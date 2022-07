Alpine quiere tener a una mujer piloto en la F1 2030

Cargar el reproductor de audio

La última mujer que puso a los mandos de un monoplaza durante un fin de semana de carrera de Fórmula 1 fue Susie Wolff. La esposa del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, disputó los entrenamientos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña 2014 en Silverstone con Williams, 22 años después de la última aparición de una mujer en un gran premio: fue en 1992 Giovanna Amati, que participó en tres carreras con Brabham.

Con vistas a 2030, Alpine no solo quiere garantizar una mayor diversidad entre sus empleados, sino también apostar por protagonistas femeninas en la Fórmula 1. Con ese objetivo como cometido principal, la marca francesa ha iniciado un nuevo proyecto: "Rac(H)er"(que mezcla corredor -racer- y el femenino de suyo -her-).

Laurent Rossi, director general de Alpine, aseguró que no hay ninguna razón por la que las mujeres "no puedan hacer esto". Sin embargo, no dudó en confirmar que el camino es largo. "Estamos hablando de un proyecto planeado durante ocho años y que comienza ahora", dijo Laurent Rossi a la 'BBC'.

El objetivo es que desde ya arranquen carreras en karting que desemboquen, si el plan sale bien, en la categoría reina: "La idea es que comenzar de cero y construir un camino, tal y como lo hemos hecho con los hombres. Estoy convencido de que si hacemos eso, tendremos muchas más posibilidades de éxito para las mujeres".

"Se trata solo de crear el marco adecuado y cambiar las perspectivas y romper los prejuicios. Supongo que en este momento el 99% de las mujeres cree que no es factible, pero también hay una proporción muy pequeña de mujeres piloto en este momento".

"Pero si lo abrimos, ¿quién sabe? Estadísticamente hablando, habrá más mujeres que quieran probarlo. Y las entrenaremos. Con suerte, habrá más mujeres que podrán llegar a la F1".

Chicas y mujeres, del karting a la Fórmula 1 con financiación Alpine

El propio Rossi no ve ninguna razón por la que las mujeres no puedan tener éxito en la cima del automovilismo: "Las mujeres pilotan aviones de combate y son astronautas. También podrían conducir un coche de Fórmula 1. Estoy seguro".

Con su proyecto, Rossi también quiere refutar la tesis de que las mujeres no pueden seguir físicamente el ritmo de los hombres en el automovilismo. Y así lo defiende: "Si Fernando Alonso puede conducir un monoplaza de Fórmula 1 a los 40, entonces no veo por qué una mujer súper en forma no podría hacerlo a los 30".

"Yo también tengo 40 años, y sé lo que eso significa, así que estoy bastante segura de que una mujer súper en forma a los 30 años vencería a Fernando en la mayoría de las actividades físicas. Entonces, si él es bastante bueno conduciendo un Fórmula 1 ahora, entonces eso es un buen ejemplo de cómo la fuerza física [por sí sola] no es la clave del éxito".

Entre otras cosas, el departamento deportivo de Renault quiere garantizar "el paquete financiero adecuado" y buscar activamente patrocinadores con el objetivo de crear un fondo para aquellas mujeres con talento sobre las cuatro ruedas.

Al mismo tiempo, Alpine está comprometido como escudería con los programas de formación internos y externos, quiere animar a las mujeres jóvenes en particular a seguir una formación científica y técnica. Para ello, un programa de tutoría ayudará a inspirar a más mujeres a trabajar en Alpine y las apoyará en sus carreras en la empresa. Y además, explorará con un estudio científico la realidad de los obstáculos que algunos sugieren que han impedido a las mujeres llegar a la cima en los últimos años.

El 50% de los nuevos empleados de Alpine en F1 son mujeres

"Queremos aumentar la diversidad paso a paso", dictaba el comunicado de prensa. "El objetivo es que en cinco años nuestra plantilla sea un 30% de mujeres". Actualmente, en 2022, solo el 12% de Alpine son mujeres.

Claire Mesnier, vicepresidenta de Recursos Humanos de Alpine, añadió: "Con Rac(H)er, queremos crear una verdadera meritocracia y no limitarnos a mover estadísticas. Hemos diseñado un programa único y a largo plazo que se basa en el compromiso de todos los empleados de Alpine".

"El reto es fomentar la reflexión dentro de los equipos, pero también poner medios concretos para que las cosas avancen tanto dentro de la empresa. Nos comprometemos a hacerlo en todos los ámbitos de la empresa y predicamos con el ejemplo".

"El 50% del Comité de Dirección de Alpine son ahora mujeres, no porque queramos tener ese porcentaje, sino porque son las mejores en su campo de experiencia para liderar el papel y sus responsabilidades".