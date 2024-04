Las 10 cosas que aprendimos en el GP de China 2024 de F1

El Gran Premio de China regresó al calendario de la Fórmula 1 en la temporada 2024 después de cinco años, con la participación de su héroe local, Guanyu Zhou, y una nueva victoria de Max Verstappen, que es cada vez más líder del mundial y se encamina hacia su cuarto título consecutivo. No obstante, más allá de eso, hubo otras muchas cosas que sucedieron en el circuito de Shanghai, y en Motorsport.com te las contamos con las diez cosas que aprendimos del fin de semana.

1. Verstappen, tan rápido que incluso pudo probar cosas en carrera

El piloto neerlandés volvió a ganar dominando, y aunque sufrió en algunos momentos, como en la sprint shootout al perder la primera posición, logró remontar en todo tipo de condiciones para cruzar la línea de meta en las dos carreras con un amplio margen. Tal fue la brecha con respecto a los que venían por detrás que se permitió el lujo de probar una nueva configuración en balance de frenos.

Además de ello, sumó otra victoria más para que sean ya 58 las que adornen su palmarés en la Fórmula 1, lo que le hace ser todavía más líder de la clasificación general y va a por su cuarto título consecutivo, demostrando que se antepone a cualquier adversidad y que, si es posible no deja ni las migas al resto de la parrilla.

2. La misteriosa pérdida de ritmo con los neumáticos duros mermó el potencial de Ferrari

A lo largo de las primeras cuatro pruebas de la temporada 2024 de Fórmula 1, el equipo Ferrari fue el que más se acercó a Red Bull, incluso le quitaron una victoria, pero en el Gran Premio de China, todo fue muy diferente. Los de Maranello esperaban que la degradación fuera un factor clave, y con la mejora que hicieron en su monoplaza en ese aspecto, esperaban rendir en el circuito de Shanghai con el formato al sprint.

Sin embargo, se quedaron mucho más lejos de lo que pensaban, y no alcanzaron un buen ritmo con un neumático duro que fue crucial para el desenlace de la carrera del domingo debido a las circunstancias con los dos Safety Car. Además, en la clasificación tampoco destacaron, y se vieron superados por rivales como Lando Norris o Fernando Alonso, algo que su director, Fred Vasseur, destacó de forma negativa y culpó a la mala posición de partida su cuarta y quinta posición final.

3. La magia de Fernando Alonso al volante salva a Aston Martin

El piloto español brilló en todo tipo de condiciones, ya fuera bajo la lluvia, como ocurrió en la sprint shootout para acabar tercer, o con un sol radiante, como sucedió en la clasificación, en donde repitió posición gracias a un excelente giro. Sin embargo, el ritmo de Aston Martin no estuvo a la altura de la actuación de Fernando Alonso, que tras soñar con un podio en la carrera al sprint y llegar a ser segundo el domingo, fue cayendo de posiciones hasta abandonar en la cita corta y conformarse con la séptima plaza al ir a pie cambiado con la estrategia.

Por si fuera poco, los problemas en la escudería son mayores al no tener a un segundo piloto muy consistente, porque Lance Stroll volvió a sumar otra prueba sin sumar puntos, incluso se llevó por delante a Daniel Ricciardo en un extraño accidente en la reanudación tras el primer Safety Car, lo que provocó que la FIA le endosara una penalización y le retirara dos puntos en su licencia.

4. El extraño asfalto de la pista ayudó a McLaren

La escudería de Woking viajó al Gran Premio de China con la mente puesta en sobrevivir, porque la naturaleza de las largas y lentas curvas del circuito de Shanghai no beneficiaban para nada al comportamiento del MCL38. Sin embargo, el rendimiento de McLaren fue toda una sorpresa, y después de asegurarse la sprint pole con Lando Norris en la jornada del viernes, fueron capaces de, gracias a una buena estrategia, colarse entre los dos Red Bull con el británico.

Aunque no todo se debió a gestionar muy bien los compuestos con las condiciones del coche de seguridad, sino que el asfalto también tuvo bastante que ver, porque el cambio con respecto al que había hace un lustro, les fue mejor, como llegó a reconocer el piloto inglés.

5. El misterio de los incendios que nunca se llegó a resolver en China

A lo largo de la historia de la Fórmula 1 se han visto muchos incendios, casi todos ellos provocados por un accidente sobre la pista, pero lo que nunca ocurrió fue que en dos ocasiones distintas comenzara a arder la hierba y se tuviera que detener una sesión. Pasó en este Gran Premio de China, en donde el interior de la séptima curva sufrió más de lo esperado por las llamas que se comieron el pasto.

Nunca llegamos a saber lo que ocurrió realmente, pero todo apunta a que fueron las chispas provocadas por el roce del suelo de los monoplazas a gran velocidad contra el asfalto lo que generó que se incendiara la escapatoria. No hubo que lamentar daños mayores que la hierba, pero fue algo muy curioso y que pudo haber sido peor sin la actuación de los comisarios con los extintores.

