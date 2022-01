Laia Sanz: "De la moto echo de menos la libertad; del coche agradezco la seguridad"

Yeda.- El año 2021 ha sido bastante completo para Laia Sanz, que tras terminar su último Dakar en motos (con un impresionante 11 de 11), compaginó el Mundial de Enduro y Trial, con Gas Gas, y la Extreme E, la competición de todocaminos eléctricos, encuadrada en el equipo de Carlos Sainz. Pero con la llegada de 2022, las cuatro ruedas ganan la partida y Laia afronta su primer Dakar en coches. Una prueba en la que participa con un MINI 4x4, con el bagaje acumulado hace unas semanas en el rally de Hail.

Pregunta: Ahora ya sobre el terreno, ¿cómo te planteas tu primer Dakar en coche?

Respuesta: Todavía se me hace muy raro. Ayer estuve con mis compañeros de GasGas y KTM y se me sigue haciendo extraño. También el hecho de ir con copiloto. Y estos días hemos estado sufriendo un poco por todo el tema de los protocolos de la COVID-19, que por suerte ha sido negativo. Pero muy ilusionada.

P: A medida que se ha acercado la salida, ¿has cambiado tu planteamiento?

R: No ha cambiado nada: aprender, mejorar, y por supuesto mejorar. Al final somos competitivos y seguro que cada día miramos la clasificación y nos gustará ir mejorando si podemos, pero obviamente el objetivo no es ninguna clasificación en particular, sino hacerlo lo mejor posible para acabar.

P: ¿Qué tal va la adaptación al coche?

R: Muy bien. Fue un acierto poder ir a correr a Ha´il, porque la verdad es que hicimos un buen trabajo de set-up, cada día probamos cosas distintas y cada día el coche mejoró. Y también nos permitió llegar aquí un poco más relajados, de haber probado bien el coche en carrera y de conocer un poco mejor todo.

P: Tras el cambio, ¿qué echas de menos de la moto y que agradeces del coche?

R: Del coche agradezco sobre todo la seguridad que tienes, obviamente también es peligroso, pero no es lo mismo. Y de la moto echo de menos el ambiente y el equipo. Aquí también tenemos muy buen equipo, pero han sido mis compañeros muchos años. Y también la sensación de libertad que te da la moto, el estar solo; eso también me gustaba mucho.

P: ¿Cómo ha sido la temporada de Extreme E con Sainz como compañero?

R: La verdad es que se ha portado muy bien conmigo y le estoy muy agradecida porque al final ha tenido paciencia conmigo. Él era consciente de que lo tenía todo por aprender. Pero creo que he hecho un máster empezando mi carrera de cuatro ruedas con Carlos. Me está ayudando muchísimo a acelerar este proceso de aprendizaje y trabajar con él es una pasada: sabe mucho de puesta a punto y he podido aprender mucho con él en este aspecto. Viniendo de la moto, que todo es mucho más sencillo, aquí hay muchas más cosas a tener en cuenta.

P: ¿Y dónde queda ahora la moto?

R: De momento, en el garaje (risas). No voy a dejar de ir en moto por completo, porque obviamente voy a ser motera toda la vida. No sé el plan del año que viene, me gustaría que vayan surgiendo oportunidades de hacer cosas y de correr cada vez más en coche. No creo que pare en seco el tema de la moto, porque supongo que algo haré, pero tenemos que ver los calendarios. El Extreme E es la prioridad y luego ver cómo encajamos el resto. Creo que seguiré ligada a GasGas con alguna cosa, pero supongo que no tanto como este año, que fue demasiado.

(Haz click en este enlace o pasa las fotos para ver las primeras imágenes del Dakar 2022)

#1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 1 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 2 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 3 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #52 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 4 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #224 Team Audi Sport Audi: Mattias Ekstrom 5 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 6 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #210 Karman / Hexaom Peugeot: Cyril Despres 7 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #210 Karman / Hexaom Peugeot: Cyril Despres, Taye Perry 8 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #210 Karman / Hexaom Peugeot: Cyril Despres, Taye Perry 9 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #210 Karman / Hexaom Peugeot: Cyril Despres, Taye Perry 10 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 11 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 12 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #238 X-Raid Mini John Cooper Works Rally Mini: Laia Sanz 13 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #238 X-Raid Mini John Cooper Works Rally Mini: Laia Sanz 14 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #238 X-Raid Mini John Cooper Works Rally Mini: Laia Sanz 15 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #238 X-Raid Mini John Cooper Works Rally Mini: Laia Sanz 16 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #238 X-Raid Mini John Cooper Works Rally Mini: Laia Sanz, Maurizio Gerini 17 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #24 Team Baines Rally KTM: Camille Chapeliere 18 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #24 Team Baines Rally KTM: Camille Chapeliere 19 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland 20 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #4 Gasgas Factory Racing: Daniel Sanders 21 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #4 Gasgas Factory Racing: Daniel Sanders 22 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #4 Gasgas Factory Racing: Daniel Sanders 23 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #43 BAS Dakar KTM Racing Team: Mason Klein 24 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #70 Duust Rally Team KTM: Mohammed Jaffar 25 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool Toyota Gazoo Racing 26 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool Toyota Gazoo Racing 27 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool Toyota Gazoo Racing 28 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 29 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 30 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 31 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 32 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 33 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #142 Slovnaft Rally Team KTM: Stefan Svitko 34 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel 35 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz 36 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 37 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #224 Team Audi Sport Audi: Mattias Ekstrom, Emil Bergkvist 38 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Matthieu Baumel 39 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Matthieu Baumel 40 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah 41 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah 42 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah 43 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 44 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 45 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 46 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #18 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 47 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 48 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides 49 / 49 Foto de: Red Bull Content Pool