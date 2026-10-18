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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!

La F1 llega a Austin del 23 al 25 de octubre para disputar el GP de Estados Unidos 2026, con horarios nocturnos en España, cambio de hora incluido y sin formato sprint. ¡Apunta cuándo es cada sesión y cómo verla!

Pol Hermoso

Editado: 18 oct 2026, 9:07

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Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Fórmula 1 cruza el Atlántico y, con ella, regresan las tardes de sofá y las noches de carreras para los aficionados españoles. El Mundial aterriza en Austin para disputar el Gran Premio de Estados Unidos 2026, del viernes 23 al domingo 25 de octubre, con tres entrenamientos libres, clasificación y carrera. Y esta vez, después de los últimos fines de semana al sprint, vuelve el formato tradicional.

Pero cuidado con el reloj, porque este fin de semana tiene una pequeña trampa: en España cambiamos al horario de invierno durante la madrugada del sábado al domingo. Una hora más para dormir, sí, pero también una diferencia horaria distinta con Texas justo el día de la carrera. Y por si faltaban motivos para no despegarse de la pantalla, Andrea Kimi Antonelli llega con su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo de F1. ¡Apunta todos los horarios para no perderte nada!

Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin para España

Sesión Día Hora España Hora Austin Entrenamientos Libres 1 Viernes 23 octubre 19:30h 12:30h Entrenamientos Libres 2 Viernes 23 octubre 23:00h 16:00h Entrenamientos Libres 3 Sábado 24 octubre 19:30h 12:30h Clasificación Sábado 24 octubre 23:00h 16:00h Carrera (56 vueltas) Domingo 25 octubre 21:00h 15:00h

Si algo tiene Austin es que permite disfrutar de la Fórmula 1 sin necesidad de poner el despertador a horas intempestivas. Eso sí, a cambio habrá que reservarse buena parte de la tarde y la noche, porque Texas tiene siete horas menos que la España peninsular durante el viernes y el sábado, una diferencia que se reducirá a seis el domingo.

El viernes 23 de octubre, el GP de Estados Unidos comenzará con los primeros entrenamientos libres a las 19:30h de España, cuando en Austin sean las 12:30h del mediodía. Será el primer contacto de los pilotos con un Circuito de las Américas que, entre sus baches, curvas rápidas y fuertes frenadas, acostumbra a poner a prueba tanto a los monoplazas como a sus pilotos.

La segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) será ese mismo viernes a las 23:00h de España, las 16:00h locales. Y ojo, porque sin formato sprint, los equipos vuelven a disponer de tiempo para trabajar en los reglajes y las tandas largas, algo especialmente importante en un trazado donde la degradación de los neumáticos puede dar más de un quebradero de cabeza.

El sábado 24 de octubre, los pilotos regresarán al asfalto para disputar la FP3 a las 19:30h de España, antes de afrontar la clasificación a las 23:00h, las cuatro de la tarde en Austin. Será entonces cuando se disputen las tradicionales Q1, Q2 y Q3 para decidir quién se lleva la pole y cómo queda la parrilla del domingo.

Y el plato fuerte llegará el domingo 25 de octubre a las 21:00h de España, con la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026, que comenzará a las 15:00h locales y se disputará a 56 vueltas. Un horario perfecto para cerrar el fin de semana con Fórmula 1... siempre que no te hayas olvidado de cambiar el reloj.

Al disputarse en territorio estadounidense, los horarios del GP de Estados Unidos serán mucho más cómodos para los aficionados latinoamericanos, que podrán disfrutar de la Fórmula 1 sin necesidad de trasnochar. En México, los seguidores de Sergio Pérez podrán ver la clasificación del sábado 24 de octubre a las 15:00h, mientras que la carrera del domingo comenzará a las 14:00h.

Por su parte, los aficionados argentinos que sigan a Franco Colapinto tendrán la clasificación a las 18:00h del sábado y la carrera a las 17:00h del domingo. ¡Unos horarios perfectos para disfrutar de la F1 durante el fin de semana!

¡Atención al cambio de hora! ¿A qué hora es la F1 en Austin el domingo?

Como si las diferencias horarias entre continentes no fueran suficientes, el GP de Estados Unidos 2026 coincide con uno de esos fines de semana en los que hay que prestar especial atención al reloj.

En la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, España pasará al horario de invierno. A las 03:00h de la madrugada volverán a ser las 02:00h en la península y Baleares, mientras que en Canarias las 02:00h pasarán a ser la 01:00h.

¿Y qué cambia para la Fórmula 1? Pues que, mientras el viernes y el sábado Austin estará siete horas por detrás de la España peninsular, el domingo la diferencia se reducirá a seis horas, ya que Estados Unidos todavía no habrá cambiado de horario.

Por eso, aunque la clasificación del sábado será a las 16:00h locales y a las 23:00h españolas, la carrera del domingo arrancará a las 15:00h de Austin y a las 21:00h de España.

La buena noticia es que la mayoría de móviles, ordenadores y relojes inteligentes realizan el cambio automáticamente. La mala, para quienes todavía dependan de un reloj de los de toda la vida, es que tocará acordarse de retrasarlo manualmente. Aunque, siendo sinceros, si hay un domingo en el que merece la pena comprobar dos veces la hora, es uno con carrera de F1.

