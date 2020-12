Nani Roma: "Lo que ha hecho Prodrive es un pequeño milagro"

Nani Roma (Folgueroles, Barcelona, 1972) está ante uno de los mayores retos de sus 26 años en el mundo de los raids. El experimentado piloto catalán –uno de los tres que ha logrado ganar en motos y coches en la historia del Dakar– se quedó sin Dani Oliveras, su copiloto desde 2019, a cinco días de comenzar la 43ª edición del rally.

Aunque el equipo Bahrain Raid Xtreme, gestionado por Prodrive, encontró rápidamente un sustituto –el experimentado Alex Wincocq–, Roma tendrá que adaptarse al francés sin apenas tiempo. No obstante, el español sabe lo que es ganar un Dakar en el idioma de su madre, tras hacerlo con Michel Périn en 2014.

"Tenemos un gran reto por delante con Alex Wincoq, tendremos que hablar en francés, que será complicado adaptarme tan rápido a ello, aunque ya competí con Michel Périn varios años en francés y gané en 2014 el Dakar con él. Pero ahora los automatismos, los números, todo… nos tendremos que adaptar muy rápido", reconoce a Motorsport.com.

Todo el equipo ha sufrido en los últimos días a nivel logístico, tras las cancelaciones de varios vuelos por el cierre de Arabia Saudí a 13 días del Dakar, y Roma está deseando que la acción comience el día 2 con el Prólogo en torno a Yeda, tras volar finalmente el día 26 a la ciudad costera saudí.

“Yo creo que el momento que arranquemos va a ser lo más fácil de mundo, porque llevamos meses muy, muy complicados y estos últimos días mucho más aún. Es todo un lío", subraya.

El nuevo proyecto, el primero de Prodrive en el Dakar, llega "caído del cielo" para el piloto español, que compitió en 2020 con Borgward sin un gran resultado.

“Es otro concepto. Sabíamos qué limitaciones teníamos el año pasado, a pesar de que la gente de Wevers trabajaba a destajo, pero teníamos los medios que teníamos. Esto es un regalo de la vida, sinceramente. Trabajar con gente tan profesional, con un nivel y una pasión extraordinarias, con un coche muy divertido de conducir…. Es un gran regalo de la vida que nos hemos currado mucho, porque ha salido por actitud y trabajo. Estoy muy contento", asegura.

“Hay que fijarse en cómo han ido siempre los equipos nuevos antes de ganar. Volkswagen tardó 6 años en ganar, por ejemplo, y era una fábrica entera detrás. MINI ha tardado también 3 años en ganar y en fabricarlo, también. Nosotros llevamos un año y pico diseñándolo, pero con la COVID-19 perdimos entre dos y tres meses de margen".

"Por otro lado, nos ha ayudado la forma de trabajar de Prodrive, su material informático, que han conseguido testar muchas partes del coche informáticamente. Por ejemplo, el chasis no se ha abierto en ningún momento y esto nunca me había pasado. Antes de soldarlo ya lo modificaron cuatro veces con todos los test de estrés en el ordenador. Han trabajado muchísimo y la suerte es que Prodrive tiene la capacidad técnica de hacerlo todo ellos, otra compañía no lo habría logrado".

Aunque no han competido en todo 2020, él y Sébastien Loeb completaron un intenso programa de test en Dubái entre noviembre y diciembre que les llevó a sumar 6600 km en la unidad de pruebas.

“Era clave detectar algún problema de diseño, de construcción. A nivel de transmisiones salieron algunas cosas que luego se rectificaron y en Dubái ya solo fueron pequeños detalles. Pero no sabemos lo competitivos que somos, ni qué va a pasar, aunque estamos contentos del trabajo hecho. De un coche que hace cuatro meses no existía, ya tenemos fabricadas tres unidades. Lo que ha hecho la gente de Prodrive es una pasada", detalla.

Roma: "El objetivo es demostrar que podemos ir rápido, pero hay que ser prudente"

Bahrain Raid Xtreme llega a su primer Dakar con una alineación casi inmejorable, pero el catalán insiste en que deben ser precavidos, ya que nunca se han medido a sus rivales en competición.

“Creo que tenemos que ser muy prudentes en todo. Para mí lo importante en esta carrera es demostrar que tenemos un coche competitivo, que somos capaces de ir rápidos y luego veremos. Decir que estamos listos para ganar, creo que no puede ser, tenemos que ser más prudentes que esto por la experiencia que tengo de años y años", apunta.

"Creo sinceramente que lo que ha hecho Prodrive es un pequeño milagro en estos meses. A partir de aquí, tenemos que tener mucha humildad y prudencia, e ir día a día demostrando que tenemos un coche competitivo y aprender para un futuro. Para mí, una de las cosas que más me preocupa, es que no he competido durante el año, la última carrera fue el Dakar 2020. Todos mis rivales han competido, sobre todo hace poco en un terreno donde vamos a pasar [Baja Hail 1 y 2]. Eso es lo que me preocupa más de todo: la falta de competición".

Roma ve como claros favoritos al trío que protagonizó en el Dakar 2020 una batalla a tres bandas épica: Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel y Nasser Al Attiyah.

"Viendo la última carrera en Hail a Carlos seguro, Stephane y Nasser. Al Attiyah corrió muchísimo y ha nacido en este tipo de terreno; sabe leerlo mejor que nadie. Stéphane siempre está ahí el tío, agazapado y siempre aparece. Estos tres son los que le van a dar fuerte, luego veremos dónde estaremos nosotros. Sebastien va a ser rápido seguro, pero veremos dónde puede estar. Estaremos ahí dándoles algún susto", sentencia.

