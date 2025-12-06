F1 en DIRECTO: clasificación y FP3 del GP de Abu Dhabi 2025

F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Abu Dhabi y FP3
Sigue en vivo y en directo la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi 2025 con un Live Timing de tiempos y posiciones. Y antes, la FP3.
Comentarios en directo
Por: Jose Carlos de Celis
Va a empezar esta comparecencia. ¿En qué quedará?
Alonso y Stroll, investigados por la razón más inesperada en Abu Dhabi
Fernando Alonso y Lance Stroll tienen que declarar ante comisarios en el GP de Abu Dhabi 2025 de F1 por una razón inaudita.
La jornada del viernes dejó a un Norris muy superior con el McLaren, y a Red Bull y Verstappen conscientes de que hacía falta más para batirle
Así llegaba hoy Hamilton al circuito. Su primera temporada con Ferrari, a punto de acabar, está siendo una pesadilla salvo aquel oasis en la sprint de China
Los resultados del viernes, atento
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|28
|
1'24.485
|S
|225.029
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|30
|
+0.008
1'24.493
|0.008
|S
|225.007
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.016
1'24.501
|0.008
|S
|224.986
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+0.123
1'24.608
|0.107
|S
|224.702
|5
|N. Hulkenberg Sauber F1 Team
|27
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+0.144
1'24.629
|0.021
|S
|224.646
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.248
1'24.733
|0.104
|S
|224.370
|7
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|29
|
+0.257
1'24.742
|0.009
|S
|224.346
|8
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|14
|
+0.274
1'24.759
|0.017
|M
|224.301
|9
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|27
|
+0.286
1'24.771
|0.012
|S
|224.270
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|28
|
+0.370
1'24.855
|0.084
|S
|224.048
|11
|R. Hirakawa Haas F1 Team
|50
|Haas
|Ferrari
|28
|
+0.449
1'24.934
|0.079
|M
|223.839
|12
|I. Hadjar Racing Bulls
|6
|RB
|Honda
|31
|
+0.492
1'24.977
|0.043
|M
|223.726
|13
|
P. Aron Alpine
|61
|Alpine
|Renault
|27
|
+0.719
1'25.204
|0.227
|S
|223.130
|14
|P. O'Ward McLaren F1
|89
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.761
1'25.246
|0.042
|M
|223.020
|15
|
A. Lindblad Red Bull Racing
|36
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+0.771
1'25.256
|0.010
|S
|222.994
|16
|A. Leclerc Ferrari
|39
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+0.875
1'25.360
|0.104
|S
|222.722
|17
|A. Iwasa Racing Bulls
|40
|RB
|Honda
|30
|
+0.990
1'25.475
|0.115
|S
|222.422
|18
|
L. Browning Williams
|46
|Williams
|Mercedes
|18
|
+1.005
1'25.490
|0.015
|S
|222.383
|19
|J. Crawford Aston Martin Racing
|35
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+1.404
1'25.889
|0.399
|M
|221.350
|20
|
C. Shields Aston Martin Racing
|34
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|
+1.947
1'26.432
|0.543
|S
|219.960
|Ver resultados
FP2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|28
|
1'23.083
|S
|228.826
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|31
|
+0.363
1'23.446
|0.363
|S
|227.831
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.379
1'23.462
|0.016
|S
|227.787
|4
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|28
|
+0.418
1'23.501
|0.039
|S
|227.681
|5
|N. Hulkenberg Sauber F1 Team
|27
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+0.467
1'23.550
|0.049
|S
|227.547
|6
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+0.487
1'23.570
|0.020
|S
|227.493
|7
|I. Hadjar Racing Bulls
|6
|RB
|Honda
|29
|
+0.574
1'23.657
|0.087
|S
|227.256
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.575
1'23.658
|0.001
|S
|227.253
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|
+0.625
1'23.708
|0.050
|S
|227.118
|10
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.667
1'23.750
|0.042
|S
|227.004
|11
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+0.680
1'23.763
|0.013
|S
|226.968
|12
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|29
|
+0.749
1'23.832
|0.069
|S
|226.782
|13
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+0.789
1'23.872
|0.040
|S
|226.673
|14
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
+0.856
1'23.939
|0.067
|S
|226.493
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|32
|
+0.867
1'23.950
|0.011
|S
|226.463
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|27
|
+0.875
1'23.958
|0.008
|S
|226.441
|17
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|29
|
+1.220
1'24.303
|0.345
|S
|225.515
|18
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Honda
|32
|
+1.391
1'24.474
|0.171
|S
|225.058
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|28
|
+1.688
1'24.771
|0.297
|S
|224.270
|20
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|30
|
+1.880
1'24.963
|0.192
|S
|223.763
|Ver resultados
Pero antes, podrás vivir la FP3, la tercera y última sesión de entrenamientos libres, que empezará en una hora y media, es decir, a las 14:30h locales, a las 11:30h de España, las 04:30h de México o las 07:30h de Argentina
En este enlace te contaremos la clasificación de F1 en vivo y en directo, para que no te pierdas nada de lo que ocurra en Abu Dhabi, con comentarios, fotos, un Live Timing de tiempos y posiciones para que sepas resultados al instante, y más
Tenemos por delante una jornada muy intensa donde se empezará a decir gran parte del desenlace de este gran premio... y de la temporada, ya que la pole position es de vital importancia en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi
¡Hola a todos y bienvenidos al directo de F1 del GP de Abu Dhabi!
