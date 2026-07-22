Prodrive busca nuevo fabricante para continuar en el Dakar tras la salida de Dacia

Prodrive está manteniendo conversaciones con hasta tres fabricantes para disputar el Rally Dakar 2027 después de que Dacia decidiera abandonar el Campeonato del Mundo de Rally-Raid al término de esta temporada.

Poco después de conquistar la 48ª edición del Dakar con ¡Nasser Al-Attiyah el pasado mes de enero, la marca Dacia, perteneciente al Grupo Renault, anunció que pondrá fin a su programa en los rally-raids al finalizar la campaña actual.

El anuncio supuso un final anticipado para un proyecto que inicialmente estaba previsto para durar tres años y que se enmarca dentro de los cambios más amplios en la estrategia de competición del Grupo Renault.

Tras recibir el aviso con varios meses de antelación, la empresa británica Prodrive, encargada de gestionar el equipo oficial de Dacia desde su creación, trabaja ahora para encontrar otro fabricante que tome el relevo del proyecto.

"Estamos hablando con dos o tres fabricantes con esa idea en mente", declaró David Richards, máximo responsable de Prodrive, a Motorsport.com al ser preguntado por los planes de la compañía para 2027.

"Ahora mismo estamos trabajando en un plan a largo plazo. Evidentemente seguimos colaborando con Jaguar Land Rover en el programa Defender, así que ese proyecto continuará durante muchos años.

"Pero también estamos buscando un sustituto para Dacia tanto a corto como a largo plazo.

"Todavía no estamos en disposición de anunciar nada, pero espero que hacia el final del verano podamos hablar de lo que haremos en el Dakar del próximo año y, probablemente, a finales de año podamos anunciar el plan a largo plazo".

#219 The Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb, Edouard Boulanger Photo by: Red Bull Content Pool

Para preparar la entrada de Dacia en el Dakar en 2025, Prodrive rediseñó profundamente el Hunter que anteriormente competía bajo los colores de Bahrain Raid Xtreme, hasta el punto de construir prácticamente un prototipo completamente nuevo.

Sin embargo, Richards explicó que el actual Sandrider puede adaptarse a las necesidades de cualquier fabricante, lo que reduciría considerablemente los plazos para una nueva marca interesada en debutar en el Dakar ya en 2027.

"Hoy en día, con la normativa actual, el coche es prácticamente el mismo independientemente del fabricante para el que lo construyas", explicó.

"Puede haber algunos aspectos técnicos diferentes, pero la carrocería sería distinta y ese sería el principal cambio. El coche que utilizamos ahora mismo podría ser perfectamente el de cualquier fabricante".

Richards añadió que el Sandrider, al que definió como "un coche de carreras para el desierto", ya está muy cerca de alcanzar su techo de rendimiento.

Al ser preguntado por el margen de desarrollo que todavía tiene el vehículo, respondió: "Hay margen, pero no mucho. Con el reglamento actual estamos muy cerca del límite de lo que creemos que puede ofrecer en términos de prestaciones".

La decisión que tome Prodrive sobre el futuro de su programa en el Dakar también podría resultar determinante para sus pilotos. Esta temporada, Dacia contó con algunas de las grandes estrellas de los rally-raids, como Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Lucas Moraes y Cristina Gutiérrez.

Lee también: Dakar Dacia irá a por el Mundial 2026 completo y descarta el Dakar 2027