6. Hulkenberg cumplió para Haas, y el Visa CashApp RB fue un desastre

El mal resultado de Lance Stroll permitió de nuevo que uno de los equipos que está en la lucha por las posiciones de abajo pudiera rescatar un punto, que fue a parar a manos de un Nico Hulkenberg que se quedó lejos de los problemas y los incidentes. Mientras, su compañero, Kevin Magnussen, se llevó por delante a Yuki Tsunoda en la primera reanudación tras el Safety Car, lo que dejó al Visa CashAPP RB sin ninguno de sus coches, porque segundos antes, el propio canadiense de Aston Martin, impactó contra la parte trasera del monoplaza de Daniel Ricciardo.

Eso provocó que los estadounidenses se llevaran un pequeño botín que les permite acercarse a los de Faenza, con una lucha que ya va con un marcador de 7-5 a favor de los hermanos pequeños de Red Bull, con Williams, Sauber y Alpine sin puntuar todavía.

7. El sistema de puntos de la F1 cambiará en 2025

Después de que los equipos se dieran cuenta de que hay una gran brecha entre los cinco primeros y los cinco últimos, surgió la idea de modificar el sistema de puntuación de la Fórmula 1 para recompensar a aquellos que no pueden entrar en las diez primeras plazas. Es algo que se debatirá en una reunión con el propio campeonato y la FIA, y parece que se alcanzará un consenso para que, a partir de 2025, los doce mejores pilotos consigan sumar puntos.

Es una exclusiva que publicó Motorsport.com, y aunque los siete primeros lograrían el mismo botín, pero a partir del octavo se empezarían a repartir de un modo diferente para que más coches puedan estar en la lucha por algo interesante.

8. El nuevo chasis de Ricciardo contribuyó al "mejor" fin de semana antes del accidente con Stroll

En el Visa CashApp RB había una gran diferencia de rendimiento entre Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo, con una clara ventaja a favor del japonés. Por ese motivo, el australiano propuso que cambiaran su chasis, algo que pareció dar resultado en el Gran Premio de China, en donde estuvo rodando en las posiciones de puntos hasta que empezó la debacle de los de Faenza.

En la reanudación tras el primer Safety Car, Lance Stroll acabó con todas las esperanzas de puntuar de los italianos cuando impactó contra la parte trasera del coche de Daniel Ricciardo, quien no pudo demostrar lo que significó ese cambio en el chasis, y tendrá que esperar al próximo Gran Premio de Miami, en el que tendrá una penalización de tres posiciones en la parrilla de la carrera al sprint por un adelantamiento a Nico Hulkenberg con el coche de seguridad sobre la pista.

9. El futuro de Sainz todavía está en el aire para la temporada 2025 de F1

Carlos Sainz es uno de los pilotos que mejor rendimiento dio en el inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, pero después de la decisión de Ferrari de deshacerse de él para fichar a Lewis Hamilton para el próximo curso, se quedó sin asiento. Por eso, el español está abierto a negociar con cualquier proyecto interesante, y aunque en Red Bull todavía no tienen asegurada su alineación, es muy poco probable que se una a los de Milton Keynes, que reconocieron que Audi hizo una suculenta oferta por él.

El fabricante alemán aterrizará a partir de 2026 en el Gran Circo, por lo que si el madrileño decide apostar por ellos, tendrá que pasar un año con Sauber, un equipo que a corto plazo no parece ser ganador, o al menos, no tanto como Mercedes, quienes también están interesados en el único ganador de una escudería que no es Red Bull en casi dos años.

10. La ilógica en las decisiones de la FIA con sus sanciones en la F1

Durante el fin de semana del Gran Premio de China volvió la polémica por la inconsistencia en las decisiones de los comisarios con las sanciones que impusieron a los pilotos. Desde fuera, chocaba mucho que el leve toque que provocó la retirada de Fernando Alonso en la carrera al sprint fuera mucho mayor que, por ejemplo, la de su compañero, Lance Stroll, cuando se llevó por delante a Daniel Ricciardo, con diez segundos para cada uno, aunque con un castigo mayor para el español en la licencia.

Lo mismo ocurrió con las acciones de Kevin Magnussen o los problemas con los adelantamientos bajo el periodo de Safety Car con Daniel Ricciardo y Logan Sargeant. Al danés se le impuso una penalización más leve que al asturiano por acabar con la carrera de Yuki Tsunoda, mientras que al australiano y al estadounidense le endosaron sanciones diferentes por el mismo motivo, ya que uno deberá cumplir con tres sanciones en la parrilla de salida de la sprint del Gran Premio de Miami y el otro no arrastrará nada tras acabar último en el circuito de Shanghai.

