F1 en DIRECTO: la CLASIFICACIÓN del GP de AUSTRIA 2026 (con LIVE TIMING)
Sigue en este enlace la clasificación de F1 del GP de Austria en el Red Bull Ring, con tiempos, posiciones en directo, resultados, noticias, imágenes, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Y aquí os dejamos! Gracias de nuevo por acompañarnos, y nos vemos mañana para el Gran Premio.
Bueno, todo eso ha sido un poco confuso, ¿no?
Aun así, por si alguien sigue sin entenderlo, aquí tenéis el resumen de la clasificación.
Pole de Russell por delante de Ferrari en Austria F1; KO de Verstappen
Russell consiguió la pole position para el GP de Austria 2026 de la F1, por delante de Leclerc y Hamilton. Resumen y resultados de la clasificación.
En el informe de la sala de control de carrera de la FIA aparecían algunas notas sobre vueltas anuladas bajo bandera amarilla doble, pero esto solo se aplicará a sus vueltas de entrada a boxes.
En cualquier caso, Russell ya había dejado atrás el incidente y estaba completando su vuelta cuando se activaron las banderas amarillas dobles; al menos, según el sistema de seguimiento de pilotos de la F1.
Así pues, no se investigará a Russell, por lo que la pole es suya sin duda alguna; además, calculó muy bien esa elevación.
Russell se hace con la pole, seguido de Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris, Piastri, Hadjar, Lawson y Lindblad.
Hamilton: «En primer lugar, gracias a todos por esta energía tan positiva. Que los dos Ferrari ocupen el segundo y el tercer puesto es fantástico y refleja el increíble trabajo que se ha realizado en la fábrica. Han traído algunas piezas nuevas aquí y han trabajado duro para mejorar nuestro motor. Estoy muy orgulloso de todos».
Leclerc: «Estoy bastante contento con el día de hoy. Los últimos fines de semana han sido bastante duros, así que solo quería un fin de semana sin contratiempos y una clasificación sin problemas para empezar bien mañana. Salir segundo es una buena posición de partida».
Mientras Leclerc habla, se sabe que Russell debería conservar la pole, ya que se ha desestimado la investigación.
Russell le dice a Giancarlo Fisichella, que está realizando las entrevistas a los tres primeros clasificados, que todo irá bien, alegando que solo había una bandera amarilla y que había levantado el pie lo suficiente.
«Me siento de maravilla, ha sido una vuelta increíble. Vi la bandera amarilla y levanté mucho el pie del acelerador al entrar en la curva. Llevaba cinco décimas de ventaja y salí de la curva con dos décimas y media más. Era una bandera amarilla simple, así que debería estar bien».
Russell le sacó 0,236 s a Leclerc, así que al final de la sesión parece que muchos coches han cobrado vida. Antonelli levantó el pie durante la bandera amarilla y el sistema de seguimiento de pilotos indica que iba en cabeza, así que sospecho que Ferrari podría protestar un poco por esto...
Russell ha sido sancionado por una infracción bajo bandera amarilla. Leclerc le felicita, pero estará pensando que esa pole debería ser para él...
Y Russell ha marcado el mejor tiempo, pero ¿lo habrá hecho con banderas amarillas de doble onda?
Verstappen intentaba recuperar el tiempo perdido en la curva 9, perdió el control del coche y se salió a la grava antes de chocar de costado contra el muro. Eso no es algo que se vea habitualmente en Max Verstappen.
Pero Leclerc va aún más rápido: ¡ha marcado un tiempo de 1m06,349s! De nuevo, ¿de dónde ha salido eso?
Norris solo es sexto, a 0,15 s del tiempo de Leclerc...
... ¡y Verstappen pierde el control del coche en la curva 9!
Hadjar sube al cuarto puesto con su segunda vuelta...
...¡pero aquí llega Hamilton, que marca el mejor tiempo! ¡Es de 1m06,408s! ¿De dónde ha salido eso?
Hadjar y Hamilton están en pista, seguidos por Lawson, Leclerc, Norris, Piastri y Lindblad.
Última ronda, chicos.
A Hamilton se le niega una segunda vuelta con ese primer juego de neumáticos, tras salirse de la pista en la curva 3, ya que no llevaba suficiente combustible a bordo.
De momento, la clasificación la encabezan Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri, Leclerc, Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad y Hamilton. Hadjar, Lawson y Lindblad han realizado esa vuelta con neumáticos blandos usados.
Verstappen ha hecho una vuelta espectacular, pero Antonelli no quiere dejarle llevarse todos los aplausos y marca un tiempo de 1m06,414s. Russell desplaza a Verstappen de la primera fila, a solo 0,043s de Antonelli.
Todo se decide en el último sector.
Norris empieza con un tiempo de 1m06,900s, que no será suficiente. Sin embargo, Verstappen está en racha y marca un tiempo de 1m06,475s. ¡Vaya!
Piastri está a 0,2 s de Verstappen, y Leclerc, a 0,28 s.
Normalmente, nadie sale del garaje durante los primeros minutos, y ahora todo el mundo quiere salir más o menos a la vez. Norris, Hadjar, Verstappen y Piastri son los primeros en salir a la pista.
¡Empieza la tercera sesión!
...y ahora esperamos a que los pilotos salgan del garaje.
LOS PILOTOS QUE DISPUTARÁN LA Q3
Antonelli
Piastri
Norris
Russell
Hamilton
Leclerc
Hadjar
Lawson
Lindblad
Verstappen
Gasly y Bortoleto hicieron un buen trabajo al acercarse al tiempo de vuelta de Verstappen en ese tramo; Bortoleto se quedó a solo una décima con ese Audi.
Sin embargo, Verstappen se guardó un juego extra de neumáticos blandos para esta sesión tras utilizar neumáticos usados en esa vuelta. Esto le sitúa en igualdad de condiciones con la mayoría de los demás pilotos de cabeza.
Eliminados en la Q2
11. Gasly
12. Bortoleto
13. Bearman
14. Hulkenberg
15. Ocon
16. Colapinto
Bearman no consigue meterse entre los 10 primeros, ya que tiene que superar una diferencia de tres décimas. Bortoleto sube al puesto 11...
...y Gasly se queda a 0,04 s de sacar a Verstappen del top 10, pero se queda a las puertas en el último sector.
Red Bull, al concederle una vuelta a Verstappen, se ha quedado un poco justo ahí...
Leclerc no mejora su posición, lo que permite a Hamilton subir al quinto puesto. Hadjar sube al séptimo, mientras que Lawson pasa al octavo y Lindblad al noveno, lo que deja a Verstappen al borde de...
Norris marca un tiempo de 1m06,897s y se coloca tercero, lo que debería ser más que suficiente.
Russell, con neumáticos usados, sube al cuarto puesto con un tiempo de 1m06,979s.
Norris, que no está sincronizado, ha vuelto a salir a pista, ahora con neumáticos usados, mientras que Toto Wolff le dice a Russell que «simplemente conduzca». Es de suponer que ha habido cierto desacuerdo por la radio...