querido dirigirse personalmente a sus seguidores para pedirles que cambien su comportamiento.

Y lo ha hecho con una advertencia que va mucho más allá de las redes sociales: "Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro".

El mensaje llega en un momento especialmente delicado. A lo largo de 2026, Alpine se ha visto obligada a intervenir públicamente en distintas ocasiones para condenar los ataques en internet, mientras que Flavio Briatore llegó incluso a advertir de que podría restringir la relación de Colapinto con los medios argentinos si la situación continuaba. Ahora es el propio protagonista quien ha tomado la palabra.

"Yo siempre voy a ser un agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados, de cómo me empujan a ir por más siempre", comenzó explicando el piloto de Alpine.

Sin embargo, inmediatamente después llegó la parte más contundente de su intervención.

"Hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme, terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día", lamentó.

Para Colapinto, la cuestión es sencilla: defenderlo atacando a quienes trabajan a su lado no es una demostración de apoyo, sino precisamente lo contrario. Y en un deporte en el que el rendimiento de un piloto depende de decenas de personas, esa distinción resulta especialmente importante.

"Quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad y, para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mis sueños y mis resultados, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos", insistió.

Una polémica que Alpine y Briatore llevan meses intentando frenar

Las palabras de Colapinto no aparecen de la nada. Durante esta temporada, las tensiones en torno a sus resultados y su relación con Alpine han provocado varios episodios de hostigamiento en redes sociales.

Ya en abril, la escudería francesa tuvo que salir al paso de las teorías que apuntaban a un supuesto sabotaje contra el argentino y negar públicamente cualquier trato de favor hacia su compañero Pierre Gasly.

La situación volvió a agravarse después del Gran Premio de España en Madrid, cuando Gasly denunció haber recibido amenazas que también afectaban a su familia tras un episodio en pista con Colapinto. Briatore respondió con una advertencia dirigida especialmente a una parte de la afición argentina: "Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal".

Y el conflicto no terminó allí. En Azerbaiyán, un accidente provocado por Colapinto que dejó fuera de carrera a Gasly y Lando Norris desencadenó una nueva oleada de ataques. Alpine tuvo que publicar otro comunicado para recordar que las diferencias deportivas nunca justifican el odio ni las amenazas.

Más recientemente, las dificultades del argentino durante el GP de Singapur volvieron a alimentar las críticas y las sospechas contra integrantes del equipo, con acusaciones en redes sociales que apuntaban incluso a un supuesto perjuicio deliberado en su clasificación.

Es precisamente ese clima el que Colapinto quiere cortar de raíz. No pretende que sus aficionados dejen de defenderlo ni de apoyarlo, pero sí que entiendan que la rivalidad deportiva no puede convertirse en una guerra contra sus propios compañeros, ingenieros o mecánicos.

Colapinto explica por qué decidió alejarse de las redes sociales

El piloto argentino también aprovechó el vídeo para hablar de una decisión personal: reducir su presencia en las redes sociales para concentrarse en lo que verdaderamente importa, su carrera deportiva.

"Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo a conseguir los resultados que queremos y los objetivos que necesitamos", explicó.

Eso no significa, sin embargo, que quiera distanciarse de sus aficionados. Más bien al contrario. Colapinto insiste en que necesita su apoyo, especialmente en una temporada que continúa siendo exigente para Alpine y en la que cada punto resulta importante.

"Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que me sigan bancando a mí, y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos", añadió.

El argentino terminó su intervención con un mensaje de unión y la mirada puesta en las próximas carreras, que llevarán a la Fórmula 1 a América y le permitirán reencontrarse con buena parte de sus seguidores.

"Vamos con todo como un equipo grande, a apoyarnos, a bancarnos, en las buenas y en las malas, y estoy seguro de que nos vamos a ver muy, muy pronto en las carreras más cerca de casa".

Colapinto no quiere perder el extraordinario respaldo que lo ha acompañado hasta la Fórmula 1. Quiere que siga siendo una de sus mayores fortalezas. Pero ha dejado claro que, cuando ese apoyo se transforma en ataques contra los demás, puede acabar convirtiéndose en un obstáculo para aquello que todos sus aficionados desean: verlo triunfar.

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