Cómo ver el GP de Estados Unidos de F1 2026 por televisión en España y Latinoamérica

Como es habitual, el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 2026 se podrá ver en España a través de DAZN F1, que retransmite en directo todas las sesiones del campeonato, desde los entrenamientos libres hasta la carrera del domingo.

Para acceder a la retransmisión será necesario disponer de una suscripción que incluya DAZN F1, ya sea contratada directamente con la plataforma o mediante los paquetes de televisión de operadores que ofrecen el canal.

En Latinoamérica, las opciones varían según el país. México contará con Sky Sports y los servicios de televisión de Izzi y Sky, mientras que en Argentina se podrá seguir a través de FOX Sports o ESPN mediante Disney+. En buena parte del resto de países latinoamericanos, la retransmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+.

País o países Dónde ver la F1 España DAZN F1 México Sky Sports, Izzi y Sky Argentina FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+ Colombia, Perú, Ecuador y Panamá ESPN vía Disney+ Venezuela y Bolivia ESPN vía Disney+ Chile, Uruguay y Paraguay ESPN vía Disney+ Costa Rica, Guatemala, El Salvador y otros países de Centroamérica ESPN vía Disney+

Además, en los territorios donde esté disponible, F1 TV ofrece otra alternativa para seguir el campeonato mediante su servicio de suscripción.

Y, por supuesto, no hará falta que te recordemos dónde estaremos nosotros, porque en Motorsport.com España podrás seguir todo lo que ocurra durante el GP de Estados Unidos de F1 2026, con noticias de última hora, resultados, declaraciones de los protagonistas, análisis, crónicas y toda la información desde Austin. ¡Para que no se te escape absolutamente nada!

El Circuito de las Américas de Austin: ¿cuántas vueltas tiene el GP de Estados Unidos de F1?

Austin lleva en el calendario de la Fórmula 1 desde 2012 y, aunque todavía no puede presumir de la historia de otros circuitos del Mundial, se ha ganado un lugar entre los clásicos modernos del campeonato.

El Circuito de las Américas, más conocido como COTA, tiene una longitud de 5,513 kilómetros y un total de 20 curvas, con una combinación de desniveles, cambios de dirección y frenadas exigentes que lo convierten en uno de los trazados más completos del calendario.

Su imagen más reconocible es la subida hacia la primera curva, una horquilla situada al final de una pronunciada pendiente que ofrece múltiples trazadas y acostumbra a dejarnos adelantamientos, especialmente durante la salida.

Pero la vuelta no se acaba ahí. El primer sector incluye una sucesión de curvas rápidas inspiradas en algunos de los trazados más emblemáticos de la F1, mientras que la larga recta posterior desemboca en otra de las grandes oportunidades para adelantar.

Datos del Circuito de las Américas Primera edición 2012 Longitud 5,513 km Número de curvas 20 Vueltas de carrera 56 Distancia total 308,405 km Récord de vuelta en carrera 1:36.169 - Charles Leclerc (2019) Piloto con más victorias Lewis Hamilton (5)

La carrera del GP de Estados Unidos 2026 se disputará a 56 vueltas, lo que supone una distancia de 308,405 kilómetros, siempre que no se produzca ninguna circunstancia que obligue a reducir su recorrido.

Qué pilotos han ganado más veces el GP de Estados Unidos de F1 en Austin

Hablar de victorias en Austin es hablar, principalmente, de dos nombres: Lewis Hamilton y Max Verstappen. Entre ambos han ganado nueve de las trece carreras disputadas en el Circuito de las Américas hasta 2025, y llegan a esta edición con la posibilidad de seguir aumentando sus cifras.

Hamilton sigue siendo el rey de Austin, con cinco victorias, logradas en 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017. El británico inauguró su palmarés en Texas con McLaren, antes de encadenar cuatro triunfos consecutivos al volante de Mercedes.

Sin embargo, el dominio más reciente pertenece a Max Verstappen, que ya suma cuatro victorias en Austin después de imponerse en 2021, 2022, 2023 y 2025. El neerlandés ganó la última edición y, además, llega a Estados Unidos tras sus triunfos en Malasia y Singapur, con un Red Bull que ha recuperado buena parte de su competitividad.

Entre los pilotos de la actual parrilla también saben lo que es ganar en Austin Charles Leclerc, vencedor en 2024 con Ferrari, y Valtteri Bottas, que se impuso en 2019 con Mercedes.

Piloto Victorias Años Lewis Hamilton 5 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 Max Verstappen 4 2021, 2022, 2023, 2025 Sebastian Vettel 1 2013 Kimi Raikkonen 1 2018 Valtteri Bottas 1 2019 Charles Leclerc 1 2024

En cuanto a los constructores, Mercedes y Red Bull están empatados con cinco victorias, por delante de Ferrari, con dos, y McLaren, con una.

Y aunque Hamilton y Verstappen se han repartido buena parte de la gloria en Austin, este 2026 aparece otro nombre dispuesto a escribir historia: Andrea Kimi Antonelli.

El italiano aterriza en Estados Unidos como líder del Mundial, con 102 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell después del GP de Singapur, y tendrá su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón de Fórmula 1. Si lo consigue, se convertirá en el campeón más joven de la historia.

Así que ya sabes: viernes y sábado de Fórmula 1 hasta bien entrada la noche, una hora extra de sueño y un domingo que podría acabar con un nuevo campeón del mundo. ¡Nos vemos a las 21:00h para el GP de Estados Unidos!

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