Dakar 2021: MINI y Toyota miran de reojo a Prodrive

MINI X-Raid y Toyota Gazoo Racing llegan como claros favoritos al Dakar 2021, después de la espectacular batalla entre los dos ruedas motrices del equipo alemán, pilotados por Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel, y el 4x4 de Nasser Al Attiyah hace 12 meses.

Pero para 2021, la FIA estableció un límite de velocidad máxima en todos los T1 y T2, tras revisar durante meses los datos recopilados durante el Dakar 2020. Así, ninguno de los coches que lucharán por la victoria podrá pasar de los 180 km/h en ningún momento de las especiales (según recoge el artículo 8.6.1 del reglamento deportivo de la especialidad).

Esta medida fue promovida por Glyn Hall, responsable de Toyota Gazoo Racing, durante las reuniones de la Comisión de la FIA para el Cross-Country. Aunque el británico no ha quedado del todo satisfecho.

"Una de las grandes ventajas del año pasado era la gran diferencia en la velocidad punta. La FIA ha bajado un paso hasta los 180 km/h, esperábamos que bajaran a 170, e incluso 175 habría sido mejor. Pero es lo que hay", aseguró a Motorsport.com.

"Esto evitará que se escapen en algunas de las etapas más rápidas y recuerda que el hecho de que Nasser pudiera mantener el tipo ante ellos implicó que el riesgo era muchísimo más alto que el que tomaron los buggies de MINI. Cuando estás apretando y tomando tantos riesgos, puedes meterte en problemas. Los 180 km/h ayudarán y nuestro coche es más rápido este año, lo averiguaremos en las etapas 2-3 creo".

"Pero además Castera ha creado un recorrido más complicado y eso puede jugar a nuestro favor. Si es más técnico, normalmente implica que hay más curvas y dunas, que encajan mejor con el Hilux y Nasser. Veremos, pero creo que tendremos opciones de ganar".

Por su parte, Sven Quandt, jefe de MINI X-Raid, acepta que los dos ruedas motrices fueron más rápidos en enero de 2020, pero no drásticamente.

"Toyota ha estado presionando mucho por esto. Estaban asustados de que el buggy fuera mucho más rápido, pero por otro lado, si lo analizas, va rápido en línea recta, pero en las zonas reviradas, no. Si es justo o no, es cuestionable, pero lo que está claro es que se implantó el límite de 180 km/h porque Toyota presionó por ello", comenta a Motorsport.com.

"Es cierto que éramos un poco más rápidos con el buggy, pero, sinceramente, y se lo digo a él a la cara también, Glyn [Hall] nunca está contento, aunque gane el Dakar. Siempre piensa que somos demasiado rápidos. El año pasado no fue fácil, pero si este año Nasser puede mantener el ritmo que tuvo en las Bajas Ha'il será realmente complicado".

Ambas estructuras han evolucionado sus modelos, con X-Raid trabajando a fondo en el apartado de las suspensiones de sus 4x2 y sus 4x4, además de potenciando la fiabilidad. Por su parte, Toyota ha mejorado "algunas cosas de la suspensión y el motor para que responda mejor con el límite de velocidad".

Cuando se le pregunta a Quandt, cómo cree que se desarrollará el 43º Dakar de la historia, abre la puerta a una batalla a varias bandas.

"Creo que será una pelea entre cuatro coches [los dos modelos de X-Raid, el Toyota y el BRX], porque Prodrive irá muy rápido, sin duda. En cuanto a la potencia de motor, tienen más de lo que Toyota y nosotros tenemos. Pero Toyota ha hecho una gran trabajo de evolución; lo vimos en la Baja Ha'il, que fueron muy, muy rápidos. Tendremos que ser muy fiables para luchar con ellos", admite.

"Si miras el programa de test que han hecho, sin duda que pueden luchar por la victoria. Tuvieron algunos problemas, pero creo que han hecho un muy buen trabajo y por ahora tienen el primer motor turbo de gasolina, lo cual les dará más potencia que al resto. La fiabilidad dependerá de los pilotos y, si son inteligentes, pueden tener opciones de ganar".

Por su parte, Hall también mete al nuevo equipo Bahrain Raid Xtreme, gestionado por Prodrive, en la ecuación.

"Sin duda, el Bahrain Raid Xtreme tiene grandes pilotos. No hay ninguna duda de que Loeb tiene la velocidad. No ha ganado el Dakar, lo cual es una espina que tiene clavada, pero en 2019 cuando Nasser ganó, pudimos ver su velocidad. El problema fue que la fiabilidad de su coche, pero llega al Dakar como un piloto completo. Prodrive ganó varios mundiales de rallies antes y ha tenido éxito en muchas disciplinas, así que podemos imaginar que pueden llegar con un coche ganador aquí también", desliza.

"Nos centramos en nosotros mismos, pero no hay dudas de que serán competitivos con los pilotos que tienen y tenemos que tener cuidado con ellos. Tener una batalla a tres será genial para la carrera. Si podrán mantener el pie a fondo hasta el final no lo sabemos, porque no han podido competir aún, a pesar de los test que han hecho. Pero estoy seguro de que estarán ahí".