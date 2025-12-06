F1 en DIRECTO: clasificación y FP3 del GP de Abu Dhabi 2025

Todos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Abu Dhabi y FP3

Sigue en vivo y en directo la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi 2025 con un Live Timing de tiempos y posiciones. Y antes, la FP3.

Comentarios en directo

Por: Jose Carlos de Celis

Va a empezar esta comparecencia. ¿En qué quedará? 

Formula 1

Alonso y Stroll, investigados por la razón más inesperada en Abu Dhabi

Fernando Alonso y Lance Stroll tienen que declarar ante comisarios en el GP de Abu Dhabi 2025 de F1 por una razón inaudita.

Alonso y Stroll, investigados por la razón más inesperada en Abu Dhabi

La jornada del viernes dejó a un Norris muy superior con el McLaren, y a Red Bull y Verstappen conscientes de que hacía falta más para batirle

Así llegaba hoy Hamilton al circuito. Su primera temporada con Ferrari, a punto de acabar, está siendo una pesadilla salvo aquel oasis en la sprint de China

 

Los resúmenes del viernes:

Los resultados del viernes, atento

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 28

1'24.485

   S 225.029
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 30

+0.008

1'24.493

 0.008 S 225.007
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.016

1'24.501

 0.008 S 224.986
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.123

1'24.608

 0.107 S 224.702
5 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 28

+0.144

1'24.629

 0.021 S 224.646
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+0.248

1'24.733

 0.104 S 224.370
7 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 29

+0.257

1'24.742

 0.009 S 224.346
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 14

+0.274

1'24.759

 0.017 M 224.301
9 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 27

+0.286

1'24.771

 0.012 S 224.270
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 28

+0.370

1'24.855

 0.084 S 224.048
11 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 28

+0.449

1'24.934

 0.079 M 223.839
12 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 31

+0.492

1'24.977

 0.043 M 223.726
13
P. Aron Alpine
 61 Alpine Renault 27

+0.719

1'25.204

 0.227 S 223.130
14 Mexico P. O'Ward McLaren F1 89 McLaren Mercedes 28

+0.761

1'25.246

 0.042 M 223.020
15
A. Lindblad Red Bull Racing
 36 Red Bull Red Bull 26

+0.771

1'25.256

 0.010 S 222.994
16 Monaco A. Leclerc Ferrari 39 Ferrari Ferrari 27

+0.875

1'25.360

 0.104 S 222.722
17 Japan A. Iwasa Racing Bulls 40 RB Honda 30

+0.990

1'25.475

 0.115 S 222.422
18
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 18

+1.005

1'25.490

 0.015 S 222.383
19 United States J. Crawford Aston Martin Racing 35 Aston Martin Mercedes 24

+1.404

1'25.889

 0.399 M 221.350
20
C. Shields Aston Martin Racing
 34 Aston Martin Mercedes 22

+1.947

1'26.432

 0.543 S 219.960
FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 28

1'23.083

   S 228.826
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 31

+0.363

1'23.446

 0.363 S 227.831
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+0.379

1'23.462

 0.016 S 227.787
4 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+0.418

1'23.501

 0.039 S 227.681
5 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 28

+0.467

1'23.550

 0.049 S 227.547
6 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 28

+0.487

1'23.570

 0.020 S 227.493
7 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 29

+0.574

1'23.657

 0.087 S 227.256
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.575

1'23.658

 0.001 S 227.253
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 27

+0.625

1'23.708

 0.050 S 227.118
10 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.667

1'23.750

 0.042 S 227.004
11 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 29

+0.680

1'23.763

 0.013 S 226.968
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 29

+0.749

1'23.832

 0.069 S 226.782
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+0.789

1'23.872

 0.040 S 226.673
14 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 29

+0.856

1'23.939

 0.067 S 226.493
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 32

+0.867

1'23.950

 0.011 S 226.463
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 27

+0.875

1'23.958

 0.008 S 226.441
17 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 29

+1.220

1'24.303

 0.345 S 225.515
18 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Honda 32

+1.391

1'24.474

 0.171 S 225.058
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 28

+1.688

1'24.771

 0.297 S 224.270
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 30

+1.880

1'24.963

 0.192 S 223.763
Pero antes, podrás vivir la FP3, la tercera y última sesión de entrenamientos libres, que empezará en una hora y media, es decir, a las 14:30h locales, a las 11:30h de España, las 04:30h de México o las 07:30h de Argentina

En este enlace te contaremos la clasificación de F1 en vivo y en directo, para que no te pierdas nada de lo que ocurra en Abu Dhabi, con comentarios, fotos, un Live Timing de tiempos y posiciones para que sepas resultados al instante, y más

Tenemos por delante una jornada muy intensa donde se empezará a decir gran parte del desenlace de este gran premio... y de la temporada, ya que la pole position es de vital importancia en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi

¡Hola a todos y bienvenidos al directo de F1 del GP de Abu Dhabi!

