Vídeo: el absurdo accidente que sacó a Juncadella del podio de Le Mans

Dani Juncadella estaba realizando una genial carrera de las 24 Horas de Le Mans virtuales. Su coche #80 del R8G Esports Team salía sexto, pero el español lo colocó en el podio en la primera hora, y en todos sus stints brilló a gran nivel llegando a ocupar la segunda plaza.

Sin embargo, durante la séptima hora de la carrera, Katherine Legge, integrante del equipo 100% femenino de Richard Mille Racing Team junto a Tatiana Calderón, Sophia Floersch y la simracer Emily Jones, se marcó un trompo mientras rodaba en tráfico.

La británica trató de reincorporarse rápidamente y, aunque por ahí pasaron coches de su categoría (LMP) y de GTE que lograron esquivarla, nada pudo hacer el #80 de Juncadella. El impacto fue inevitable y las opciones de podio se le escapaban de las manos a Dani.

En redes sociales, el piloto publicó un comentario con el vídeo del accidente y el mensaje "Genial. Gracias Katherine Legge por destruir nuestra carrera".

La propia Legge contestó al tuit diciendo: "Lo siento, no lo hice a propósito. No miré 100% los espejos, solo los coches de delante. Culpa mía, me siento terrible...".

Ya con mejor humor, Juncadella comentó en su perfil: "Lo bueno de esta carrera virtual es que lo que debería ser una reparación que durara una vida, duró un minuto. ¡Podemos seguir corriendo! Vamooos".

Aún quedan casi 17 horas y, aunque la tripulación del #80 cayó al sexto puesto, todo sigue siendo posible.

No te pierdas la carrera: ¡En directo, las 24 Horas de Le Mans Virtual!

