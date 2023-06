La última anécdota que demuestra la pasión de Courtois por la F1

Imagina el momento más importante de tu vida profesional, cuando estás a un paso de conseguir tu mayor objetivo, de cumplir el sueño más grande. Lo que acompañe en tu mente a esos pensamientos precisamente sea lo que te defina, y en el caso de Thibaut Courtois, se podría decir que la Fórmula 1 es la pasión que le define más allá de su profesión.

Por todos es conocida la afición del portero del Real Madrid por la F1 y su relación con la categoría, pero la publicación de 'En el corazón de la 14', un documental sobre la Champions League ganada por el equipo español en la temporada 2021/2022, ha demostrado que el belga está realmente enganchado.

El reportaje, que se puede ver desde el pasado lunes, muestra cómo son los nervios previos a los partidos más importantes, y Courtois sorprendió matando las horas muertas el día antes de la Final viendo el GP de Mónaco 2022 de F1... ¡incluso los entrenamientos libres del viernes! Mientras otros aprovechan para jugar a videoconsolas, ver series, echar una partida de cartas o simplemente entretenerse con el móvil, el portero revela en el videoblog que hace como diario personal: "Hoy es un día tranquilo, solo tuvimos vídeo a las 13:15h, y ahora entrenamiento por la tarde. He dormido muy bien, largo para descansar bien. Luego me tocará hablar con la prensa junto al míster y a Marcelo, y ahora toca un poco de siesta, igual me veo un poco más de mi serio, y también estoy viendo los libres de Fórmula 1 y luego merendar, y el entrenamiento".

Una semana antes, Courtois había estado también en el GP de España celebrado en Barcelona, donde habló con DAZN F1 y reveló que para concentrarse de cara a la final, además de una siesta, vería la clasificación de Mónaco, pero descubrir que incluso antes del partido más importante de su carrera decide entretenerse con los entrenamientos libres del Principado es una gran prueba de lo enganchado que está. Unos entrenamientos que por primera vez se celebraban en viernes, y no en jueves como mandaba la tradición en Mónaco.

Courtois es una de las celebridades más presentes en las carreras, y suele atender a la televisión que tiene los derechos en España antes de las mismas, como en el bochorno del GP de Bélgica 2021 (cuando solo se dieron dos vueltas tras el Safety Car), que le pillaba antes de una semana de concentración con la selección de su país. Allí habló de su amistad con Carlos Sainz, al que conoció en Francia 2019, y también de Lando Norris o George Russell.

A los dos británicos los conoció durante la pandemia, cuando el portero se hizo un asiduo de las carreras virtuales que sustituyeron a las carreras en el mundo real mientras el planeta estaba encerrado por la COVID-19. Con un simulador en su casa, y amigo de varios pilotos de eSports (y también, como mencionamos, de la F1 'real'), Thibaut nunca ha ocultado que prefiere jugar al videojuego de Fórmula 1 que a uno de fútbol.

De hecho, durante este 2023 admitió que estaba intentando conseguir en el mundo de las pantallas la ansiada victoria 33 de Fernando Alonso, y al reciente GP de Mónaco donde también estuvo presente (como invitado de Williams), acudió con la intención de ver ese triunfo del asturiano:

En Mónaco también se le vio junto a Sergio Pérez, Max Verstappen o Guanyu Zhou, y allí celebró que el partido con su equipo fuera el sábado para poder acudir 'in situ' a la carrera el domingo.

Así, la Fórmula 1 goza de una popularidad tan grande en la actualidad que puede presumir de que, incluso el probablemente mejor portero del mundo del llamado 'deporte rey', está completamente enamorado de la categoría.

