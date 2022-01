Roma: "Me alegran las victorias de mis compañeros; el coche lo he creado yo"

Riad.- Nani Roma atrae las miradas dentro del Bahrain Raid Xtreme, no en vano es él quien ha desarrollado el BRX Hunter T1+ con el que sus compañeros Sébastien Loeb y Orlando Terranova han ganado una etapa cada uno en este Dakar 2022. El catalán aún tiene esa cuenta pendiente, pero sin opciones en la general, tendrá que ayudar al francés nueve veces campeón del mundo de rallies a tratar de ganar la edición 44 del rally más duro del mundo. Estas son las reflexiones del catalán con Motorsport.com a mitad de su 26ª participación en el Dakar.

Pregunta. ¿Cómo has vivido esta primera semana del Dakar, porque te ha pasado de todo?

Respuesta. Ha sido una semana intensa, difícil, dura para nosotros desde el segundo día. En el primero tuvimos buenas sensaciones, terminé la Prólogo contento por el feeling, ya que normalmente, con la carrera y los nervios, sientes que te falta algo. En ese momento nos encontramos súper bien, se lo comenté a Alex cuando llegamos al garaje.

El primer día, igual, empezamos una especial muy rápida al inicio, demasiado, y eso cuesta, pero comenzamos a coger el ritmo. Primero pillamos a Pryzgonski, luego a Terranova, después a Giniel [De Villiers] y de repente llegó la liada. Realmente, el roadbook no estaba bien, pueden decir o buscar las excusas, pero cuando hay un porcentaje [de pilotos] tan bajo que lo encuentra… Nosotros lo hicimos tres veces, y otros más, no es que te diga que nos perdimos y nos fuimos por otro lado, no, regresamos de nuevo y realizamos lo que nos decía el roadbook, por tanto, estoy hundido.

Sé cómo es esto, es el Dakar y hacia delante. Perdimos más de una hora y salimos el segundo día, con el resultado que hicimos, para pelear por el podio. Nasser [Al Attiyah] se nos fue a más de una hora, y sabes que recuperar eso a Nasser, cuando tiene una diferencia así respecto al segundo, tendrás que hacerlo mientras que él gestiona, por tanto, difícil. Así corrimos, el segundo día bien, el tercero, mejor, en el ritmo del Dakar. Estaba entre el primero y el cuarto, que es el lugar donde uno tiene que estar siempre, y al final, estás ahí luchando.

El cuarto día nos dimos una buena en una etapa en la que si hablas con los demás, sabes que podía pasar, en una pista rápida, donde había peligros. Por suerte no fue nada grave, pero Alex sí está tocado [fisura en las costillas]. Intentamos reparar pero ahí se acabó todo para nosotros, se terminó nuestro objetivo.

Como esta mañana hablaba con [Stéphane] Peterhansel, si el trabajo se tiene que hacer, pues se hace. Él también está en la misma situación, hay que aceptarlo y la vida y el deporte es así, en lo bueno y en lo malo, llevo 27 años aquí y sé cómo es.

P: Tras todos los test y todo el trabajo hecho, decir que la segunda semana no vas a poder luchar todo lo que querías…

R: Es lo que tiene, por eso cuando lo ganas o haces un buen resultado lo hace tan especial. Cuando ganas un Dakar estás súper contento durante un año entero, pero no solo ganando, haciendo un gran resultado, que puede ser segundo, tercero o incluso quinto, como yo el año pasado, estás satisfecho. Cuando tienes un mal resultado, estás un año decepcionado, no has cumplido el objetivo. La gente nos ve durante 15 días aquí, pero también corremos en otras pruebas que no son tan conocidas. Un piloto de F1, de MotoGP o del WRC, falla y tiene otra oportunidad en una semana, aquí son 15 días, que en realidad son 15 carreras. Pero no nos podemos quejar, la vida es así, es como viene, es el deporte, y cuando eres profesional en algo, como en este caso, no hay nada más que decir.

P: En los siguientes días, ¿el planteamiento será idéntico al de estos últimos, ayudar a Sébastien Loeb lo máximo posible? ¿Podrás luchar por alguna victoria de etapa?

R: Sí, claro. Siempre será más difícil porque vas más cargado de piezas, de gasolina y de todo, pero nuestro objetivo es ganar etapas, coger puntos para el mundial, que ahora también es el objetivo.

Al final, al año que viene, tenemos planteado correr carreras del mundial, veremos si se hacen todas o no, aunque en principio estamos inscritos. Ahora el objetivo es coger puntos dentro del otro objetivo, que es estar ahí para el equipo, es saber reconcentrarse, saber seguir y tirar.

P: ¿Te ha ‘molestado’ que tus dos compañeros hayan ganado una etapa y que tú no hayas podido o te has alegrado igual por el equipo?

R: Al final el objetivo aquí es ganar el Dakar, pero, normalmente, cuando lo haces, ganas etapas. Al final el objetivo es hacer un resultado, y cuando tú no puedes hacer nada, debes alegrarte por ver un coche que has creado tú. Cuando Loeb gana una etapa pienso que ese coche lo he desarrollado yo, porque Seb, por las razones que sean, no ha tenido tiempo, y yo he hecho todos los test y pruebas, por lo que es un vehículo que he hecho yo.

'Orli' [Orlando Terranova] ganó ayer y para mí, a nivel personal, es muy satisfactorio haber creado algo y que ese algo esté ganado algo. Evidentemente, siempre quieres ser tú, pero, con las circunstancias de ayer, hicimos una súper etapa. Estamos contentos por la victoria de 'Orli', es muy bueno que él gane y que Seb también lo haya hecho. Es muy bueno para el equipo, que solo tiene dos años de vida, y este año comenzamos a trabajar en torno a los meses de septiembre y octubre. Los primeros test que hicimos con ese coche fueron en septiembre, y fueron fatal.